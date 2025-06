Wie betriebliche Kinderbetreuung seit zehn Jahren bei Bosch funktioniert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vor beinahe zehn Jahren, am 1. November 2015, wurde der Bosch-TigeR in Zusammenarbeit mit der Stadt Reutlingen, dem Reutlinger Tagesmütterverein und dem Kooperationspartner Bosch gegründet. TigeR steht für Tagespflege in anderen geeigneten Räumen: Dabei werden Gruppen mit Kindern gebildet, die von selbständig tätigen Tagesmüttern und -vätern betreut werden. Die Tagesmütter Mitra Monjezi und Bianca Arnold haben diesen Anlass in der Tübingerstraße 123 in Betzingen mit Besuchern gefeiert und ihr Konzept vorgestellt.

Für die Betreuung der aktuell neun Kinder von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 17 Uhr sind insgesamt vier Tagesmütter (inklusive Vertretungskräfte) verantwortlich. Die Plätze werden an Kinder von Bosch-Mitarbeitern vergeben.

Zu den Gästen der Feier zählten unter anderem Joachim Haas, Sozialamtsleiter der Stadt Reutlingen, Christian Geßner, Leiter Personalabteilung Bosch Reutlingen, Tuelay Schmid, Geschäftsführung des Tagesmüttervereins und weitere Bosch-Mitarbeiter.

Strahlende Kinderaugen

In seiner Eröffnungsrede betonte Christian Geßner, welch einen hohen Stellenwert die betriebliche Kinderbetreuung für das Unternehmen hat: »Uns ist es sehr wichtig, dass unsere Mitarbeitenden, die ihre Kinder hier in die Betreuung geben, ein gutes Gefühl haben und sich sicher sind, dass ihre Kinder hier gut aufgehoben sind. Auch unser betriebseigener Kindergarten ist voll belegt – die Nachfrage ist also da und bei uns eben auch das entsprechende Angebot.« Er überreichte den Tagesmüttern ein Set Stapelsteine und ein Balance Board – das brachte vor allem die Kinderaugen zum Strahlen.

Auch Joachim Haas, der vor zehn Jahren bei der Eröffnung mit dabei war, sprach seine Glückwünsche aus: »Mein Wunsch vor zehn Jahren war, dass der neu eröffnete TigeR vor allem auch zur Standortförderung beitrage. Das hat sich erfüllt und wird hier im Bosch-TigeR gelebt und umgesetzt. Bei der Arbeitssuche legen Familien zunehmend Wert auf die weichen Standortfaktoren wie gute Verkehrsanbindung, Wohnangebote für Familien und vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und genau das schafft der TigeR: Eine ideale Balance zwischen professioneller Kinderbetreuung und familiärem Umfeld.« Tuelay Schmid sagte: »Der Tagesmütterverein hat eine Brückenfunktion zwischen Eltern, Kommunen, Unternehmen und Kindertagespflegepersonen und ist mit der Betreuung von nahezu 30 Prozent der unter Dreijährigen in der Kindertagespflege im Landkreis Reutlingen eine wichtige Säule in der Kinderbetreuungslandschaft.«

Fast 40 TigeR-Gruppen

Das Konzept TigeR wurde vom Tagesmütterverein Reutlingen im August 2011 gegründet. Im Landkreis Reutlingen gibt es aktuell nahezu 40 TigeR-Gruppen für bis Dreijährige und weitere sind in Planung. Bei einem TigeR werden Merkmale institutioneller Betreuung mit solchen der Kindertagespflege verbunden. Diese TigeR-Gruppen umfassen bis zu neun Kinder, wobei insgesamt zwölf pro Gruppe angemeldet sein können. Die Kinder können sowohl in gemeindeeigenen oder firmeneigenen Räumlichkeiten, als auch in angemieteten Wohnungen betreut werden. (eg)