Wie die Evangelische Kirche in Reutlingen das Klima schützen will

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bis 2040 will die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Reutlingen ihren Ausstoß an Treibhausgasen von 430 Tonnen auf Null senken. So sieht es das Klimaschutzkonzept vor, das der Gesamtkirchengemeinderat im vergangenen Frühjahr beschlossen hat. »Nach der Verabschiedung des Konzepts haben wir unmittelbar mit dessen Umsetzung begonnen«, berichtet Dr. Ralf Bertram, der seit zwei Jahren als Klimaschutzmanager für die Evangelische Kirche Reutlingen tätig ist.

Fünf neue Photovoltaik-Anlagen konnten 2024 in Betrieb genommen werden. »Für das Jahr 2025 haben wir uns ebenfalls Großes vorgenommen«, sagt der Klimaschutz-Experte und ist optimistisch, den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiter zu beschreiten und als Kirche ein Vorbild in Sachen Klimaschutz zu sein.

Um die Digitalisierung der Heizungs-, Licht- und Warmwassersteuerung voranzubringen, wird dieses Jahr ein Pilotprojekt im Matthäus-Alber-Haus gestartet. »Unser Ziel ist, den Verbrauch möglichst genau abzustimmen auf den Bedarf und die Nutzung der Räume.« Ein weiteres Vorhaben ist die Erdwärmegewinnung. »Die Probebohrung im Herbst letzten Jahres auf dem Gelände der Christuskirche hat in 180 Meter Tiefe eine Wärme von 17 Grad Celsius ergeben. Wir werden nun ermitteln, welche Standorte außerdem für diese äußerst saubere und effiziente Energieform geeignet sind«, sagt Bertram. Weil in der Gesamtkirchengemeinde durch Wärmegewinnung in den Wintermonaten am meisten CO 2 entsteht, hat die Heizungsoptimierung das größte Verbesserungspotenzial und ist ein drittes Klimaschutz-Projekt für das Jahr 2025. (eg)

https://www.reutlingen- evangelisch.de/aktuelles/