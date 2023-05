SSV Reutlingen erkämpft ein 0:0-Remis gegen Stuttgarter Kickers

Fazit. Es bleibt dabei: Der SSV Reutlingen gewinnt in der Fußball-Oberliga gegen die Stuttgarter Kickers einfach nicht. Dass die Hausherren heute einen Punkt mitnehmen, kann jedoch als Erfolg gewertet werden. Die Meisterparty hat man den Stuttgartern zwar nicht versaut, aber immerhin einen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Zwar merkte man den Reutlingern ihre Nervosität und ihre spielerischen und technischen Defizite heute an, doch im Kollektiv verteidigten sie kompromisslos. Mit etwas Glück und etwas mehr Ruhe und Genauigkeit im Ausspielen der Konter wäre hier sogar ein Sieg möglich gewesen. Unter dem Strich geht das Remis heute aber in Ordnung.

90. Minute Der Schiedsrichter pfeifft pünktlich ab, es bleibt beim torlosen Unentschieden. Der abstiegsbedrohte SSV Reutlingen behält einen Punkt, die Kickers feiern Meisterschaft und Aufstieg. Ein Platzsturm der Gäste-Fans bleibt vorerst aus.

88. Minute Geht hier noch was? Klare Torgelegenheiten sind mittlerweile Mangelware. Es bleibt das alte Bild: Stuttgart drückt, Reutlingen mauert. Die Kontergelegenheiten werden jedoch immer schlechter ausgespielt.

84. Minute Einen Platzsturm der Kickers-Anhänger will die Reutlinger Polizei hier unbedingt verhindern. Dutzende Beamte positionieren sich deshalb vor dem Gästeblock, was mit lautstarken Protestrufen quittiert wird.

Foto: Egenberger Foto: Egenberger

81. Minute Piu hält das Unentschieden fest. Dicklhuber kommt nach einer Flanke ganz frei zum Kopfball, doch die Kugel landet direkt in den Armen des SSV-Torhüters.

78. Minute Die Einwechslung von Sanyang hat sich gelohnt. Zum Abschluss kam er zwar noch nicht, auf der rechten Außenbahn sorgt er jedoch für viel Wirbel.

72. Minute Während der SSV eine gute Konter-Gelegenheit schlampig zuende spielt, warnt der Stadionsprecher über die Lautsprecher: »Die Polizei gratuliert den Kickers zum Aufstieg und zur Meisterschaft«, trotzdem sei es nicht erlaubt, über den Zaun zu klettern. »Wer es versucht, wird sofort festgenommen und kann an der Meisterfeier nicht teilnehmen.«

67. Minute Chancen für die Kickers im Minuten-Takt. Alleine David Braig hatte in kürzester Zeit zwei dicke Gelegenheiten. Im Gegenzug kontert der SSV über seine rechte Seite. Sanyang läuft auf die gegnerische Verteidigung zu, sein Pass landet bei einem Gegenspieler.

64. Minute Maik Stingel reagiert mit einem Doppelwechsel: Der gelb-vorbelastete Pierre Eiberger und Jovan Djermanovic verlassen das Spielfeld und werden durch Kevin Founes und Muhamed Sanyang. Letzterer könnte mit seiner Schnelligkeit bei Kontern eine Waffe sein.

60. Minute Jetzt scheinen sich die Reutlinger eine kleine Verschnaufpause zu gönnen. Die Kickers belagern den Strafraum der Hausherren und drängen auf die Führung. Bislang hält die SSV-Defensive. Aber wie lange noch? Das erinenrt hier jetzt stark an den Beginn der ersten Halbzeit.

54. Minute Kapitän Kevin Dicklhuber verpasst das 100. Kickers-Tor in dieser Saison. Nach einem langen Ball aus dem Zentrum befördert er das Spielgerät aus etwa drei Metern über das Reutlinger Gehäuse.

52. Minute Beim SSV Reutlingen ist Luca Meixner für Samuel Mayer im Spiel.

51. Minute »Auf geht's Kickers schießt ein Tor«, skandieren die Gäste-Anhänger. Doch davon ist ihr Team mittlerweile weiter entfernt als der Gegner. Lediglich zwei Fernschüsse, die klar neben das Gehäuse gingen, stehen in Hälfte zwei zu Buche.

49. Minute Die Reutlinger kommen mit Schwung aus der Kabine. Im Vergleich zu Durchgang eins wird jetzt nicht mehr nur jeder Ball hinten rausgeschlagen, sondern gut rauskombiniert. Eine klare Torchance hat sich der SSV zwar noch nicht erspielt, doch die Bemühungen sind ganz klar da.

