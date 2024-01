WFV-Pokal-Viertelfinale: Oberligist SSV Reutlingen empfängt Regionalligist VfR Aalen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Paarungen des Viertelfinales im WFV-Pokal sind am Freitag in der Geschäftsstelle des Württembergischen Fußball-Verbandes in Stuttgart ausgelost worden. Jetzt steht fest: Fußball-Oberligist SSV Reutlingen empfängt den VfR Aalen aus der höherklassigen Regionalliga Südwest. Zu welchem Termin die Ostälber ins Kreuzeiche-Stadion reisen, steht aktuell noch nicht fest.

Auf dem Weg ins Pokal-Viertefinale hatte der SSV zunächst Landesligist SV Wittendorf in der ersten Runde souverän mit 3:0 besiegt. Dem folgte ein ebenso ebenfalls ungefährdeter 4:1-Sieg gegen Landesligist VfL Nagold. Lediglich beim umkämpften 1:0 gegen im Derby gegen Landesligist Young Boys Reutlingen stellte der SSV die Geduld seiner Fans auf die Probe. Torjäger Kevin Founes erlöste die 05er mit seinem Treffer in der Nachspielzeit. Im anschließenden Spiel gegen den ebenfalls in der Landesliga angesiedelten FC Mengen setzten sich die Kreuzeiche-Kicker erneut souverän mit 3:0 durch.

Im Pokal-Viertelfinale trifft der SSV Reutlingen nun an der heimischen Kreuzeiche auf den VfR Aalen. Beide Clubs spielten je drei Saisons in der 2. Bundesliga: Der SSV von 2000 bis 2003, der VfR von 2012 bis 2015. In der Regionalliga-Tabelle rangieren die Aalener derzeit mit 26 Punkten auf einem Abstiegsplatz und müssen um den Klassenverbleib bangen. Dennoch gilt Aalen als klassenhöheres Team als Favorit und wird für die 05er eine harte Nuss. »Wir nehmen die Herausforderung an und freuen uns auf ein spannendes Pokalspiel an der Kreuzeiche vor einer tollen Kulisse. Auch gegen Aalen werden wir alles daran setzen, in die nächste Pokalrunde einzuziehen«, gibt sich SSV-Sportvorstand Christian Grießer kämpferisch. (pm/GEA)

Die Viertelfinal-Paarungen im WFV-Pokal

SSV Reutlingen – VfR Aalen

SV Stuttgarter Kickers – SSV Ulm

SG Empfingen – SG Sonnenhof Großaspach

TSV Buch – Türkspor Neckarsulm