Transfer-Ticker: Wechsel von Oberliga bis Kreisliga

REUTLINGEN. Im Amateurfußball laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren – auch in Reutlingen und der Region. Wie verstärkt sich Oberligist SSV Reutlingen? Was passiert bei den Verbandsligisten Young Boy Reutlingen und TSG Tübingen Wer kickt in der kommenden Saison in der Landesliga? Wen holen die Teams der Bezirksliga Alb? Und was machen die Kreisligisten? In unserem Transfer-Ticker halten wir die Fußball-Fans über das Geschehen in Reutlingen und der Region auf dem Laufenden.

10. Juli: Erfahrener Rückkehrer für den SV Lautertal

Edrisa Jarju kommt nach zwei Jahren bei der TSG Münsingen wieder zurück zum SV Lautertal. »Der 30-Jährige wird vor allem unsere Außenbahn, sowohl offensiv als auch defensiv verstärken«, schreibt der Münsinger A-Ligist auf Instagram. »Sein Stärke ist seine Athletik, die er bereits in den fünf Jahren, die er beim SVL verbrachte, stets einzusetzen wusste.«

9. Juli: Flexibler Spieler wechselt zum SV Lautertal

Antonian Arndt wechselt innerhalb der A-Liga von der TSG Münsingen zum SV Lautertal. Der 23-Jährige »kann trotz seines jugen Alters bereits eine Menge an A-Ligaspielen vorweisen«, schreibt der SVL auf Instagram. »Auf dem Feld ist er flexibel einsetzbar und kann uns somit in jedem Mannschaftsteil behilflich sein.«

8. Juli: SV Nehren schließt letzte Lücke im Kader

Mit einer »wichtigen Verpflichtung« schließt der SV Nehrendie letzte Lücke im Kader für die neue Saison in der Landesliga, teilt der Club auf Instagram mit. Innenverteidiger Luis Sinz wechselt von Verbandsliga-Absteiger TSG Balingen II an die Steinlach. »Luis hat bei der TSG eine gute fußballerische Ausbildung genossen und verfügt mit seinem starken linken Fuß über einen guten Spielaufbau!«

8. Juli: Erfahrung fürs Mittelfeld beim SV Lautertal

Stefan Weber kommt vom FC Dottingen-Rietheim zum SV Lautertal. Der 30-Jährige Mittelfeldspieler »will bei uns nach einem Kreuzbandriss wieder angreifen«, schreibt der A-Ligist auf Instagram. »Bereits im ersten Training merkte man, dass er sowohl auf als auch neben dem Platz eine Bereicherung ist.«

7. Juli: Abwehr-Talent kommt zur TSG Tübingen

Der 19 Jahre alte Verteidiger Lucas Schall wechselt von der TSG Balingen U19 zum Verbandsligisten TSG Tübingen. »Wir freuen uns auf spannende Grätschen von dir in der Verteidigung«; schreibt die TSG bei seiner Vorstellung auf Instagram. Schalff lief bereits in seiner Jugend für die Tübinger auf.

5. Juli: TSG Tübinger verstärkt sich auf der Torhüter-Position

Verbandsligist TSG Tübingen verstärkt sich auf der Torhüter-Position. Der 19-Jährige Finnegan Krohmer kommt von Bezirksligist SpVgg Holzgerlingen, gab die TSG auf Instagram bekannt. »Ich hab mich sofort wohl gefühlt«, sagt der Neuzugang selbst.

4. Juli: Unkoventioneller Spieler kehrt zum SV Nehren zurück

Nach einem halben Jahr bei der SGM Mössingen/Belsen kehrt Yannik Dorka zum SVNehren zurück. »Mit seiner positiven Art und seiner unkonventionellen Spielweise wird der Tempodribbler dem Team direkt weiterhelfen«, schreibt der SVN auf Instagram.

3. Juli: Flexibler Mittelfeldspieler für den TSV Sickenhausen

Adrian Allmendinger wechselt vom SV Rommelsbach zum Bezirksliga-Aufsteiger TSV Sickenhausen. »Als unermüdlicher Läufer und bissiger Zweikämpfer mussten wir in der abgelaufenen Saison beim wilden 4:4 gegen Rommelsbach erfahren, wie unangenehm es sein kann, gegen Adri zu spielen«, schreibt der TSV auf Instagram. »Umso schöner ihn jetzt in unseren Reihen zu haben.« Ausgebildet als zentraler Mittelfeldspieler, hat der 23-Jährige schon verschiedene Positionen gespielt und ist flexibel einsetzbar.

2. Juli: Ex-Reutlinger Ganaus nach Dänemark

Wechselt nach Dänemark: Der frühere Reutlinger Oberliga-Spieler Noah Ganaus. Foto: Baur Wechselt nach Dänemark: Der frühere Reutlinger Oberliga-Spieler Noah Ganaus. Foto: Baur

Den früheren SSV-Spieler Noah Ganaus zieht es überraschend nach Dänemark. Der Angreifer wechselt vom Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg zu Odense BK nach Dänemark. Der 24 Jahre alte Angreifer unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Ganaus wird künftig von einem bekannten Gesicht trainiert. Ex-VfB-Coach Alexander Zorniger ist seit kurzem für den dänischen Erstliga-Aufsteiger verantwortlich. Der gebürtige Nürtinger Ganaus war zwischen 2020 und 2020 noch für den SSV Reutlingen in der Oberliga auf Torejagd gegangen. Anschließend zog es ihn für eineinhalb Jahre zur zweiten Mannschaft des VfB in die Regionalliga.

29. Juni: Drei Neuzugänge für den SSV Reutlingen

Kehrt zum SSV Reutlingen zurück: Nedim Pepic. Foto: T.Baur/Eibner Kehrt zum SSV Reutlingen zurück: Nedim Pepic. Foto: T.Baur/Eibner

Fußball-Oberligist SSV Reutlingen hat drei weitere externe Spieler verpflichtet. Dabei handelt es sich um Nedim Pepic, Oskar Prokopchuk und Marlon Gangloff. Letzterer ist 21 Jahre alt und im offensiven Mittelfeld auf der rechten Seite zu Gange. Der 27 Jahre alte Pepic fühlt sich im defensiven Mittelfeld am wohlsten. Der 20 Jahre alte Prokopchuk ist ein 1,90 Meter großer Stoßstürmer. Gangloff ist 21 Jahre alt und im offensiven Mittelfeld auf der rechten Seite zu Gange.

27. Juni: SSV Reutlingen holt Angreifer Sauerborn zurück

Kehrt zurück zum SSV Reutlingen: Angreifer Willie Sauerborn. Foto: Joachim Baur Kehrt zurück zum SSV Reutlingen: Angreifer Willie Sauerborn. Foto: Joachim Baur

Mit Willie Sauerborn kehrt ein alter Bekannter zum Oberligisten SSV Reutlingen zurück. Das gab der Verein bekannt. Der 31 Jahre alte Angreifer stürmte bereits in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 für die Nullfünfer und bringt die Erfahrung aus 142 Oberliga-Spielen mit – darunter 48 Tore und 17 Vorlagen. Zuletzt spielte Sauerborn für den langjährigen Drittligisten und aktuellen Reutlinger Ligarivalen VfR Aalen (acht Saisontore).

27. Juni: TSV Sickenhausen holt Torwart mit Verbandsliga-Erfahrung

Tim Becker wechselt vom TSV Sondelfingen zum TSV Sickenhausen. Der 28 Jahre alte Torwart hat bereits Erfahrung in der Verbands- und Landesliga beim VfL Pfullingen und dem TV Echterdingen gesammelt. »In Sickenhausen kennt er bereits zahlreiche Spieler und die Eingewöhnung wird super schnell klappen«, schreibt der Bezirksliga-Aufsteiger auf Instagram.

27. Juni: TSV Mähringen holt Spieler vom VfL Pfullingen

Volkan Demir wechselt vom VfL Pfullingen III zum TSV Mähringen. Der »kleine, quirlige« Mittelfeldspieler sein ein »echtes Kampfwunder mit Übersicht und Herzblut«, schreibt der A-Ligist auf Instagram, »genau die Mentalität, die wir suchen«.

26. Juni: Neuer Spielertrainer beim TSV Sickenhausen II

Der TSV Sickenhausen hat Christoph Bertram als Spielertrainer für die zweite Mannschaft vorgestellt. Der 29-Jährige, ehemals Landesligaspieler beim SV 03 Tübingen und zuletzt treffsicherer Torjäger beim TSV Mähringen, bringt reichlich Erfahrung und Spielintelligenz mit an die Seitenlinie – und natürlich auch auf den Platz, schreibt der Club auf Instagram. Unterstützt wird Bertram von Pascal Hampel, langjähriger Trainer des Teams in der Kreisliga B.