46. Minute Weiter geht's im Kreuzeichestadion.

Halbzeit. Zum Start des Spiels musste man fast etwas Angst um den SSV Reutlingen haben. Die Kickers rannten an, die Hausherren agierten nervös und droschen nahezu jeden Ball ins Nirvana. Doch die Mannschaft von Maik Stingel raffte sich im Laufe der Partie immer mehr und schaffte es, den Tabellenführer vor Probleme zu stellen. Individuell merkt man zwar in vielen Situationen einen gewissen Klassenunterschied, doch im Kollektiv macht der SSV das bisher richtig gut und hätte durch Samuel Mayer oder einen Eigentor von Luigi Campagna auch in Führung gehen können. Wenn der Spielstand so bleibt, dürften sowohl die Kreuzeichekicker zufrieden sein, aber auch die Gäste: Da Großaspach gegen Villingen mit 1:3 unterlag, sind die Kickers im Prinzip Meister.

45. Minute Pünktlich geht's für beide Teams in die Kabine.

44. Minute Der Referee zeigt die erste gelbe Karte des Spiels - und die hat sich Niklas Kolbe mehr als verdient. Er unterbidnet nicht nur einen Konter, sondern grätscht Gorgoglione mit gestrecktem Bein um.

38. Minute Ein Kickers-Spieler trifft beinahe zur Führung - für den SSV. Campagna will eine scharfe Hereingabe von Eiberger klären, doch sein Flugkopfball kommt platziert aufs kurze Eck. Otto muss sich ganz lang machen, um diesen präzisen Ball noch ins Aus zu befördern.

31. Minute Mittlerweile hat der SSV das spiel etwas besser im Griff. Die Angriffe der Gäste werden weniger, der Ballbesitz der Hausherren nimmt zu. Immer wieder müssen die Kickers-Akteure jetzt foulen, um Kombinationen der Reutlinger zu unterbinden.

25. Minute Im Gegenzug geht der SSV beinahe in Führung. Reutlingens Toptorjäger Riccardo Gorgoglione bekommt im Zentrum den Ball, lässt einen Gegenspieler aussteigen und zwingt Kickers-Schlussmann Maximilian Otto zu einer Glanztat.

23. Minute Großchance für den Tabellenführer: Luigi Campagna wird zentral vor dem Sechzehner angespielt und zieht flach ab. Sein Schuss wird abgefälscht und landet am linken Pfosten.

21. Minute Beinahe der Lucky-Punch für die Reutlinger. Nach einem Konter spielt Denis Lübke den Ball von der rechten Seite flach in den Kickers-Strafraum auf Samuel Mayer, der aber knapp verpasst. Zuvor hätte der SSV beinahe das 0:1 kassiert, nachdem Keeper Enrico Piu ein Fehlpass bei der Spieleröffnung unterlaufen war.

17. Minute Das Spiel ist noch kein Leckerbissen, aber die Stimmung ist schon einzigartig. Eine offizielle Zuschauerzahl liegt zwar noch nicht vor, der SSV geht jedoch von 4.500 bis 5.000 Fans aus. Die sorgen bislang für eine Stimmung wie man sie im Kreuzeichestadion zuletzt im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm erlebt hat. Der Kickers-Block ist komplett voll, zu Beginn des Spiels wurde hier Pyrotechnik gezündet.

Foto: Egenberger Foto: Egenberger

15. Minute Eine zwingende Torchance hat sich noch kein Team erspielt. Die Stuttgarter kamen zwar schon auf vier Ecken, die jedoch nichts einbrachten.

6. Minute Beim SSV läuft bislang noch nicht viel zusammen. Auf der Habenseite dürfte stehen, dass die Angriffe der Gäste bislang allesamt abgewehrt wurden und es noch 0:0 steht. Die Taktik von Maik Stingel lautet wohl: Hinten alles rausklopfen und auf einen Konter hoffen. Ansätze für einen solchen gab es bereits das ein oder andere Mal.

3. Minute Die Stuttgarter Kickers zeigen direkt, dass sie hier heute Meister werden wollen. In den ersten Minuten leiten die »Blauen«, die heute in gelbe Trikots gekleidet sind, mehrere Angriffe ein. Der erste Abschluss gelingt jerdoch dem SSV, doch der Schuss von Kapitän Pierre Eiberger geht weit über das Tor.

1. Minute Mit rund fünf Minuten Verspätung pfeifft Schiedsrichter Manuel Bergmann die Partie an der Kreuzeiche an.

Aufstellungen. Die Aufstellungen sind da. Der SSV Reutlingen tritt im Vergleich zum vergangenen Spiel gegen Sonnenhof Großaspach nahezu mit der identischen Startformation an. Einzige Änderung im Team von Maik Stingel: Samuel Mayer ersetzt Muhamed Sanyang. Onesi Kuengienda nimmt nach seiner überdstandenen Oberschenkelverletzung auf der Bank Platz.

