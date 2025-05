Weniger Stellenangebote im Bezirk Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist im Mai leicht zurückgegangen. 12.431 Menschen waren im vergangenen Monat im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen arbeitslos gemeldet, 161 weniger als im April. Die Arbeitslosenquote ist damit um 0,1 Prozent gesunken und liegt jetzt bei 4,2 Prozent. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg liegt sie bei 4,5 Prozent.

Der leichte Rückgang der Arbeitslosigkeit im Mai ist als saisonüblich zu werten und beruht im Agenturbezirk Reutlingen allein auf dem Rückgang der arbeitslosen Frauen. Denn während die Anzahl der arbeitslosen Männer geringfügig von 7.079 auf 7.094 – also um 15 Personen – gestiegen ist, ist diese Zahl bei den Frauen um 176 Personen (von 5.513 auf 5.337) gesunken. Zudem ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Rechtskreis SGB II (Grundsicherung/Bürgergeld) deutlich stärker ausgeprägt als im SGB III (Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung). Im Vergleich zum Vorjahr sind alle Zahlen deutlich angestiegen.

Regionaler Ausbildungsmarkt

»Die Mai-Zahlen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir am Arbeitsmarkt seit Monaten eine nachlassende Dynamik – also das Zusammenspiel zwischen Zugängen aus Erwerbstätigkeit in Arbeitslosigkeit einerseits und Abgängen aus der Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit andererseits – beobachten«, erklärt Markus Nill, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen. »Wer also erst einmal arbeitslos ist, tut sich oft schwerer, aus der Arbeitslosigkeit heraus eine neue Beschäftigung zu finden«, so Nill weiter, der in diesem Zusammenhang auf die positiven Entwicklungen auf dem regionalen Ausbildungsmarkt verweist: »Wir haben seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober auf der Bewerberseite einen Zuwachs von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und unsere Ausbildungsvermittlung hat auch noch genügend Ausbildungsstellen im Angebot.« Viele Betriebe sind also noch auf der Suche nach Auszubildenden für den Herbst, sodass die Chancen, mit einer Last-minute-Bewerbung Erfolg zu haben, auch in diesem Jahr nicht schlecht stehen.

558 Stellenangebote wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit im Mai neu gemeldet, das sind 50 Stellen im Zugang weniger als im Vormonat und 66 weniger als im Vorjahr. Damit hatten die Vermittlungsfachkräfte der Reutlinger Arbeitsagentur insgesamt 2.782 Stellenangebote im Bestand, 101 weniger als im April.

Arbeitslosenquote liegt bei 4,2 Prozent

Im Landkreis Reutlingen waren im Mai 7.798 Menschen (plus 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr) arbeitslos. Davon waren 3.293 (plus 28,1 Prozent) bei der Agentur für Arbeit gemeldet und 4.505 (plus 6,2 Prozent) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen.

Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen (also Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im Mai bei 4,2 Prozent. In Reutlingen lag sie bei 4,7 Prozent. (a)