25. Juni: FC Rottenburg verpflichtet Ex-Spieler des SSV Reutlingen

Zieht es nach Rottenburg: Aaron Leyhr (rechts). Foto: Baur Zieht es nach Rottenburg: Aaron Leyhr (rechts). Foto: Baur

Verbandsliga-Aufsteiger FC Rottenburg hat Aaron Leyhr vom Verbandsliga-Zweiten FC Holzhausen verpflichtet. Der Defensivspieler lief in der vergangenen Saison 22 Mal für den FCH auf, der jüngst in der Aufstiegsrunde zur Oberliga scheiterte. Auch in der Region ist der 21-Jährige ein bekanntes Gesicht. Zwischen 2022 und 2024 spielte Leyhr für den Oberligisten SSV Reutlingen, kam dort über die Rolle des Ergänzungsspielers aber nie hinaus. In der Jugend lief er fünf Jahre lang für den Bundesliga-Nachwuchs des 1. FC Heidenheim auf. Außerdem wechseln Luca Alfonso (TSG Tübingen) und Maxim Ackermann (TuS Ergenzingen) zum FCR.

25. Juni: Marco Gaiser wechselt vom SSV Reutlingen zu den Young Boys

Wurde beim SSV Reutlingen immer wieder von Verletzungen ausgebremst: Marco Gaiser (rechts). Foto: Baur Wurde beim SSV Reutlingen immer wieder von Verletzungen ausgebremst: Marco Gaiser (rechts). Foto: Baur

Die Young Boys Reutlingen haben nach GEA-Infos den nächsten Top-Transfer unter Dach und Fach gebracht. Marco Gaiser soll den Fußball-Verbandsligisten verstärken. Der 32-Jährige spielte in den vergangenen drei Jahren beim Stadtrivalen SSV Reutlingen und kam letzte Saison auf 22 Oberliga-Einsätze. Das Problem: Immer wieder wurde er von Verletzungen ausgebremst. Vor seiner Zeit beim SSV lief der zweikampfstarke und 1,87 Meter große defensive Mittelfeldspieler für die TSG Balingen, den FC 08 Homburg und die Stuttgarter Kickers auf. Gaiser spielte 98 Mal in der Regionalliga und blickt zudem auf 16 Einsätze in der 3. Liga.

25. Juni: Variabler Spieler für den TSV Mähringen

Muhammed Samil Dirican wechselt von Anadolu Reutlingem zum TSV Mähringen. Der »technisch starke und schnelle Spieler« ist »variabel einsetzbar, ob als Außenverteidiger oder auf dem Flügel, sowohl defensiv stark als auch offensiv immer gefährlich«, schreibt der A-Ligiost auf Instagram.

24. Juni: SV Zainingen verabschiedet drei Spieler

Bezirksligist SV Zainingen hat via Instagram drei Spieler verabschiedet. Kevin Bluck verlässt den SVZ in Richtung Hengen, wo er sich erneut seinem Heimatverein anschließen wird. »Als Motor und Schaltzentrale unserer zweiten Mannschaft trug er maßgeblich zu einer Meisterschaft in der Kreisliga B bei.« Lukas Holder läuft künftig für den A-Ligisten SV Hülben auf. »Trotz einer verletzungsgeprägten Zeit war Luki jederzeit ein wichtiger Bestandteil sowohl der ersten als auch der zweiten Mannschaft.« Sebastian Schneider beendet seine aktive Karriere als Spieler und Trainer beim SV Zainingen. »Auf spektakuläre Weise gelang es ihm in der vergangenen Saison, das Ruder herumzureißen und mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu sichern.«

24. Juni: Flexibler Defensivspieler für den TSV Genkingen

Noel Simunovic wechselt von der TuS Metzingen zum TSV Genkingen. Der 22-jährige hat durch seine Jugendstationen beim VfL Pfullingen und dem SSV Reutlingen »eine gute technische Ausbildung durchlaufen, kann auf den Defensivpositionen flexibel eingesetzt werden und bringt auch die nötige Körperlichkeit mit«, schreibt der Bezirksliga-Vize auf Instagram.

24. Juni: TSV Mähringen verstärkt sich in der Abwehr

A-Ligist TSV Mähringen verstärkt sich die Defensive mit Matteo Naser. Der »große, robuste Innenverteidiger« kommt vom TSV Sickenhausen, schreibt Mähringen auf Instagram.

23. Juni: TSG Reutlingen holt Talent aus Spanien

Die TSG Reutlingen hat den »talentierten Außenbahnspieler« Max Stier Velasco aus Spanien verpflichtet. Das gab der B-Ligist auf Instagram bekannt. Der 20-Jährige spielte zuletzt für Club Deportivo Canillas in der fünften spanischen Liga. Der Spanier kommt über die Partnerschaft der TSG mit der ESB Business School Reutlingen zur TSG. Der Sportliche Leiter Tomislav Tadić zeigt sich begeistert: »Max ist eine absolute Bereicherung für unser Team. Mit seinen 20 Jahren hat er bereits auf hohem Niveau gespielt und eine hervorragende Ausbildung genossen. Er ist ein absoluter Top-Transfer für die TSG. Seine körperliche Präsenz und sein defensives Geschick werden uns enorm helfen.«

23. Juni: Neues Trainer-Duo beim SV Rommelsbach

Der SV Rommelsbach vermeldet »Zuwachs auf dem Trainerstuhl«: Adrian Chira wird in der kommenden Saison in der Kreisliga B gemeinsam mit dem aktuellen Übungsleiter und Rommelsbacher Urgestein Tim Gudovius das neue gleichberechtigte Trainer-Duo der 1.Mannschaft bilden, schreibt der Club auf Instagram. Der 44 Jahre alte ehemalige Landesligaspieler trainierte zuletzt den TSV Eningen II und stieg 2 Jahre zuvor mit Sveti Sava in die Kreisliga A auf. »Mit Adrian Chira bekommen wir einen ambitionierten Trainer hinzu, der der Mannschaft nach dem Abstieg neue Impulse bringen soll«, sagt Abteilungsleiter Marc Lauinger.

20. Juni: FC Mittelstadt holt Talent vom VfL Pfullingen

A-Liga-Absteiger FC Mittelstadt hat Offensivspieler Nick Pureber verpflichtet, derzuletzt für die A-Jugend des VfL Pfullingen in der Regionenliga aufgelaufen ist. Der 18-Jährige, der schon zwischen 2016 und 2019 für Mittelstadt gespielt hat, »ist ein junger, talentierter Spieler, der hohe technische Qualitäten besitzt«, schreibt der FCM auf Instagram. »Er wird unser Offensivspiel definitiv bereichern«.

19. Juni: TSV Betzingen stellt neues Trainerteam und zwei Zugänge vor

Trainer Mario Kienle bekommt beim TSV Betzingen für die neue Saison in der Kreisliga A in neues Trainerteam an die Seite gestellt. Sohn Lauro Kienle, kommt nicht nur als Spieler vom Landesligisten Croatia Reutlingen, sondern übernimmt zusätzlich die Rolle des Athletiktrainers, heißt es auf dem Instagram-Kanal des Vereins. Giuliano Libeccio, seit 2018 Teil des TSV und mehrere Jahre Kapitän, rückt ins Trainerteam auf und wird Co-Trainer. Mittelfeldspieler Ackam Yunis wechselt nach zehn Jahren bei der SG Reutlingen zum TSV und soll »reichlich Erfahrung, Stabilität und Spielfreude« ins Team bringen. Mittelfeldspieler Fabian Reisenauer kehrt nach anderthalb Jahren verletzungsbedingter Pause zurück.

18. Juni: TSG Reutlingen holt Verteidiger mit Erstliga-Erfahrung

Die TSG Reutlingen hat den erfahrenen Außenverteidiger Stefan Sandev verplichtet. Der 28-Jährige Mazedonier ist in seiner Heimat für den FK Bregalnica Stip in der ersten Liga aufgelaufen, schreibt der B-Ligist bei seiner Vorstellung auf Instagram. Zwischen 2016 und den Corona-Jahren war er in der zweiten und dritten Liga aktiv, ehe er nach Deutschland kam. Im vergangenen Winter spielte er kurzfristig für Sveti Sava Reutlingen, musste jedoch verletzungsbedingt pausieren. Cheftrainer Alexander Tadic freut sich über die Verpflichtung: »Mit Stefan Sandev bekommen wir einen sehr routinierten Außenverteidiger, der unserer jungen Mannschaft sehr gut tun wird.«

18. Juni: SV Nehren verliert drei Identifikationsfiguren

In diesem Sommer verliert das Landesliga-Team des SV Nehren »drei wahre Identifikationsfiguren«, teilte der Club auf seinem Instagram-Account mit. Oliver Traub beendet nach sieben Jahren beim SVN seine Karriere, Tim Staiger verlässt den Verein nach sieben Jahren wegen eines Wohnort-Wechsels und Stefan Mader schließt sich nach fünf Jahren in Nehren der SG Mössingen/Belsen an. Damit »verlässt uns jede Menge Qualität und Erfahrung«.

