Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Lisa Canny und ihre Band spielen am Mittwoch in der Sudhaus Peripherie.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Sinu. Das deutsch-türkische Indiepop-Projekt aus Köln und Istanbul präsentiert am Donnerstag, 6. November, 20 Uhr, sphärische Klangwelten mit lyrischen Texten, die die deutsche Sprache geschickt musikalisch einsetzt. Im Mittelpunkt des Konzerts im franz.K steht der Sänger und Texter Sinan Köylü.

Tübingen

Lisa Canny & Band. Lisa Canny schafft mit ihrer Band ein Gesamtkunstwerk, das aus einer Mischung aus traditioneller irischer Musik, aus Pop und Hip-Hop besteht. Schon allein ihr Spiel mit dem Nationalinstrument Irlands, der Harfe, lohnt am Mittwoch, 5. November, 20 Uhr, einen Besuch in der Sudhaus Peripherie.

Honggyu Lee Trio. Das Trio aus Nürnberg spielt Eigenkompositionen des Gitarristen Honggyu Lee, die durch die Sounds von Pat Metheny, Wolfgang Muthspiel und Julian Lage beeinflusst sind. Am Mittwoch, 5. November, 20.30 Uhr, spielt das Trio im Rahmen der Reihe »Meet the Students« im Club Voltaire.

Pavlov's Dog. Seit mehr als vier Jahrzehnten gibt es das US-Progrock-Septett aus St. Louis, das harte Rocksounds mit melodischen Klängen vereint. Die Band um Leadsänger David Surkamp ist ein echtes Urgestein des Progressive Rock und kommt am Donnerstag, 6. November, 20 Uhr, ins Sudhaus. (jüsp/pr)