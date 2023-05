Olympiasiegerin Mihambo in Pliezhausen krankheitsbedingt nicht dabei

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Olympiasiegerin Malaika Mihambo muss ihren Start am Sonntag beim 32. Internationalen Läufermeeting in Pliezhausen krankheitsbedingt absagen. Die zweifache Weltmeisterin ist mit einer starken Erkältung aus dem Trainingslager im türkischen Belek zurückgekehrt und liegt seitdem mit Ohren- und Halsschmerzen im Bett, wie ihr Trainer Ulli Knapp verlauten ließ. »Wir wollen kein Risiko eingehen, solange sie noch nicht vollständig erholt ist. Deshalb haben wir uns zu dieser Vorsichtsmaßnahme entschieden«, sagte Knapp.

Sie bedauere dies, weil sie in Pliezhausen in den letzten beiden Jahren auf den krummen Strecken (80 und 150 Meter) einen erfolgreichen Saisoneinstieg feiern konnte, sagt ihr Trainer. Ihr Start ins Wettkampfjahr ist nun für den 28. Mai in Rehlingen über 100 Meter geplant. Den ersten Weitsprungwettbewerb bestreitet Mihambo am 2. Juni bei der Diamond League in Florenz.

Mihambo hatte bei der WM im Juli vergangenen Jahres in Eugene in den USA ihren Titel von 2019 erfolgreich verteidigt. Die erfolgreiche Titelverteidigung ist auch ihr Ziel bei den Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August in Budapest. Die deutschen Meisterschaften finden einen guten Monat zuvor am 8. und 9. Juli in Kassel statt. (GEA/dpa)