18. Juni: Flexibler Offensivspieler für den TSV Sickenhausen

Sinan Kurban wechselt vom B-Ligisten TSV Mähringen II zum Bezirksliga-Vizemeister TSV Sickenhausen. »Seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke machen den beidfüßigen Angreifer offensiv flexibel einsetzbar«, wird der 21-Jährige von seinem neuen Club auf Instagram beschrieben. Beim TSV Mähringen zwei war Kurban zuletzt Leistungsträger und erzielte in der vergangenen Saison 12 Treffer.

18. Juni: SV Hülben verstärkt sich auf der Torwart-Position

»Vielversprechenden Neuzugang« für den SV Hülben, schreibt der A-Ligist auf Instagram. Torwart Jannik Hindering wechselt von der SGM Dettingen/Glems zu den Rietenlau-Kickern. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand er für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A zwischen den Pfosten. »Seine Vielseitigkeit und Erfahrung werden dem Team in der kommenden Saison sicherlich zugutekommen«, schreiben die Hülbener über den 27-Jährigen.

17. Juni: TSG Reutlingen holt Erfahrung fürs Mittelfeld

Danijel Zablacanski wechselt innerhalb der Kreisliga B von Sveti Sava Reutlingen zur TSG Reutlingen. In seiner serbischen Heimat sammelte der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler Erfahrung in der 4. Liga, eher es ihn nach Deutschland zog. Bei Sveti Sava war in den vergangenen drei Saisons Leistungsträger. TSG-Trainer Alexander Tadic zeigt sich auf Instagram begeistert: »Danijel ist ein außergewöhnlicher Spieler mit einem feinen Gespür für das Spiel. Seine Erfahrung und sein strategisches Denken werden uns im Mittelfeld große Stabilität geben.«

16. Juni: Talent wechselt vom SSV Reutlingen zum SSC Tübingen

Berke Civelek wechselt aus dem Nachwuchs des SSV Reutlingen zum Landesliga-Aufsteiger SSC Tübingen. »Mit dem jungen Talent kommt ein Spieler, der schon viel Qualität mitbringt«, freuen sich die Verantwortlichen auf dem Instagram-Kanal des SSC über den 19-Jährigen.

16. Juni: SV Lautertal hat einen neuen Trainer

Andreas Vogel wird neuer Trainer des SV Lautertal in der Kreisliga A, teilte der Verein auf Instagram mit. Schon von 2020 bis 2022 trainerte er den Club. Nun kehrt der 39-Jährige nach den Stationen Dottingen-Rietheim und Steinhilben zurück. Vogel bildet zusammen mit Pascal Maier das Trainerteam. Die Rückkehr zum Verein, bei dem ich bereits in der Vergangenheit als Trainer tätig war, ist für mich weit mehr als nur ein sportlicher Schritt – es ist auch eine Herzensangelegenheit", sagt Vogel selbst.

16. Juni: Erfahrener Innenverteidiger wechselt zur TSG Reutlingen

Innenverteidiger Vladimir Simjanovski wechselt von Sveti Sava Reutlingen zur TSG Reutlingen. Die TSG "ist überzeugt, dass Simjanovski mit seiner internationalen Erfahrung und seinem Führungsstil eine bedeutende Rolle in der Mannschaft übernehmen wirdW, schreibt der B-Ligist auf Instagram. Der 27-Jährige war in Serbien in der 4. Liga aktiv. Nach seinem Wechsel nach Deutschland spielte Simjanovski ein halbes Jahr für Radnik Sindelfingen sowie ein weiteres halbes Jahr für den TSV Pliezhausen. In den vergangenen drei Jahren war er Kapitän bei B-Ligist Sveti Sava.

16. Juni: »Offensiv-Virtuose« verstärkt den TV Derendingen

Neuer Stürmer für Bezirksliga-Aufsteiger TV Derendingen: Mit der Empfehlung von 16 Saisontoren wechselt der »Offensiv-Virtuose« Tim Frank vom TSV Hagelloch zur kommenden Saison 2025/26 in die Gartenstadt, schreibt der TVD auf Instagram.

14. Juni: Talentierter Außenstürmer wechselt zum SV Degerschlacht

Justin Pavlic wechselt von Bezirksliga-Absteiger TuS Metzingen zum A-Ligisten SV Degerschlacht. Der 21 Jahre alte »hochtalentierte Außenstürmer«, der für die TuS und Croatia Reutlingen schon ERfahrung in der Landesliga gesammelt hat, habe die Verantwortlichen des SVD sofort Tempo, Fleiß und Ehrgeiz sofort überzeugt, schreibt der Verein auf Instagram. »Nino ist schnell, ehrgeizig und bringt eine tolle Einstellung mit – genau der Spielertyp, der zu uns passt«, wird Trainer Heike Lichtenberger zitiert. »Ich bin überzeugt, dass er in den kommenden Jahren richtig aufblühen wird.«

14. Juni: Tom Schiffel verlässt den SSV Reutlingen nach 14 Jahren

Tom Schiffel hat 249 Ligaspiele sowie 33 Einsätze im WFV-Pokal für den SSV Reutlingen bestritten. Sein größter Erfolg: Der Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Foto: Verein Tom Schiffel hat 249 Ligaspiele sowie 33 Einsätze im WFV-Pokal für den SSV Reutlingen bestritten. Sein größter Erfolg: Der Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Foto: Verein

Nach über einem Jahrzehnt in der ersten Mannschaft verlässt Tom Schiffel den Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen zum Saisonende. Das teilte der Verein mit. Schiffel kam 2010 aus Eningen in die Jugend der Nullfünfer, rückte 2013 in die Aktiven auf und absolvierte seither 249 Ligaspiele sowie 33 Einsätze im WFV-Pokal. Der 29-Jährige wechselt zur TSG Tübingen.

14. Juni: TSG Reutlingen holt »Offensiv-Juwel«

Hossni Alsibai wechselt von den A-Junioren der Young Boys Reutlingen zur TSG Reutlingen in die Kreisliga B. Zuvor spielte er in der Jugend für den VfL Pfullingen. Mit dem 18-Jährigen »bekommen wir ein junges Offensiv-Juwel, das in Pfullingen eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen hat und auf Verbandsebene sein Können unter Beweis stellen konnte«, freut sich TSG-Trainer Tomislav Tadic auf Instagram. »Er ist ein agiler, schneller und technisch hochbegabter Kicker, der uns in der Offensive bereichern wird.«

14. Juni: Simeon Müller kehrt zur SGM Talheim/Öschingen zurück

Nach einem Jahr beim FC Sonnenbühl, in dem er mit 23 Treffern Torschützenkönig in der Kreisliga A1 wurde, kehrt Simeon als Spielertrainer zu zur SGM Talheim/Öschingen zurück. Das gab der Tabellenletzte der vergangenen Saison der Tübinger A-Liga auf Instagram bekannt. »Eine Vereinslegende, die mit ihrer Erfahrung, Führungsqualität und Leidenschaft perfekt zu uns passt – sportlich und menschlich!« Vorgänger Felix Wurster hat den Verein nach vier Jahren nicht zum Klassenverbleib führen können und verabschiedete sich nach der Saison.

13. Juni: »Urgestein« kehrt zur TSG Reutlingen zurück

Mit Sanel Rizvan kehrt ein »Urgestein« zur TSG Reutlingen zurück, verkündet der B-Ligist. Nach Stationen bei der TSG Tübingen, dem FC Rottenburg, DJK Frickenhausen, Anadolu SV Reutlingen und zuletzt dem FC Reutlingen, schließt sich der 35-jährige Bosnier nun erneut der TSG an - seinem ersten Verein in Deutschland. »Durch seine Erfahrungswerte und seine starke Defensivarbeit wird er unserer sehr jungen Mannschaft als Führungsspieler sehr gut tun«, freut sich der Sportliche Leiter Tomislav Tadic auf dem Instagram-Kanal des Vereins.

