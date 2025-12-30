Wo am Reutlinger Mutscheltag der Würfel und mehr rollt

Das Objekt der Begierde: Die Würfelspiele am Mutscheltag drehen sich in alter Tradition um dieses Hefeteiggebäck - die Mutschel.

REUTLINGEN. Reutlingen feiert wieder seine ganz eigene Tradition: den Mutscheltag. Immer am Donnerstag nach dem Dreikönigsfest wird in der Stadt »gemutschelt«, also in geselliger Runde um ein sternförmiges Hefeteiggebäck mit acht Zacken gewürfelt - die Mutschel eben . Erneut wird der »Reutlinger Feiertag« mit zahlreichen Aktionen in der Innenstadt begleitet, bei denen es etwas zu gewinnen gibt.

So lädt das Stadtmarketing (StaRT) zu einer großen XXL-Würfelaktion auf den Marktplatz ein. Von 12 bis 14 Uhr können alle, die vorbeischauen, ihr Glück versuchen und Preise gewinnen – darunter Mutschelgutscheine, die bei den Bäckereien Berger, BeckaBeck und Brot Kult eingelöst werden können. Zusätzlich beteiligen sich verschiedene Reutlinger Geschäfte und verschenken an ihre Kundschaft ebenfalls Mutschelgutscheine. Zu den Teilnehmern gehören das Gesundheitszentrum Reutlingen, das Modehaus Zinser, Optik Bayer Koch, Reiseland Reutlingen, Schuhhaus Nestel, Trauringschmiede Reutlingen und Wörner-Dessous.

XXL-Würfelaktion und lebendige Mutschel

Ein besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr die lebensgroße »Walking-Act-Mutschel«, die zwischen 12 und 14 Uhr durch die Fußgängerzone zieht und für gute Laune sowie perfekte Schnappschüsse sorgen möchte. Am Reutlinger Gartentor wartet außerdem eine große, leuchtende Mutschel auf Besucher, die mit ihr ein lustiges Foto schießen möchten.

Wer sich derweil ganz auf das Würfeln mit Freunden und Bekannten treffen will, hat verschiedene Anlaufstellen in Reutlingen. Traditionell bietet das Café Sommer in der Wilhelmstraße am Mutscheltag die Möglichkeit zum Würfelspielen. Dazu organisiert Familie Sommer ein Show-Backen und es gibt passende Geschichten dazu. Um rechtzeitige Tischreservierung wird gebeten.

Auch wieder ganz im Mutschelfieber: die Volksbank Reutlingen. Ab 19 Uhr geht es rund. Für Essen, Getränke und alles, was das Würfelspiel bereichert, ist gesorgt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Alle Kunden, Mitglieder und Gäste sind in der Hauptstelle der Volksbank Reutlingen, Gartenstraße 33, willkommen, einen geselligen Abend zu verbringen. Tickets kosten zehn Euro.

Tradition soll lebendig bleiben

Auch nach dem Mutscheltag bleibt die Tradition lebendig: Die Bio Bäckerei Berger lädt am Mittwoch, 14. Januar, von 16 bis 18 Uhr gemeinsam mit dem Stadtmarketing (StaRT) zu einem Mutschel-Backworkshop in der Brotmanufaktur in der Albstraße 38 ein. Unter Anleitung von Hubert Berger lernen Teilnehmer die Entstehung einer klassischen Reutlinger Mutschel – alle Zutaten und Materialien werden gestellt, und jeder nimmt am Ende seine frisch gebackene Mutschel mit nach Hause.

Spannende Gewinnmöglichkeiten gibt es auch für zu Hause: StaRT verlost einen gefüllten Mutschelkorb. Die Teilnahme ist simpel: Ein Foto des liebsten Mutschelmoments – beim Backen, Würfeln oder Genießen – wird auf Instagram oder Facebook mit der Markierung @nurlieben gepostet. Die Verlosung erfolgt am Mittwoch, 7. Januar. Der Gewinnkorb kann am 8. Januar in der Tourist-Information abgeholt werden. »Im Korb ist alles, was für einen gelungenen Mutschelabend in den eigenen vier Wänden benötigt wird«, erklärt Sara Ullmann, Projektverantwortliche im Citymanagement von StaRT.

Die Veranstalter betonen: Diese Traditionsveranstaltung soll Besucherinnen und Besuchern sowie der gesamten Stadt ein erlebbares Mutschelfest bieten und die lebendige Innenstadtkultur sichtbar machen. Übrigens: Auch in Pfullingen wird gewürfelt. Allerdings nicht um eine Mutschel, sondern um einen Stern. Der allerdings sieben Zacken. (GEA)