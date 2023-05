Anreise, Tickets, Bier: Was Fans zum Spiel des SSV Reutlingen wissen müssen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am 31. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg kommt es am Samstag im Stadion der Kreuzeiche zum Derby zwischen dem SSV Reutlingen und den Stuttgarter Kickers. In diesem Jahr hat das Spiel eine besondere Brisanz, da die Kickers aus Degerloch ihre Meisterschaft in Reutlingen feiern können. Nachfolgend alle wichtigen Informationen zum Spiel am Samstag, den 6.5.2023 (Anpfiff 15:30 Uhr).

Anreise

Stadionbesucher müssen sich im Zeitraum 13 bis 15:30 Uhr, sowie 17:30 bis 18:30 Uhr rund um die Kreuzeiche auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. Aufgrund der An- und Abreise von schätzungsweise bis zu 5.000 Fußballfans ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Betroffen hiervon sind auch Freibadbesucher und Anwohner.

Um den Verkehr auf den Straßen zu entlasten, wird darum gebeten, auf die Anreise mit dem PKW zu verzichten. Allen Fußballfans wird dazu geraten auf umweltfreundliche Verkehrsmittel wie den öffentlichen Personennahverkehr, E-Bike oder Fahrrad umzusteigen oder alternativ zu Fuß zum Stadion zu kommen.

Tickets

Aufgrund der zu erwartenden Zuschauerzahl ist mit langen Warteschlangen an den Tageskassen zu rechnen. Daher ruft der SSV Reutlingen alle Stadionbesucher dazu auf, Tickets für das Spiel bereits im Vorfeld im Ticket-Onlineshop zu kaufen. Dadurch werden die Tageskassen entlastet und Wartezeiten verkürzt. Die Tageskassen öffnen bereits um 14:00 Uhr.

Aufgrund des erhöhten organisatorischen Aufwandes erhebt der SSV eine Tageskassengebühr von zwei Euro pro Ticket. Kinder bis einschließlich 13 Jahre erhalten gegen Vorlage eines Ausweisdokumentes (Personalausweis, Reisepass, Schülerausweis) freien Eintritt. Gratis Kinderkarten sind an den Tageskassen erhältlich.

Einlass und Sicherheit

Wegen erhöhter Sicherheitsvorkehrungen müssen sich alle Stadionbesucher auch beim Einlass auf längere Wartezeiten einstellen. Daher wird das Stadion für die Zuschauer bereits um 14 Uhr geöffnet. Um Wartezeiten zu verhindern, wird empfohlen, sich rechtzeitig am Stadion einzufinden. Im gesamten Stadionbereich gilt ein striktes Alkoholverbot.

Gäste

Als Stimmungsblock für die Stuttgarter Kickers ist explizit Block V ausgewiesen. Sollte Block V vor Samstag ausverkauft sein, sind weitere Tickets für Gästefans an der Tageskasse erhältlich. In den Heimbereichen und der restlichen Haupttribüne sind keine Fanutensilien der Stuttgarter Kickers erlaubt. Personen, die gegen diese Regelung verstoßen, wird der Zugang nicht gestattet. (GEA)