12. Juni: Aris Dragulin wechselt vom VfL Pfullingen zu den Young Boys Reutlingen

Aris Dragulin verstärkt in der kommenden Saison die Offensive des Verbandsligisten Young Boys Reutlingen. Das gab der Club auf seinem Instagram-Account bekannt. In der Jugend war Aris für Pfullingen und den SSV Reutlingen aktiv. Bei den Aktiven zog es den Offensivspieler zurück nach Pfullingen, wo er in zwei Jahren 56 Verbandsligaspiele absolvierte und dabei 15 Tore erzielte.

12. Juni: Vier Spieler kehren zum TSV Betzingen zurück

Auf einen Schlag hat A-Ligist TSV Betzingen gleich vier Zugänge auf Instagram präsentiert: allesamt altbekannte Rückkehrer. Stürmer Alexander Hipp war zuletzt vor fünf Jahren in Betzingen aktiv und zuletzt für den B-Ligisten TSV Benzingen im Schwarzwald am Ball. Angreifer Matheus Passolt kehrt nach einer Saison bei den Young Boys Reutlingen II (10 Tore in 16 A-Liga-Spielen) zurück. Ebenfalls nach einer Spielzeit kehrt Offensivspieler Liridon »Liri« Preniqi von Bezirksliga-Absteiger TuS Metzingen (6 Tore in 21 Spielen) zurück. Auch Agit Önel kehrt nach einem jahr bei Hellas Reutlingen in der B-Liga nach Betzingen zurück.

12. Juni: TSG Reutlingen verstärkt die Offensive

Die TSG Reutlingen verstärkt die Offensive zur neuen Saison in der Kreisliga B mit Rückkehrer Giuseppe Garofalo. Der 27-Jährige durchlief von der F-Jugend an neun Jahre lang die Jugendabteilung der TSG, bevor ihn sein Weg unter anderem zum TSV Eningen, GSV Hellas Reutlingen, CP Reutlingen, SSV Rübgarten und zuletzt zu Sveti Sava führte. Trainer Alex Tadic, der Garofalo bereits beim TSV Eningen betreute, zeigt sich auf Instagram erfreut: "Giuseppe ist ein wichtiger Zugang für unsere Offensive. Er kann gekonnt seine Mitspieler in Szene setzen, ist sehr bodenständig und mit seinen 27 Jahren bereits einer der erfahrenen im Team.

12. Juni: Erster Zugang für SSC Tübingen

Landesliga-Aufsteiger SSC Tübingen hat auf seinem Instagram-Kanal den ersten Zugang für die neue Saison vorgestellt: Tobias Vetter kommt von vom Tübinger A-Ligisten SGM Poltringen/Pfäffingen. Der 22-Jährige verbrachte zuvor die meiste Zeit bei der TSG Tübingen.

11. Juni: Zwei Neue vom SSV Reutlingen: VfL Pfullingen schließt Kaderplanung ab

Mit der Verpflichtung zweier Spieler des SSV Reutlingen hat der VfL Pfullingen laut eigenen Angaben auf Instagram die Kaderplanung für die kommende Saison in der Landesliga abgeschlossen. Stürmer Jannis Röhm soll die Offensive »mit seiner Athletik und Leidenschaft auf ein höheres Level bringen«, wie Sportchef Jan Herrmann sagt. In der vergangenen Oberliga-Saison blieb der 23-Jährige bei 13 Einsätzen torlos. David Kemmler ist laut Hermann ein »spielstarker Defensivspieler«. Der 23-Jährige kam beim SSV in vier Spielen zum Einsatz.

11. Juni: Talent wechselt aus Pfullingen zur SG Reutlingen

Bezirksligist SG Reutlingen vermeldet auf seinem Instagram-Kanal einen weiteren Zugang für die nächste Saison: Der 19-jährige Alessio Dayanir kommt aus Pfullingen nach Orschel-Hagen. Zuletzt war er für den VfL in der A-Junioren-Verbandsstaffel aktiv. Trainer Zvonimir Kvesic traut dem der flexibel einsetzbare Defensivspieler zu, die »Qualität im Kader« zu erhöhen.

11. Juni: Pfullinger mit Bezirksliga-Erfahrung wechselt zum SV Lauertal

Louis Vöhringer wechselt von der U23 des VfL Pfullingen zum SV Lautertal. Das gab der Münsinger A-Ligist auf Instagram bekannt. Vöhringer wurde beim VfL seit der C-Jugend ausgebildet und kam auch schon zu zahlreichen Einsätzen im Bezirksliga-Team. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler »wird uns durch seine Schnelligkeit und seine gute Technik extrem verstärken«, schreibt der SV Lautertal zu seiner Vorstellung als Zugang.

11. Juni: Rückkehrer für den TSV Betzingen

Stürmer Bilal Badr kehrt nach einer Saison bei Hellas Reutlingen in der Kreisliga B (8 Tore in 8 Spielen) zum TSV Betzingen zurück. »Mit seiner Dynamik, Einsatzbereitschaft und Spielintelligenz bringt er genau das mit, was wir brauchen«, schreibt der A-Ligist auf Instagram.

11. Juni

Namik Ilhan verabschiedete sich zum Saisonende nach 145 Spielen, acht Jahre Jahren und »unzählige Schlachten« vom aktiven Fußball beim TSV Hirschau. »Dein Einsatz, dein Herz und deine Power werden uns fehlen – auf und neben dem Platz«, schreibt der Bezirksligist auf Instagram über den »Silberrücken«. Und: »Danke für alles, Namik. Einmal TSV, immer TSV.«

10. Juni: SSV-Talente wechseln zu den Young Boys Reutlingen

Verbandsligist Young Boys Reutlingen verstärkt sich mit zwei Talenten des SSV Reutlingen, gab der Club auf Instagram bekannt. Abwehrspieler Giuliano Iannuzi verbrachte seine gesamte Jugendfussballer-Laufbahn beim SSV, zuletzt lief er für den Club in der A-Juniorenbundesliga auf. Seine ersten Schritte im aktiven Fussball möchte der Linksfuß nun bei den Young Boys in der Verbandsliga gehen. Gleiches gilt für Defensivspieler Labid Qadeer.

10. Juni: Mittelfeld-Talent wechselt von der TSG Tübingen zu den Young Boys Reutlingen

Batuhan Tasdögen wechselt innerhalb der Verbandsliga von der TSG Tübingen zu den Young Boys Reutlingen. In seiner ersten Saison bei den Aktiven kam er 20-Jährige für TSG Tübingen in der Verbandsliga zuletzt auf 16 Einsätze. In seiner Jugendzeit war »Batu« unter anderem für den 1. CfR Pforzheim und den VfR Aalen aktiv, schreiben die Young Boys auf ihrem Instagram-Kanal.

9. Juni: Anadolu Reutlingen verabschiedet sechs Spieler

A-Ligist Anadolu SV Reutlingen hat auf seinem Instagram-Account sechs Spieler verabschiedet: Torjäger David Awassi (18 Tore in 15 Ligaspielen), Abwehrspieler Yunus Emre Gülcen, Allrounder Can, Mittelfeldspieler Berkay Eren (zum TSV Gomaringen), Angreifer Erkut Alici sowie Torwart Yavuz Kettner, der mehr als 500 Spiele für den Verein bestritten hat.

7. Juni: »Mega-Transfer« für Anadolu Reutlingen

Einen »Mega-Transfer« hat Kreisliga-A-Ligist Anadolu SV Reutlingen auf seinem Instagram-Kanal angekündigt: Semih Özdemir kommt von Landesligist Croatia Reutlingen. »Dieser Transfer ist ein echter Coup: Ein hochveranlagter Spieler im perfekten Alter, der mit Qualität, Erfahrung und Mentalität unserer Mannschaft einen großen Schritt nach vorn ermöglichen wird.« Der 27-Jährige war ein Leistungsträger bei Croatia und spielte eine entscheidende Rolle beim Aufstieg von der Bezirksliga bis in die Landesliga.

7. Juni: Ehemaliger Landesliga-Spieler wechselt zum SSV Rübgarten

Einen weiteren »Top-Transfer« verkündet der SSV Rübgarten auf Instagram: Mit Enrico Raupach verstärkt ein ehemaliger Landesliga-Spieler vom TSVGG Plattenhartd den B-Ligisten. In der Jugend spielte Enrico bereits für die Stuttgarter Kickers und war Teil der DFB-Auswahl, heißt es bei der Vorstellung auf dem Instagram-Kanal des SSV. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler hat sich bei den »Schneggen« »schnell wohlgefühlt und bin von den Zielen der Vereinsführung und des Trainerteams absolut überzeugt«.