Polizeipräsenz. Da das Duell gegen die Stuttgarter Kickers als Hochrisikospiel eingestuft ist, wimmelt es im Umfeld des Kreuzeichestadions von Polizisten. Auf dem Verkehrsübungsplatz parken dutzende blauweiße Wagen, auf den Fußballplätzen am Markwasen patroulieren Beamte in voller Schutzkleidung. Mit wie vielen Einsastzkräften die Polizei vor Ort ist, sagt die Pressestelle vorab nicht. Nur so viel: Beamte der Polizei Reutlingen, des Polizeipräsidiums Einsatz sowie Reiterstaffel. und Polizeihundeführerstaffel sind im Einsatz. Sie sollen dafür sorgen, dass beide Fanlager friedlich miteinander auskommen.

Foto: Egenberger Foto: Egenberger

»Die Anreise verlief problemlos«, sagt Pressesprecherin Simone Mayer. Rund 180 SSV-Fans haben sich am Mittag vom Albtorplatz aus zum Stadion aufgemacht. Kickers-Anhänger sind am Bahnhof in Busse eingestiegen. »Als sie ausgestiegen sind, kamen etwa 30 bis 40 Fananhänger des SSV und haben Pyrotechnik gezündet.« Die Polizei sei eingeschritten und habe sieben Personen festnehmen können. Verletzt wurde niemand.

Foto: Egenberger Foto: Egenberger

Parkplätze. Bereits eine Stunde vor Anpfiff sind sämtliche Parkplätze in Stadionnähe belegt. Das betrifft auch den großen Parkplatz am Reutlinger Freibad. In der Innenstadt staute sich der Verkehr bereits leicht am Tübinger Tor, ebenso an der Abzweigung in Richtung Kreuzeichestadion. Ein Verkehrschaos blieb jedoch aus.

Sicherheit. Das Duell zwischen den »Roten« und den »Blauen« ist als Hochrisikospiel eingestuft. Der SSV musste deshalb einen Sicherheitsdienst engagieren, Busse organisieren und bezahlen, in denen die Kickers-Anhänger vom Bahnhof ins Stadion befördert und nach dem Spiel zurückgebracht werden. Zudem sind deutlich mehr Sanitäter des DRK als bei sonstigen Oberligaspielen im Stadion. Die Reutlinger erwarten rund 5.000 Zuschauer im Kreuzeichestadion. Bis Donnerstagnachmittag waren schon etwa 3.000 Karten verkauft. Gerüchten zufolge sollen alleine 3.000 Kickers-Anhänger am Start sein. Diese Zahl wurde von den Stuttgarter auf GEA-Anfrage jedoch nicht bestätigt.

Bilanz. Gegen kaum eine Oberliga-Mannschaft hat der SSV Reutlingen so eine miese Bilanz wie gegen die Stuttgarter Kickers. Seit 2012 haben die Hausherren keines der acht Duelle für sich entscheiden können. Zu Budche stehen stattdessen drei Remis und fünf Niederlagen sowie eine Tordifferenz von 3:14. Das Hinspiel im Gazi-Stadion verloren die Reutlinger deutlich mit 0:5

Personal. Am Kader des SSV Reutlingen wird sich heute nichts ändern. Marco Gaiser und Onesi Kuengienda sind weiterhin verletzt. Kuengienda sitzt möglicherweise auf der Bank, doch nach seiner Oberschenkelverletzung könnte ein Einsatz für ihn zu früh kommen. Die Rolle des Hoffnungsträgers trägt beim SSV in diesen Wochen Riccardo Gorgoglione. Der Offensivspieler hat in den zurückliegenden acht Spielen acht Mal getroffen.

Ausgangslage. Der SSV Reutlingen geht nicht gerade mit Rückenwind in das Derby gegen die Stuttgarter Kickers. Kein Sieg, zwei Punkte und neun Gegentore, lautet die ernüchternde Bilanz nach den vergangenen fünf Partien. Dadurch rutschten die Kreuzeichekicker auf den 13. Tabellenplatz ab und befinden sich mitten im Abstiegskampf. Vier Spiele hat das Team von Trainer Maik Stingel noch, um den Klassenverbleib in der Oberliga Baden-Württemberg zu sichern.

Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage beim heutigen Gegner kaum sein. Die Stuttgarter Kickers grüßen von der Tabellenspitze, haben 76 Zähler auf dem Konto und eine Tordifferenz von 85. Mit einem Sieg könnte der Rivale die heute Meisterschaft klarmachen und damit gleichbedeutend den Aufstieg in die Regionalliga. Alles andere wäre eine dicke Überraschung.