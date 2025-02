SSV Reutlingen gewinnt Testspiel gegen TV Echterdingen mit 4:0

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Standesgemäß 4:0 (2:0) gewonnen, Pflicht ordentlich erfüllt, nicht mehr, aber auch nicht weniger - die Reutlinger Oberliga-Fußballer fiebern nun dem Punktspiel-Jahresauftakt am Samstag, 1. März (15.30 Uhr), beim ungeschlagenen Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach entgegen. In seinem letzten Testspiel gab der SSV dem eine Klasse tiefer in der Verbandsliga angesiedelten TV Echterdingen das Nachsehen.

»Ich bin mit unserem Auftritt zufrieden. Wir haben eine professionelle Einstellung an den Tag gelegt«, lautete das Fazit von Reutlingens Trainer Alexander Strehmel, der insgesamt 18 Akteure einsetzte. Nach einer zerfahrenen Anfangsphase (Strehmel: »Wir haben zehn Minuten gebraucht, um ins Spiel reinzukommen«) spielte sich der SSV zahlreiche Möglichkeiten heraus. Der TV Echterdingen sei »kompakt« gestanden und »nicht einfach zu bespielen« gewesen, erklärte Strehmel. Die Echterdinger erkämpften sich vor Wochenfrist in einem Testspiel ein respektables 1:1-Unentschieden gegen den Oberligisten SV Fellbach.

Vor dem Anpfiff einigten sich beide Mannschaften auf ein kurioses Torhüter-Wechselspiel. Da die Echterdinger keinen einsatzfähigen Keeper hatten, hütete Jonas Zirngibl das TVE-Gehäuse. Der 18-Jährige steht im Liga-Alltag im Tor der Verbandsstaffel-A-Junioren des SSV Reutlingen. Zirngibl zeigte eine gute Leistung und verhinderte mit einigen Paraden eine höhere Niederlage.

Nachdem er kurz zuvor im letzten Moment gestoppt wurde, erzielte Tom Ruzicka in der 18. Minute das Reutlinger Führungstor. Der Youngster war nach einer Flanke von Tom Schiffel und einem geblockten Schuss von Jonah Adrovic erfolgreich. Überhaupt versprühte Ruzicka viel Spielfreude und Torgefahr. »Der Junge hat das Herz am rechten Fleck«, lobte Strehmel den Stürmer.

Das 2:0 (28. Minute) erzielte Innenverteidiger Sladan Puseljic per Kopfball nach einer Ecke von Riccardo Gorgoglione. Auch das 3:0 (57.) ging auf das Konto eines SSV-Innenverteidigers - Jonas Vogler beförderte den Ball nach einer Einzelleistung über die Torlinie. Das 4:0 (75.) markierte Konstantinos Markopoulos. »Das war mein erstes Tor für den SSV an der Kreuzeiche«, strahlte der in der Winterpause vom Oberliga-Rivalen 1. CfR Pforzheim gekommene Stürmer. (GEA)