6. Juni: Nach 17 Jahren in Sondelfingen: Dennis Zipperle wechselt zum VfL Pfullingen

Dennis Zipperle wird in der kommenden Saison Co-Trainer des Bezirksligateams des VfL Pfullingen. Das gab der VfL auf seinem Instagram-Account bekannt. Der 32-Jährige kommt vom TSV Sondelfingen, wo er viele Jahre Spieler und Trainer war, zuletzt Co-Trainer der ersten Mannschaft in der Kreisliga A. »Nach nun 17 Jahren in Sondelfingen freue ich mich auf eine neue Herausforderung mit einem neuen Team«, sagt Dennis Zipperle. »Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diese talentierte Truppe zusammen mit Benny (Trainer Benjamin Hübner, Anm. d. Red) weiterzuentwickeln.«

6. Juni: TV Derendingen holt Spieler vom SSC Tübingen

Der Tübinger A-Liga-Meister TV Deredingen hat Mittelfeldspieler Serhat Gürsel von der zweiten Mannschaft des SSC Tübingen aus der Kreisliga B verpflichtet. Das gab der Club auf Instagram bekannt.

6. Juni: SV Zainingen verstärkt sich im Mittelfeld

Erwin Burkhardt wechselt aus der Kreisliga A vom TSV Wittlingen zum SV Zainingen in die Bezirksliga. Die sportliche Leitung und das Trainerteam sehen in dem 25 Jahre alten Mittelfeldspieler großes Potenzial, heißt es auf dem Instagram-Kanal des SVZ: »Wir freuen uns auf einen jungen, technisch sehr begabten Spieler.«

5. Juni: SV Nehren holt Offensivspieler aus Gomaringen

Mit Ben Bahle schließt sich uns ein »flexibel einsetzbarer Offensivspieler« dem Landesligisten SV Nehren an, der »beidfüßig über einen super Abschluss verfügt«. So beschreibt der SVN den 19-Jährige auf dem Instagram-Kanal des Vereins. In der vergangenen Saison lief Bahle in 21 Bezirksliga-Spielen für den TSV Gomaringen auf und erzielte dabei drei Tore.

5. Juni: Leistungsträger verlässt den FC Rottenburg

Nach sechs Jahren verlässt Alioune Kane Diedhiou den FC Rottenburg. Der Mittelfeldspieler verlässt den Verein berufsbedingt in Richtung Schweiz, teilte der FCR auf Instagram mit. »Ein schwerer Verlust für uns.« Diedhiou kam 2018 im Alter von 16 Jahren vom SSV Reutlingen nach Rottenburg und war danach stets Leistungsträger in allen Teams. Über die zweite Mannschaft in der Kreisliga B schaffte der mittlerweile 23-Jährige den Durchmarsch bis zur Landesliga-Meisterschaft mit der ersten Mannschaft in diesem Jahr.

5. Juni: Neues Trainer-Trio für die SGM Hagelloch/Unterjesingen

Die neu gegründete SGM Hagelloch/Unterjesingen hat auf Instagram ihr neues Trainer-Trio präsentiert. Demnach wurde mit Timo Drescher und Anastasios Kandilis als Trainer, sowie Tobias Lock als Co-Trainer, »ein starkes Führungsteam« gefunden, welches die Mannschaft in der kommenden Saison in der Kreisliga A Tübingen coacht.

4. Juni: Neuer Mittelfeldspieler für den SV Zainingen

Tarik Mollahüseyinoglu kommt vom FC Sonnenbühl (Kreisliga A) zum Bezirksligisten SV Zainingen. »Wir freuen uns über einen flexiblen, motivierten jungen Spieler, der uns in allen Bereichen weitere Optionen gibt«, sagt der sportlicher Leiter der Zaininger auf dem Instagram-Kanal des Vereins über den 25 Jahre alten Mittelfeldspieler.

4. Juni: Ehemaliger Jugendspieler kehrt zum VfL Pfullingen zurück

Nach zwei Spielzeiten beim SV Croatia Reutlingen in der Landesliga kehrt Edis Sentürk zum VfL Pfullingen zurück. Der inzwischen 21-jährige Mittelfeldspieler trug bereits in der U19 das VfL-Trikot. Abteilungsleiter Jan Hermann freut sich auf dem VfL-Instagram-Kanal über den Rückkehrer: »Er ist ein junger Spieler mit der Erfahrung von knapp 60 Landesligaspielen und viel Entwicklungspotenzial.«

4. Juni: Talent kehrt zum SV Degerschlacht zurück

Justin Langner kehrt nach drei Jahren beim TSV Betzingen zum SV Degerschlacht zurück. SVD-Trainer Heike Lichtenberger beschreibt den 19-Jährigen auf Instagram als »ruhigen und fokussierten Spieler mit feiner Technik und Übersicht«.

3. Juni: Neues Trainerteam beim TSV Eningen II

Der TSV Eningen II geht mit einem neuen Trainerteam in die neue Saison in der Kreisliga B. Adrian Chira verlässt das Team nach einer Saison »im beidseitigen Einvernehmen«, wie es auf dem Instagram-Kanal des TSV heißt. Die entstehende Lücke besetzt Mehmet Caran, aktuell noch bei der ersten Mannschaft im Einsatz, der mit Marijo Prpic das Cheftrainer-Duo bilden wird. Als Co-Spielertrainer wird der bisherige Kapitän Giuseppe Bergamo die beiden unterstützen.

3. Juni: SV Degerschlacht verstärkt die Offensive

Simon Schmidt verstärkt die Offensive des A-Ligisten SV Degerschlacht. Der 24 Jahre alte Angreifer kommt von der SGM Dettingen/Glems. Schmidt ist ein »super Stürmer«, der in den ersten Trainingseinheiten »sofort Eindruck hinterlassen hat«, wie Degerschlachts Trainer Heike Lichtenberger auf Instagram sagt. »Ich bin überzeugt, dass er in den kommenden Jahren eine echte Verstärkung für uns sein wird – sportlich und menschlich.«

3. Juni: Joha Klein kehrt zum TSV Eningen zurück

Stürmer Johannes Klein verlässt nach anderthalb Jahren den A-Ligisten TSV Oferdingen und schließt sich dem künftigen Liga-Konkurrenten TSV Eningen an. Der 28 Jahre alte »offensive Allrounder« und »Teamplayer«, wie Oferdingen bei der Verabschiedung auf Instagram schreibt, war zuvor sieben Jahre in Eningen aktiv.

3. Juni: Neuer Torwart für Anadolu Reutlingen

Torwart Orhan Demir schließt sich Anadolu SV Reutlingen an. »Mit diesem Transfer setzen wir bewusst auf mehr Kaderbreite und eine gesunde Konkurrenzsituation innerhalb des Teams«, heißt es auf dem Instagram-Account des ambitionierten A-Ligisten zum Wechsel des 29-Jährigen der von B-Ligist TSG Reutlingen kommt. »Orhan bringt nicht nur fußballerische Qualität mit, sondern überzeugt vor allem auch menschlich.«

3. Juni: TV Derendingen holt Verteidiger von Bezirksliga-Meister SSC Tübingen

»Heiß begehrt, am Ende haben wir ihn uns aber geschnappt«. Das schreibt Bezirksliga-Meister TV Derendingen auf Instagram zur Verpflichtung von verpflichtet Abwehrspieler Berkay Cetinkaya von Bezirksliga-Meister SSC Tübingen.

2. Juni: VfL Pfullingen holt neuen Torwart von den Young Boys Reutlingen

Fußball-Landesligist VfL Pfullingen hat Torwart Tim Zemmer vom Verbandsligisten Young Boys Reutlingen verpflichtet. Der 23-Jährige stand in der vergangenen Saison bei den Young Boys in zehn Ligaspielen zwischen den Pfosten. In der Oberliga lief er fünfmal für den SSV Reutlingen auf. »Er ist eine spielerische und persönliche Bereicherung für den Verein auf der Torhüterposition, auf der wir mit Tim und Jannis nun bestens aufgestellt sind«, sagt Paul Stingel, Spielleiter der ersten Mannschaft auf dem Instagram-Kanal des VfL.

