Wegen Bauarbeiten: Zugausfälle in Reutlingen und der Region

REUTLINGEN/REGION. Die DB Regio Baden-Württemberg informiert über Auswirkungen einer bevorstehenden Baumaßnahme an der Leit- und Sicherungstechnik auf Zugverbindungen. Es komme zu Fahrplanänderungen, Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen.

Konkret betroffen sind ihr zufolge zwischen heute, Freitag, 2. Mai, um 19 Uhr, und kommenden Montag, 5. Mai, um 5.30 Uhr, die Linien:

- RE 6a Stuttgart – Tübingen – Aulendorf /Rottenburg (Neckar):

Dort kommt es zu Zugausfällen zwischen Stuttgart Hbf und Tübingen Hbf.

- RB 63 Herrenberg – Bad Urach:

Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen jeweils in beiden Fahrtrichtungen zwischen Tübingen und Metzingen sowie Metzingen und Bad Urach. DB Regio weist auf die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse hin. Ersatzhaltestellen der DB Regio Busse RB 63 sind: Tübingen ZOB West Bussteig R, Tübingen Reutlinger Straße, Kirchentellinsfurt Bahnhof, Wannweil Polizei (Richtung Reutlingen) und Rathaus (Richtung Tübingen), Reutlingen-Betzingen Hoffmannstraße (Richtung Reutlingen) und Mitte (Richtung Tübingen), Reutlingen West, ZOB Bussteig 1 (Richtung Tübingen) und an der Bahnhofstraße (Richtung Metzingen, Bad Urach), Metzingen Bussteig 6, Neuhausen Insel, Dettingen Lehen in der Metzinger Straße, Mitte am Bahnhof, Freibad sowie Gsaidt in der Uracher Straße, Bad Urach Wasserfall an der B 28, Ermstalklinik und Bussteig 6.

- Züge der Linien MEX 12 und MEX 18 der SWEG Bahn Stuttgart:

Auch diese sind von den Bauarbeiten betroffen. Bitte aufgrund der hohen Anzahl an Bussen die unterschiedlichen Abfahrtshaltestellen in Tübingen, Reutlingen und Metzingen beachten. Nähere Informationen zum Ersatzangebot gibt es direkt beim Verkehrsunternehmen.

Um keine kurzfristigen Änderungen zu verpassen, empfiehlt es sich, dass sich Fahrgäste unmittelbar vor Fahrtantritt in den digitalen Reiseauskunftsmedien informieren. (eg)

www.regional.bahn.de

www.sweg.de