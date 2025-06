Ein Trio für den SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Trainer Alexander Strehmel ist zufrieden. Sehr zufrieden. »Ich habe charakterstarke Spieler«, lautet sein Urteil nach den ersten Trainingseinheiten. »Von der Intensität her hat mir das sehr gut gefallen«, sagt der Coach des Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen. In der Vorbereitung möchte der Kreuzeiche-Club nichts dem Zufall überlassen. Am Sonntag gab es im Metzinger Otto-Dipper-Stadion einen Laktattest. »Der wurde von zwei Mitarbeitern der Sporthochschule Köln durchgeführt«, berichtet Strehmel.

Nichts dem Zufall überlassen möchte der SSV auch in Sachen Kaderplanung. Bislang hat der Verein erst einen externen Zugang vermeldet - Willie Sauerborn kehrt vom Liga-Rivalen VfR Aalen nach Reutlingen zurück (wir berichteten). Mittlerweile ist durchgesickert, dass der SSV drei weitere externe Spieler verpflichtet hat oder verpflichten wird: Nedim Pepic, Oskar Prokopchuk und Marlon Gangloff.

Der 27 Jahre alte Pepic, der sich im defensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt, streifte sich bereits in der Jugend das Trikot des SSV Reutlingen über. In der Spielzeit 2015/16 absolvierte er als A-Jugendlicher bereits drei Spiele für die Nullfünfer in der Oberliga. Danach ging Pepic auf Wanderschaft. Nach Stationen bei Hessen Kassel, Germania Halberstadt, Wuppertaler SV, Fortuna Köln, Rot-Weiß Oberhausen und 1. FC Frickenhausen stand Pepic bis vor wenigen Wochen in Diensten des Oberliga-Absteigers Calcio Leinfelden-Echterdingen.

Der 20 Jahre alte Prokopchuk, ein 1,90 Meter großer Stoßstürmer, spielte sieben Jahre für den 1. FC Kaiserslautern. Der gebürtige Pirmasenser absolvierte in der zurückliegenden Saison für die Zweite des FCK in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 32 Begegnungen, in denen er 16 Tore markierte. In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga mussten die Lauterer der TSG Balingen den Vortritt lassen.

Gangloff ist 21 Jahre alt und im offensiven Mittelfeld auf der rechten Seite zu Gange. Er spielte zuletzt für den SSV Vorsfelde in der Oberliga Niedersachsen. Von jenem Club kam im vergangenen Jahr Strehmel als Trainer zum SSV Reutlingen. Gangloff kam für Vorsfelde in der Oberliga in den beiden vergangenen Spielzeiten 57 Mal zum Einsatz und erzielte fünf Tore.

In ihrem ersten Testspiel treffen die Reutlinger am Mittwoch, 2. Juli (18.45 Uhr), beim TSV Harthausen auf den Landesliga-Aufsteiger TSVgg Plattenhardt. In den Reihen der Plattenhardter steht der langjährige SSV-Kapitän Pierre Eiberger. Am Samstag, 5. Juli, lädt der SSV zum Blitzturnier an der Kreuzeiche. Um 13 Uhr trifft die Mannschaft von Alexander Strehmel auf den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, der bereits 1953 beim Eröffnungsspiel des Stadions zu Gast war. Um 16 Uhr folgt das Spiel gegen den FC St. Gallen. Der älteste Fußballclub der Schweiz ist seit 2006 eng mit dem SSV durch eine Fan-Freundschaft verbunden. Ab 19.30 Uhr steht Ex-Nationalspieler Mario Basler mit seinem Format »Mario Basler schwätzt Klartext« auf der Bühne. Karten für Talk und Turnier sind online erhältlich oder in der Tourist-Information Reutlingen.

Am Montag, 14. Juli, trifft der SSV auf die SG Sonnenhof Großaspach. Anstoß gegen den Regionalliga-Aufsteiger ist um 19 Uhr bei der TSG Wittershausen in Vöhringen. Am Sonntag, 20. Juli, messen sich die Reutlinger in Tirol mit dem traditionsreichen FC Wacker Innsbruck, zehnfacher österreichischer Meister und seit dieser Saison zurück in der Regionalliga West. Der Spielort steht noch nicht fest.

Am Dienstag, 22. Juli, spielt der SSV gegen den FC Holzhausen, der in der Aufstiegsrunde zur Oberliga knapp am Türk. SV Singen scheiterte. Anstoß ist um 18.30 Uhr beim SV Irslingen. Am Samstag, 26. Juli, wenn sich im Stadion an der Kreuzeiche ab 15.30 Uhr der VfB Stuttgart mit dem Europa-League-Teilnehmer Celta Vigo duelliert, ist der SSV ebenfalls im Einsatz. Und zwar ab 18 Uhr gegen den Verbandsligisten SC Pfullendorf. Bereits um 12 Uhr beginnt die Jubiläumshockete mit der Vorstellung des SSV-Kaders und der Ehrung langjähriger Mitglieder.

Das erste Pflichtspiel im WFV-Pokal steigt voraussichtlich am Dienstag, 29. Juli, oder am Mittwoch, 30. Juli. Der Ligastart in der Oberliga Baden-Württemberg erfolgt am Wochenende 2./3. August. (GEA)