2. Juni: Melih Erborazan kehrt zu Anadolu Reutlingen zurück

Nach einer Saison bei Verbandsligist Young Boys Reutlingen kehrt Melih Erborazan zum Anadolu SV Reutlingen in die Kreisliga A zurück. »Er hat die Zeit bei den Young Boys Reutlingen genutzt, um sich in einem leistungsstarken Team weiterzuentwickeln – eine Erfahrung, von der wir jetzt profitieren werden«, schreibt Anadolu auf seinem Instagram-Kanal. »Mit seinen Qualitäten und seinem Charakter wird er uns definitiv weiterbringen.«

2. Juni: Miguel Almeida verlässt die TSG Tübingen

Nach fünf Jahren verlässt Miguel Almeida die TSG Tübingen und schließt sich Verbandsliga-Konkurrent FC Esslingen an. Das gab die TSG auf Instagram bekannt. »Migi kam 2019 von den Young Boys aus Reutlingen zur TSG und hat sich gleich mit seiner ruhigen Art am Ball in die Mannschaft hinein gespielt.«

31. Mai: Führungsspieler kehrt zu Anadolu Reutlingen zurück

Mert Demirel kehrt nach einer Saison beim Bezirksligisten Türkspor Nürtingen zum A-Ligisten Anadolu Reutlingen zurück. »Mit seiner Erfahrung, seiner Übersicht und seiner Führungsmentalität wird er für unser Team eine große Bereicherung sein«, heißt es auf dem Instagram-Kanal von Anadolu über den 29 Jahre alten Mittelfeldspieler.

28. Mai: SV Nehren verpflichtet Stürmer von Bezirksliga-Meister SSC Tübingen

Angreifer Burak Dursun wechselt vom frisch gebackenen Bezirksliga-Meister SSC Tübingen zum Landesligisten SV Nehren. »Burak besticht durch seinen starken, beidfüßigen Torabschluss und sein Tempo!«, schreibt der SVN auf Instagram. Für die SSC traf er in der abgelaufenen Saison in 20 Spielen achtmal.

25. Mai: Sveti Sava Reutlingen verstärkt sich im Mittelfeld

Mittelfeldspieler Ioannis Pitsias wird Sveti Sava Reutlingen »im Zentrum verstärken und für noch mehr Stabilität und Kreativität sorgen«, kündigt der Kreisliga-B-ligist auf seinem Instagram-Kanal an. Der 22-Jährige war laut fupa.net zuletzt für den SV Heslach in der Stuttgarter Kreisliga B aktiv. Auch eine Verstärkung fürs Mittelfeld soll der 19-Jährige Almir Bajramovic werden.

22. Mai: Wunschspieler für den SV Degerschlacht aus der Landesliga

Marcel Schreyer wechselt vom Landesligisten Croatia Reutlingen zum ambitionierten A-Ligisten SV Degerschlacht. Der 27-jährige Defensivspezialist war laut Coach Heiko Lichtenberger »unser absoluter Wunschspieler«, heißt es bei seiner Vorstellung auf Instagram. »Mit seinem Ehrgeiz und seiner Einstellung wird er unser Team enorm bereichern.«

22. Mai: Onesi Kuengienda verlässt den SSV Reutlingen

Onesi Kuengienda, der erfolgreichste Torschütze des SSV Reutlingen in der jüngeren Vereinsgeschichte, wird den Verein am Saisonende verlassen. »Der Verein hat mir mitgeteilt, dass er nicht mehr mit mir plant«, teilte der 32-Jährige dem GEA mit. Und wie geht es bei dem Offensivspieler weiter? Ein Club habe Interesse an einer Verpflichtung angemeldet. Um welchen Verein es sich handelt, wollte er nicht verraten. »Grundsätzlich habe ich weiter Lust, in der Oberliga zu spielen.«

22. Mai: Neuer Co-Spielertrainer beim TV Derendingen

Der Vertrag von Onesi Kuengienda beim SSV Reutlingen wird nicht verlängert. Foto: Jo Baur Der Vertrag von Onesi Kuengienda beim SSV Reutlingen wird nicht verlängert. Foto: Jo Baur

Der TV Derendingen muss sich zum Saisonende schweren Herzens von Mouhi Arfaoui verabschieden, der sein Amt als Co-Spielertrainer nach zwei Saisons aus privaten und beruflichen Gründen niederlegt. Das teilt der Club auf Instagram mit. Für ihn übernimmt zur Saison 2025/26 Florian Liebig an der Seite von Chefcoach Andreas Felger, der in seine vierte Saison beim TVD geht.

21. Mai: SV Nehren verstärkt sich im zentralen Mittelfeld

Als ersten Zugang für die neue Landesliga-Saison hat der SV Nehren Max Bauknecht vorgestellt. Der 21-Jährige kommt von Bezirksligist SV 03 Tübingen, wo er in der vergangenen Saison in 30 Einsätzen ein Tor sowie drei Vorlagen beigesteuert hat. Der SVN freut sich auf Instagram sehr über die Verstärkung für das zentrale Mittelfeld verstärken: »Der Vollblut-Musiker besticht durch seine Laufstärke, Technik und Spielübersicht!«

19. Mai: »Transfer-Coup«: Torjäger kehrt zu Anadolu Reutlingen zurück

Als »echten Transfer-Coup« bezeichnet Anadolu Reutlingen die Rückkehr von Torjäger Onur Seyhan auf Instagram. Bei Türkspor Nürtingen hat der Stürmer zuletzt 13 Tore in 25 Bezirksligaspielen erzielt. Zuvor war er bei Anadolu Torschützenkönig sowohl in der Bezirksliga als auch in der Kreisliga A. »Seine Tore, sein Einsatz und seine Identifikation mit dem Verein haben ihn nicht nur sportlich, sondern auch menschlich zu einem wichtigen Teil unserer Mannschaft gemacht.«

17. Mai: Neues Trainer-Trio bei Croatia Reutlingen

Der SV Croatia Reutlingen hat auf seinem Instagram-Account sein neues Trainer-Trio bekannt gegeben, das das Team ab dem 1. Juli auf die neue Landesliga-Saison vorbereiten soll. Mit Patrik Androsevic wird ein »alter Bekannter« Nachfolger von Cheftrainer Ferudun Sentürk: Patrik Androsevic war zwischen Oktober 2021 und Juni 2023 war bereits für den Verein tätig, zunächst als Coach der U23, danach zusammen mit Jacob Ammann als Trainer-Duo der ersten Mannschaft. Zuletzt war er beim SV Böblingen für die U19 zuständig. An der Seite des 23-Jährigen bleibt Björn Gerdes, der bereits in der laufenden Saison als Co-Trainer tätig war. Neu im Trainerteam ist Davor Dzalto, der in der aktuellen Co-Trainer der U23 war.

17. Mai: Neues Talent und Verstärkung im Trainerteam bei Anadolu Reutlingen

Turgay Yazici wechselt vom Münsinger A-Ligisten FV Bad Urach zum Reutlinger A-Ligisten Anadolu SV. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler ist »ein überragender Fußballer mit viel Potenzial, der unser Team sportlich wie menschlich bereichern wird«, schreibt Anadolu auf Instagram. Ebenfalls vom FV Bad Urach stößt Mustafa Bolzen zum Trainerteam hinzu.

17. Mai: TSV Genkingen verstärkt sich in der Offensive

Stürmer Kevin Schnizer kommt vom TSV Holzelfingen zum Bezirksligisten TSV Genkingen. In der Kreisliga A schoss er zuletzt sieben Tore bei 25 Einsätzen. »Der 23-jährige bringt weitere Qualität in unsere Offensive und ist flexibel einsetzbar«, freuen sich die Genkinger auf Instagram. »Mit seinem Speed und Kaltschnäuzigkeit wird er sicherlich auch in der Bezirksliga zu einem wichtigen Faktor für uns werden.«

16. Mai: Talent des VfL Pfullingen wechselt zum TSV Genkingen

Aus der Jugend des VfL Pfullingen wechselt Offensiv-Talent Leo Bahnmüller nach Genkingen. Zuletzt spielte er mit den A-Junioren des VfL in der Verbandsstaffel. Die Genkinger freuen sich auf ihrem Instagram-Kanal über »einen schnellen und technisch versierten Spieler verpflichten, der in der Offensiv flexibel einsetzbar ist«.

16. Mai: Talent überzeugt im Training bei Anadolu Reutlingen

Pascal Schulz wechselt von der SGM Höllbach, A-Ligist aus dem Bezirk Neckar/Fils, zum Anadolu SV in der Reutlinger Kreisliga A. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler habe im Training »einen starken Eindruck hinterlassen – sowohl sportlich als auch menschlich«, teilte Anadolu auf Instagram mit.

