Tom Schiffel verlässt den SSV Reutlingen nach 14 Jahren

REUTLINGEN. Auch über die laufende Saison hinaus kann der SSV Reutlingen 05 auf zentrale Spieler zählen. Das teilte der Fußball-Oberligist, der die vergangene Saison auf Tabellenplatz neun abschloss, am Samstag mit. Kapitän Marcel Binanzer wird auch in Zukunft das Tor der Nullfünfer stehen. Auch Torspieler Dominik Hozlinger, Mittelfeldspieler Jonah Adrovic und Eigengewächs Tom Ruzicka bleiben Teil des Teams. Tom Schiffel hingegen wird den Verein nach vielen Jahren im Trikot der Nullfünfer verlassen.

Marcel Binanzer verlängert

Mit seiner Erfahrung, seiner Präsenz und seiner klaren Art bleibt Marcel Binanzer eine zentrale Figur im Team der Nullfünfer. Der 33-jährige Torspieler geht in seine zweite Saison beim SSV und wird auch künftig eine tragende Rolle bei den Nullfünfern einnehmen.

»Marcel ist eine der zentralen Führungsfiguren in unserer Mannschaft«, sagt Christian Grießer, sportlicher Leiter des SSV. »Er bringt sportliche Qualität, klare Kommunikation und ein gutes Gespür für die Dynamik innerhalb des Teams mit. Gerade in schwierigen Phasen sorgt er für Stabilität und Haltung – auf und neben dem Platz.«

Tom Ruzicka erhält ersten Vertrag für die Erste

Mit Tom Ruzicka rückt ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchs dauerhaft in den Kader der ersten Mannschaft auf. Der 19-jährige Offensivspieler kam in der vergangenen Saison auf 18 Einsätze in der Oberliga und vier Pokalspiele. Dank seiner Laufstärke, Bissigkeit und Haltung auf dem Platz war er früh eine feste Option.

Christian Grießer betont: »Tom steht exemplarisch für den Weg, den wir im Nachwuchsbereich gehen – konsequent, realistisch, mit klarem Anspruch an Entwicklung und Haltung. Unsere Ausbildungsarbeit ist kein Nebenschauplatz, sondern ein fester Teil unserer Identität. Dass Tom diesen Schritt nun geht, ist verdient – und ein gutes Signal nach innen wie außen.«

Dominik Hozlinger bleibt fester Teil des Torspielergespanns

Auch Dominik Hozlinger bleibt beim SSV. Der 22-Jährige kam in der vergangenen Spielzeit auf acht Liga- und zwei Pokaleinsätze und überzeugte als zuverlässiger Vertreter von Binanzer. Der 1,95 Meter große Torspieler wurde beim SSV Ulm und dem 1. FC Kaiserslautern ausgebildet. Vor seinem Wechsel an die Kreuzeiche sammelte er Spielpraxis in der Bayernliga.

»Dominik hat in dieser Saison mehrfach gezeigt, dass er da ist, wenn er gebraucht wird. Er bringt Ruhe, ist aufmerksam und entwickelt sich stetig weiter«, so Grießer. »Wir freuen uns, dass wir diese Konstanz auf der Torspielerposition fortsetzen können.«

Jonah Adrovic bleibt Teil des Mittelfelds

Der 23-jährige Jonah Adrovic bleibt ebenfalls an der Kreuzeiche. In der abgelaufenen Saison kam der beidfüßige Mittelfeldspieler auf 27 Oberligaspiele und ein Tor. Adrovic war bereits als Jugendspieler für den SSV aktiv und ist auf mehreren Positionen im Zentrum flexibel einsetzbar.

»Jonahs Weg ist noch lange nicht zu Ende«, so Grießer. »Er bringt Spielverständnis, Technik und Teamgeist mit – Eigenschaften, die nicht immer laut, aber sehr wirksam sind. Wir sind überzeugt, dass er in der neuen Saison eine noch wichtigere Rolle übernehmen kann.«

Tom Schiffel verlässt den Verein nach 14 Jahren

Nach über einem Jahrzehnt in der ersten Mannschaft verlässt Tom Schiffel den SSV Reutlingen 05 zum Saisonende. Der 29-Jährige wechselt zur TSG Tübingen. Schiffel kam 2010 aus Eningen in die Jugend der Nullfünfer, rückte 2013 in die Aktiven auf und absolvierte seither 249 Ligaspiele sowie 33 Einsätze im WFV-Pokal. 2014 gewann er mit dem SSV den WFV-Pokal und stand auch anschließend in den ersten zwei Runden des DFB-Pokals auf dem Platz.

Christian Grießer: »Tom hat einen bemerkenswerten Weg beim SSV hinter sich – über viele Jahre, mit großem Einsatz und großer Identifikation. Er war nicht der Lauteste, aber einer, der Verantwortung übernommen und sich voll mit dem Verein identifiziert hat. Dass sich unsere Wege nun trennen, ist eine sportliche Entscheidung, doch der Respekt und die Dankbarkeit bleiben bestehen. Wir danken ihm aufrichtig für alles, was er für den SSV geleistet hat, und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste.« (pm)