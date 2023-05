Bestmarke in der Oberliga: Spieler des SSV Reutlingen sind begeistert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fußball-Fest an der Kreuzeiche. Beim 0:0 zwischen den Oberligisten SSV Reutlingen und Stuttgarter Kickers fühlten sich die Zuschauer an glanzvolle frühere Jahre erinnert.

Fazit: »Wir sind rundum zufrieden. Die Fans beider Mannschaften haben sich eher darauf konzentriert, ihr eigenes Team zu unterstützen«, stellte der SSV-Fußball-Vorsitzende Joe Yebio erfreut fest. »So sollte es immer sein.«

Zuschauer: 5.133 Fans – das bedeutet Rekord für den SSV in der fünftklassigen Oberliga, in der die Reutlinger seit der Insolvenz im Jahr 2010 um Punkte kämpfen. Letztmals knackte der SSV in einem Punktspiel die 5.000er-Marke in der Regionalliga-Saison 2009/10, als gegen den SSV Ulm 1846 5 046 Besucher kamen. Mehr Zuschauer als am Samstag kamen in einer Partie um Punkte in der Regionalliga-Spielzeit 2006/07. Damals wurden gegen Bayern München II (unter anderem mit Mats Hummels) 5 900 Fans gezählt.

Spielerstimmen: »Das war eine geile Kulisse«, staunte selbst der erfahrene Reutlinger Kapitän Pierre Eiberger. »Für jeden von uns ist das ein Traum, vor so einer Kulisse zu spielen«, sagte Florian Krajinovic, der auch von der Klasse der Kickers-Akteure begeistert war: »Die sind alle topfit. Da sieht man, dass sie unter Profibedingungen arbeiten.« Der SSV habe »auch die kritischen Phasen überstanden«, urteilte Tom Schiffel. Das sei »wichtig für die Moral im Abstiegskampf«. (GEA)