16. Mai: »Verlorener Sohn« kehrt zum SV Wendelsheim zurück

»Breaking News«: Nach drei Jahren Abstinenz beim FC Rottenburg kehrt der »verlorene Sohn« Patrick »Sisco« Francisco zum SV Wendelsheim zurück, verkündete der Tübinger A-Ligist auf Instagram. »Wir freuen uns riesig, dich wieder im Arbachstadion Tore schießen zu sehen!« Der mittlerweile 37-Jährige Torjäger war zuletzt für die Rottenburger in der Landesliga am Ball (2 Tore in 12 Spielen), 2022/23 schoss er für den FCR in der Bezirsliga 20 Tore in 26 Spielen. Seine erfolgreichtse Spielzeit hatte »Sisco« 2018/19 mit 29 Treffern in 26 Partien.

15. Mai: Verteidiger kehrt zu Anadolu Reutlingen zurück

Nach je einer Spielzeit bei den B-Ligisten Hellas Reutlingen und TSV Eningen II kehrt Mustafa Oldac zu Anadolu Reutlingen zurück. »Wir sind fest davon überzeugt, dass er mit seiner spielerischen Qualität, seinem Einsatzwillen und seiner Erfahrung unserem Team enorm weiterhelfen wird«, schreibt Anadolu auf Instagram über den 24 Jahre alten Abwehrspieler.

14. Mai: TSV Genkingen verstärkt sich mit flexiblem Offensivspieler

Bledion Pireva kommt von B-Ligist SG Reutlingen II zum Bezirksliga-Vizemeister TSV Genkingen. Der 29 Jahre alte Außenbahnspieler hatte als Stammspieler der Orschel-Hagener zuletzt großen Anteil an einer erfolgreichen Saison. Pireva ist »offensiv als auch defensiv einsetzbar«, schreiben die Genkinger auf Instagram. Er »zeichnet sich durch seine läuferische Stärke und seinen linken Fuß aus«.

13. Mai: Führungssspieler wechselt zum TSV Genkingen

Sechser Andreas Schmid kommt von A-Ligist SGM Pfronstetten/Hayingen/Zwiefalten zum TSV Genkingen in die Bezirksliga. »Sein Können und seine Führungsqualität stellt Andy als jahrelanger Stammspieler und Kapitän unter Beweis«, schreibt der TSV auf seinem Instagram-Account.

8. Mai: SV Degerschlacht holt Leistungsträger vom TSV Betzingen

Der SV Degerschlacht hat Manuel Marjakaj vom A-Liga-Rivalen TSv Betzingen verpflichtet. Der Mittelfeldspieler gehörte in der vergangenen Saison mit fünf Toren und drei Vorlagen zu den Leistungsträgern in Betzingen. Jetzt soll der 25-Jährige im benachbarten Degerschlacht »einen wichtigen Platz im Mittelfeld einnehmen«, wie es in einem Instagram-Posting des SVD heißt.

8. Mai: Neues Trainergespann beim SV 03 Tübingen

Heiko Necker verstärkt zur kommenden Saison das Trainerteam der Bezirklsiga-Mannschaft des SV 03 Tübingen und bildet gemeinsam mit Patrik Bölzle das neue Trainergespann. Der 42 Jahre alte DFB-A-Lizenzinhaber bringt viel Erfahrung mit: Acht Jahre war Necker Trainer und Sportlicher Leiter beim SSV Reutlingen, davor zehn Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart sowie drei Jahre bei den Stuttgarter Kickers. »Als ehemaliger Spieler und Jugendtrainer des SV 03 war ich sofort überzeugt vom Projekt«, wird Necker auf der Instagram-Seite der Tübinger zitiert.

7. Mai: TSV Riederich vermeldet »Transfer-Coup«

Der TSV Riederich verkündete auf Instagram einen »Transfer-Coup«: Stürmer Justin Ezewele kommt vom TSV Grafenberg. Der Verein beschreibt ihn als »treffsicherern Spieler, der die vakante Stürmerstelle der letzten Jahre besetzen wird und unsere Offensive weiter verstärken wird«. In der vergangenen Saison traf der 26-Jährige in der Kreisliga A 18 Mal in 26 Spielen. In der Vorsaison in der Kreisliga B war er sogar 40 Mal in nur 19 Spielen erfolgreich.

7. Mai: Anadolu Reutlingen verstärkt die Abwehr

Poncet Thaddee verstärkt in der kommenden Saison die Abwehr von Anadolu Reutlingen. Mit seiner Dynamik auf der Außenbahn und seinem kompromisslosen Defensivspiel wird er unserer Mannschaft in der kommenden Runde wichtige Impulse geben, schreibt der A-Ligist auf Instagram über den Außenverteidiger der vom TSV Betzingen kommt.

6. Mai: Zwei Talente wechseln zu Anadolu Reutlingen

Anadolu Reutlingen hat zwei Talente für verpflichtet. Serhan Akyürek machte in dieser Saison bei Croatia Reutlingen in der Landesliga auf sich aufmerksam. »Mit seiner Technik, Spielübersicht und Dynamik bringt Serhan genau die Qualitäten mit, die wir für unsere weitere sportliche Entwicklung suchen«, schreibt Anadolu auf Instagram über den 19-Jährigen Defensivspieler, der in der Jugend des VfL Pfullingen und des SSV Reutlingen ausgebildet worden ist. Ein weiterer »vielversprechender Neuzugang« für die Offensive ist Daniele Costa. Der 21-Jährige »überzeugt nicht nur durch seine spielerischen Fähigkeiten, sondern auch durch seine Einstellung und seinen Teamgeist.« Nach seiner fußballerischen Ausbildung bei den Young Boys Reutlingen, dem SSV Reutlingen und der TSG Tübingen war er in der vergangen Saison für den FC Mittelstadt in der Kreisliga A aktiv.

6. Mai: SSV Rübgarten verstärkt die Defensive

Der SSV Rübgarten stellt auf seinem Instagram-Account Labinot Kastrati als Verstärkung für die Defensive vor. Der 26-Jährige erhielt seine fußballerische Grundausbildung beim TSV Riederich und dem TuS Metzingen, bevor er im Aktivenbereich für den TSV Wittlingen, TB Metzingen sowie zuletzt erneut beim B-Liga-Rivalen TSV Riederich auflief.

3. Mai: Trainerteam des SV Zainingen steht

Der SV Zainingen hat auf seinem Instagram-Kanal das neuer Trainerteam für die anstehende Spielzeit in der Bezirksliga präsentiert: Timo Schweizer kehrt in neuer Rolle vom SV Lautertal zurück, Marco Farmakoski bleibt dem Verein erhalten. »Die Chemie zur Mannschaft stimmt, und wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Team den eingeschlagenen Weg sowohl taktisch als auch in der Entwicklung unserer Spielphilosophie konsequent weitergehen können«, heißt es von der sportlichen Leitung um Thomas Lais und Ricardo Grübel.

1. Mai: Georgios Chatzimalousis wird Co-Trainer bei GSV Hellas Reutlingen

»Großartige Neuigkeiten« verkündet GSV Hellas Reutlingen: der langjähriger Stürmer und Kapitän Georgios Chatzimalousis kehrt ab Juli zurück zur »GSV Hellas-Familie«, schreibt der B-Ligist auf Instagram. »Chatzi« wird Cheftrainer Pana Nakos künftig als Spieler-Co-Trainer zur Seite stehen. Mit über 120 Toren für Hellas hat er bereits Vereinsgeschichte geschrieben »und wird zweifellos eine enorme Verstärkung für die kommende Saison sein«, so der Club.

30. April: »Top-Transfer« für den TSV Sickenhausen

Bezirksligist TSV Sickenhausen verkündet auf seinem Instagram-Account einen »Top-Transfer«: Julian Hechler kommt vom Bezirksligisten SV 03 Tübingen. Der 20-Jährige zählte mt 24 Einsätzen zur Stammelf. Mit dem im Zentrum variabel einsetzbare, schnelle und zweikampfstarke Mittelfeldspieler kommt ein »weiterer technisch starker, talentierter Spieler ins Team, der mächtig Qualität mitbringt«, freut sich der TSV.

29. April: Alter Bekannter kehrt zur SG Reutlingen zurück

Farhan Ahmad kehrt zur SG Reutlingen zurück. Das teilte der Bezirksligist auf Instagram mit. Der Offensivspieler stammt aus der eigenen Jugend und wechselt nach den Stationen TSVgg Plattenhardt, 1. FC 08 Villingen-Schwenningen und TuS Metzingen zurück zum Bezirksligisten aus Orschel-Hagen. »Der Kontakt ist nie abgerissen«, sagt Trainer Zvonimir Kvesic. »Farhan passt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich super zu uns. Das ganze Trainerteam ist außerdem überzeugt, seine Qualitäten auf ein weiteres Level heben zu können.«

29. April: TSV Pliezhausen gibt Zugang bekannt

B-Ligist TSV Pliezhausen hat Saikou Camara als Zugang auf Instagram präsentiert. Der 34-Jährige war zuletzt ohne Verein. Davor war der Mittelfeldspieler beim TSV Riederich, TG Kirchheim, TuS Metzingen, dem SSV Reutlingen II und dem FC Reutlingen aktiv.

