Zwei Tote bei Gasexplosion auf Reutlinger Bosch-Gelände

REUTLINGEN. Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf dem Gelände von Bosch an der Hauffstraße ereignet. Gegen 8 Uhr war es dort aus noch ungeklärter Ursache an einer Gasflasche im Freien zum Austritt von Silan-Gas gekommen, wobei entsprechende Warnanlagen anschlugen. Das teilt die Polizei mit. Als Mitarbeiter nach der Ursache suchten, kam es derzeitigen Ermittlungen zufolge plötzlich zu einer Reaktion des Gases mit der Luft.

Zwei 44 und 52 Jahre alte Arbeiter einer Fachfirma, die sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten hatten, wurden von der Explosion erfasst. Dabei wurde der 52-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein jüngerer Kollege wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch trotz aller ärztlichen Bemühungen seinen schweren Verletzungen erlag. Ein weiterer Arbeiter war durch ein Knalltrauma leicht verletzt worden.

Kripo ermittelt

Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat mit Unterstützung der Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen, der Gewerbeaufsicht des Landratsamts Reutlingen, dem Leiter des Arbeitsschutzes und der Werksfeuerwehr der betreffenden Firma die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. Ein zunächst angenommener Wechsel der Gasflasche als Ursache bestätigte sich entgegen ersten Ermittlungen nicht. Sachschäden waren nach derzeitigem Stand nicht zu verzeichnen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Die Hauffstraße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. (pol)