Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Nachholkonzert von Wishbone Ash mit ihrem Bandleader Andy Powell steigt am Donnerstag im Sudhaus.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Carlos Quilici y su Quinteto. Er ist Bandoneonist, Arrangeur, Komponist und Tangolehrer aus Rosario, Argentinien. Am Montagabend um 20 Uhr spielt Carlos Quilici mit seinem Quintett im Pappelgarten und nähert sich der Tangomusik mit einem Repertoire aus eigenen und traditionellen Stücken.

Johannes Enders Quartett. Als gefragter Sideman spielte der Weilheimer Saxofonist in Bands wie The Notwist und dem Tied & Tickled Trio und ist bisher auf über 100 Studioaufnahmen verewigt. Am Mittwoch, 26. Februar, 20 Uhr, spielt er mit seinem Quartett im Pappelgarten ausschließlich Kompositionen, deren Titel Fragen aufwerfen.

Der Saxofonist Johannes Enders kommt mit seinem Quartett am Mittwoch in den Pappelgarten. Foto: PR Der Saxofonist Johannes Enders kommt mit seinem Quartett am Mittwoch in den Pappelgarten. Foto: PR

Rock Session. Am Donnerstag, 27. Februar, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der sowohl Zuhörer als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Tübingen

Moritz Langmaier Quartett. Das Spiel des Stuttgarter Pianisten ist von lyrischer Musik geprägt. Inspiriert von den Klangwelten renommierter Musiker des modernen Jazz kreieren die vier Musiker am Dienstag, 25. Februar, 20.30 Uhr, im SWR Studio eine unverwechselbar eigene musikalische Sprache.

Wishbone Ash. Progressive Rockmusik mit Kunstanspruch: Diesen Wurzeln fühlt sich die seit mehr als 50 Jahren bestehende britische Band zugehörig. Am Donnerstag, 27. Februar, 20 Uhr, leben im Sudhaus die 60er- und 70er-Jahre wieder auf, in denen sich in England Rockmusik Einflüssen aus der Folkszene öffnete. (jüsp/pr)