28. April: Trainerwechsel beim TSV Sickenhausen

Bei der ersten Mannschaft des TSV Sickenhausen gibt es Veränderungen auf der Trainerbank. Das Duo Paul Prochiner und Nico Rauscher tritt berufsbedingt kürzer, teilte der Club auf Instagram mit. Prochiner bleibt spielender Co-Trainer, Rauscher ist »nur noch« als Spieler aktiv. Ihr Nachfolger wird Manuel Geiger. Nach Stationen beim TV Derendingen und SV 03 Tübingen, sammelte der Inhaber der Uefa-B-Lizenz auch im Jugendbereich Erfahrung.

27. April: SV Zainingen verstärkt sich im Sturm

Angreifer Marco Laasch wechselt vom A-Ligisten FC Römerstein zum Bezirksligisten SV Zainingen. »Mit seinen 21 Jahren bringt Marco ein unglaubliches Tempo und beeindruckende Dribbling-Fähigkeiten mit auf den Platz«, wird der Angreifer auf dem Instagram-Account des SVN beschrieben. »Seine Schnelligkeit ist eine echte Waffe, die unsere Offensive deutlich verstärken wird«. In der vergangenen Saison steuerte er für Römerstein in 15 Ligaspielen 7 Tore und 9 Vorlagen bei.

27. April: Verteidiger kehrt zum SV Zainingen zurück

Florian Füllemann kehrt nach fünf Jahren beim A-Ligisten FC Römerstein zum SV Zainingen zurück. »Als erfahrener Außenverteidiger bringt er nicht nur seine technische Kompetenz und sein taktisches Verständnis mit, sondern auch eine Menge Leidenschaft und Teamgeist«, heißt es auf dem Instagram-Kanal des SVN. Die Rückkehr des 24-Jährigen sei eine »große Bereicherung« für den Bezirksligisten.

26. April: SGM Altingen/Entringen präsentiert vier Neuzugänge

Schon Ende April hat Bezirksligist SGM Altingen/Entringen gleich vier Zugänge präsentiert und damit die Kaderplanung abgeschlossen. Mittelfeldspieler Arif Özgül (28) kommt von Kreisliga-B-Ligist FV Mönchnberg, nachdem man bereits seit drei Jahren versucht habe, ihn von einem Wechsel zu überzeugen, heißt es auf der Instagram-Seite der SGM. Ebenfalls vom Kreisligisten aus dem Bezirk Böblingen/Calw kehrt Robbie Hack nach drei Jahren zurück ins Ammertal. Von der A-Jugend des VfL Herrenberg schließen sich zwei Talente an: Defensiv-Akteur Tom Auracher (18) und Mittelfeldspieler Nico Appelt (18).

25. April: Jonathan Knehr wird Trainer beim FC Sonnenbühl

Jonathan Knehr wird zur neuen Saison Cheftrainer der ersten Mannschaft des FC Sonnenbühl in der Kreisliga A. Das gab der Verein auf Instagram bekannt. »Mit Jona gewinnen wir einen Trainer, der die Liga sehr gut kennt und zugleich neue Impulse setzt«, wird Manuel König, Vorstand bei den Sonnenbühlern, zitiert. Zuletzt coachte Knehr zwei Jahre den Liga-Konkurrenten aus Bremelau. Davor die TG Gönningen und den SV Lautertal. »Seine klare Vorstellung von moderner Spielweise und seine Fähigkeit eine Mannschaft weiterzuentwickeln, haben uns überzeugt. Er wird uns in eine erfolgreiche Zukunft führen.«

16. April: SSV Rübgarten verstärkt die Abwehr

Gligor Simic schließt sich im in der neuen Saison dem SSV Rübgarten an und »bringt jede Menge Mentalität und Zweikampfstärke mit in die Innenverteidigung«, schreibt der B-Ligist auf Instagram. Seine fußballerische Laufbahn begann Simic in der Jugend der Young Boys Reutlingen, bevor er bei Croatia Reutlingen erste Schritte im Aktivenbereich machte. Zuletzt war der 26-Jährige für den B-Liga-Konurrenten TSV Riederich im Einsatz.

15. April: Neuer Cheftrainer beim TSV Eningen

Miguel da Silva wird neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft des TSV Eningen. »Nach intensiver Suche und vielen wertvollen Gesprächen freuen wir uns riesig, mit Miguel genau den richtigen Trainer für die kommende Saison gewonnen zu haben«, wird Lukas Koschmieder auf dem Instagram-Kanal des TSV zitiert. Der 35-Jährige hat eine Eninger Vergangenheit. Miguel kam 2018 zum TSV und feierte in seiner ersten Saison mit der zweiten Mannschaft den Meistertitel und den Aufstieg in die Kreisliga A. Von 2019 bis 2023 war der angehende B-Lizenz-Inhaber zudem je zwei Spielzeiten als U17- bzw. U19-Trainer für den TSV aktiv, bevor er zur Saison 2023/2024 die neu gegründete U23 der Young Boys Reutlingen übernahm.

3. April: TSG Reutlingen verpflichtet Abwehr-Talent aus den USA

Die TSG Reutlingen hat auf Instagram die Verpflichtung eines »Awebhr-Talents« aus den USA verkündet. Der 21-Jährige Colin Maksim Huget ist über sein Studium an der ESB Reutlingen zur TSG gekommen. Der flexible einsatzbare Defensivspieler spielte durchlief in den USA die Stationen Miami Beach FC, Miami Breakers FC, Key Biscayne SC und zuletzt Pinecrest Premier SC, eher er nach Deutschland kam. »Er wird unser Spiel definitiv bereichern«, ist sich der Sportliche Leiter Tomislav Tadic sicher.

28. März: SSV Rübgarten gelingt »Transfer-Coup«

Dem SSV Rübgarten ist ein »Transfer-Coup« gelungen: Justin Noah Giorgis kommt im Sommer zurück »nach Hause«, schreibt der B-Ligist auf Instagram. »Mit seiner Technik, Spielintelligenz und Offensivstärke bringt er genau das mit, was unser Team braucht, um in der kommenden Saison voll durchzustarten«, sagt Abteilungsleiter Robin Sulz. Der 26 Jahre alte Angreifer »passt menschlich wie sportlich perfekt in unser Team«. Giorgis wurde bei den Young Boys Reutlingen ausgebildete und startete seine Karriere im Aktivenbereich bei dem Club in der Landesliga. Von da aus zog es ihn nach Rübgarten, bevor er den nächsten Schritt wagte und in die Bezirksliga zum TSV Riederich wechselte.

25. März: Neuer Trainer bei Sveti Sava Reutlingen

Zoran Bilic ist nicht mehr Trainer von Sveti Sava Reutlingen. Das gab der B-Ligist auf Instagram bekannt. »Zoki, vielen Dank für alles, was du für unseren Verein geleistet hast – früher als Spieler und jetzt als Trainer. Wir bedauern deine Entscheidung, respektieren sie aber.« Sein Amt übernimmt der bisherige Co-Trainer Chrysanthos Papadopoulos. Unterstützt wird er vom bisherigen Torwart-Trainer Tim Steck als Co Spielertrainer.

18. März: Nakos wird Nachfolger von Harun Güney als Trainer von Hellas Reutlingen

Die Zusammenarbeit zwischen B-Ligist GSV Hellas Reutlingen und Spielertrainer Harun Güney auf dessen Wunsch hin beendet, teilte der Club auf Instagram mit. Der bisherige Co-Spielertrainer Pana Nakos übernimmt seine Position.

5. März: Tobias Dierberger wechselt vom SSV Reutlingen zum SV Weiler

Transfer-Coup für den SV Weiler: Tobias Dierberger wechselt vom Oberligisten SSV Reutlingen Team aus der Kreisliga B. Das vermeldete das Portal »Match Report« in einem gemeinsam Posting mit dem SVW. Der 29 Jahre alte Angreifer wird spielender Co-Trainer. Dierberger hat 101 Regionalliga-Spiele für die TSG Balingen bestritten sowie 36 Oberliga-Spiele für den SSV Reutlingen. Außerdem lief er 47-mal für die TSG Tübingen in der Verbandsliga auf. Die Verbindung nach Weiler kommt über Opa Rolf Dieberger, der 13 Jahre lang zweiter Vorstand beim SV war.