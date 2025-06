SSV Reutlingen holt Angreifer Sauerborn an die Kreuzeiche zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen 05 geht mit Erfahrung, Eigengewächsen und Rückkehrern in die nächste Phase der Kaderplanung. Mit Willie Sauerborn kehrt ein alter Bekannter zurück an die Kreuzeiche. Riccardo Gorgoglione verlängert, während mit Elia Reichardt und Lino Kuhn zwei Spieler aus der U 19-Bundesliga-Mannschaft in die Erste aufrücken.

»Schon damals war es eine besondere Zeit beim SSV – großer Verein, viel Tradition, tolle Fans. Jetzt komme ich in eine neue Mannschaft mit vielen coolen Jungs und einer spannenden Mischung zurück«, sagt Neuzugang Sauerborn. »Mit dieser Kombination ist, denke ich, einiges möglich dieses Jahr.« Der 31 Jahre alte Angreifer stürmte bereits in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 für die Nullfünfer und bringt die Erfahrung aus 142 Oberliga-Spielen mit – darunter 48 Tore und 17 Vorlagen. Zuletzt spielte Sauerborn für den langjährigen Drittligisten und aktuellen Reutlinger Ligarivalen VfR Aalen (acht Saisontore).

Gorgoglione geht in das vierte Jahr beim SSV

Bereits seit 2022 trägt Gorgoglione das Trikot der Nullfünfer – und bleibt auch in seiner vierten Saison eine feste Größe im Kader. »Beim SSV Reutlingen steckt Herzblut auf und neben dem Platz«, sagt der 32 Jahre alte Führungsspieler. »Ich bleibe, weil ich an den Weg glaube, den wir gemeinsam gehen – als Team, als Verein, als Einheit. Der Blick geht nach vorn – Vollgas für den SSV!« Der offensive Mittelfeldspieler erzielte in der vergangenen Saison fünf Treffer in der Oberliga.

Mit Reichardt und Kuhn vertraut der Kreuzeiche-Club in der kommenden Spielzeit zwei Youngstern aus dem eigenen Stall. Beide liefen in der vergangenen Rückrunde für die U 19 in der Bundesliga auf. "Elia hat spannende Anlagen und ist in seiner Entwicklung schon sehr weit", sagt der Sportliche Leiter Christian Grießer. Über Kuhn, der bereits seit der C-Jugend die Kickstiefel für den SSV schnürt, berichtet er: ""Lino ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, der immer alles reinwirft. Er bringt Mentalität, Ausdauer und Verlässlichkeit. Das ist genau das, was diesen Verein prägt." (GEA)