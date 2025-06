Rekordtorjäger des SSV Reutlingen: Onesi Kuengienda findet neuen Verein

Spielt weiterhin in der Oberliga: Onesi Kuengienda (am Ball).

REUTLINGEN. Onesi Kuengienda hat einen neuen Verein gefunden. Die langjährige Leistungsträger des Oberligisten SSV Reutlingen hat nach GEA-Informationen beim Ligarivalen FSV 08 Bietigheim-Bissingen einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der 32 Jahre alte Angreifer hatte bei den Nullfünfern nach neun Jahren keinen neuen Vertrag bekommen, wollte jedoch weiterhin in der Oberliga am Ball bleiben.

In der vergangenen Saison kam Kuengienda in 19 Einsätzen auf einen Treffer, hatte unter Trainer Alex Strehmel allerdings einen schweren Stand. Vor seiner Zeit beim SSV ging er für die TSG Balingen, SGV Freiberg und den SSV Ulm 1846 auf Torejagd. Für den SSV erzielte Kuengienda 93 Pflichtspiel-Treffer und ist damit der erfolgreichste Torjäger der Reutlinger in der jüngeren Oberliga-Geschichte. (GEA)