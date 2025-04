Wie lange bleibt die Sondelfinger Straße in Reutlingen noch gesperrt?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Seit Anfang März ist auf einer der größeren Verkehrsachsen von Reutlingen mit dem Auto kein Vorankommen mehr. Ab der Abfahrt von der B28 und auf der anderen Seite ab der Föhrstraße ist die Sondelfinger Straße auf mehr als 200 Metern seither komplett gesperrt. Radfahrer und Fußgänger kommen noch an der Baustelle vorbei, die noch für eine geraume Zeit den Autoverkehr komplett ausbremst. Erschwerend kommt hinzu, dass im weiteren Verlauf in Richtung Sondelfingen noch eine andere Baustelle für Staus sorgt. Umleitungsschilder sind zwar überall zu sehen, doch eine GEA-Leserin aus Sondelfingen, fragt: »Wann kommen wir wieder ohne Probleme und Umleitungen aus unserem Stadtteil raus und wieder rein?«

Antwort: So schnell jedenfalls nicht. Denn bei den Bauarbeiten in der Sondelfinger Straße handelt es sich um ein echtes Großvorhaben. Die kommunalen Unternehmen FairNetz, Stadtentwässerung Reutlingen (SER) und die Stadtverwaltung nehmen als verantwortliche Bauherren insgesamt 4,2 Millionen Euro in die Hand, um das alte, marode und vor allem undichte Kanalsystem in diesem Teil von Reutlingen komplett zu erneuern. »Es handelt sich hier um einen sogenannten Mischwasserkanal, der Regenwasser und das verbrauchte Abwasser der Haushalte auffängt«, erklärt Hossein Kafili, Projektleiter Neubau Straßen und Ingenieurbauwerke bei der Stadt Reutlingen. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres andauern. Bis dahin geht an diesem Abschnitt der Straße nur Rad- und Fußverkehr.

»Die Sondelfinger Straße wird spätestens Ende 2025 wieder frei sein«

»Wir versuchen alles, damit der Zeitplan nicht nur eingehalten wird, sondern auch die Arbeiten schneller zu beenden. Die Sondelfinger Straße wird spätestens Ende 2025 wieder frei sein und zudem eine neue Fahrbahndecke haben«, sagt Hossein Kafili. Wenn die Bauarbeiten und der Austausch der Rohrleitungen in der Sondelfinger Straße wie geplant Ende des Jahres abgeschlossen sind, geht es laut Planung des Amtes für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt ab Januar 2026 in der Föhrstraße weiter. Auch hier werden die Kanalsysteme erneuert und die Verantwortlichen haben ein weiteres Jahr Bauzeit eingeplant. Bedeutet: 24 Monate Bauarbeiten in diesem Teil von Reutlingen.

Kafili erklärt: »Die Rohre sind mehr als 50 Jahre alt und verlieren ständig Wasser, das in den Untergrund sickert. Das soll ein Ende haben. Statt der alten 60-Zentimeter-Betonrohre, kommen jetzt moderne Stahlbetonrohre in den Untergrund, die einen Meter Durchmesser haben.« Da die Rohrleitungen unter der Straßenmitte verlaufen, seien die Arbeiten technisch nur möglich, wenn die Straße komplett gesperrt wird. »Die Bagger brauchen schlicht den Platz, um die massiven Erdaushubarbeiten leisten zu können. Da muss ganz schön viel gebaggert werden.«

Die Baustelle im weiteren Verlauf der Sondelfinger Straße habe damit nichts zu tun: »Das werden in der Nähe vom Innoport zwei neue Bushaltestellen errichtet. Das wird in wenigen Wochen erledigt und die Sondelfinger Straße dort wieder frei befahrbar sein«, so Kafili. So lange regeln Ampeln einige hundert Meter weiter den Verkehr, der einspurig an den Arbeiten vorbeigeführt wird.

Wenn ab Januar 2026 die Bauarbeiten in der Föhrstraße beginnen, wird auch hier die Straße über die gesamte Fahrbahnbreite gesperrt werden müssen. Doch die Stadtverwaltung verspricht auf ihrer Internetseite: »Eine Zufahrt zu den Einzelhandels- und Gewerbebetrieben wird abwechselnd von der Rommelsbacher Straße beziehungsweise von der Storlachstraße aufrechterhalten.« Projektleiter Kafili erklärt es so: »Die Zufahrten beispielsweise zu den Geschäften wie Rewe, Netto, dm oder der Easy-Apotheke und dem großen Parkplatz dort werden möglich sein. Wir errichten entsprechende Behelfszufahrten. Gleiches gilt an der anderen Seite der Föhrstraße für Aldi und Burger King. Der Roller-Möbelmarkt kann während dieser Zeit über die Mittnachtstraße angefahren werden.« Die Stadtverwaltung bittet auf ihrer Internetseite um Verständnis. (GEA)