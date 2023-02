Was wird aus der Linie 22 nach Ohmenhausen?

Reaktion auf die Petition zur Linie 22: Durchgängig wird sie nicht fahren, aber wenigstens die Umsteigerei in der Stadtmitte soll vereinfacht werden. ARCHIV-FOTO: NIETHAMMER

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Aus Spargründen war die Linie 22 von der RSV im Frühjahr 2021 gekappt worden, nach heftigem Protest gab es dann aber immerhin eine Teil-Reaktivierung. Der Ortschaftsrat akzeptierte zwar zähneknirschend diese Lösung, beantragte aber, die Linie 22 bei der nächsten Fahrplanumstellung wieder komplett und mit verlängertem Takt aufzunehmen.

Fahrpläne wurden verändert, doch bei der Linie 22 tat sich nichts. Auch der letzte Fahrplanwechsel der RSV habe nicht die erhoffte volle Wiederaufnahme des Linienverkehrs wie vor der Kappung gebracht, kritisierte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Werner Koch in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Ohmenhausen. Die Unzufriedenheit im Ort halte deshalb »unvermindert« an.

Auch im Gremium: Auf Anfragen bekomme es nur »wir sind dran« zu hören, aber keine Ergebnisse. »Wir werden weiter hingehalten«, bemängelte Koch. Die Fraktion der CDU und Unabhängigen wünsche jetzt, dass RSV und Verwaltung den Ortschaftsrat in seiner Sitzung am 29. März darüber informieren, was aktuell geplant ist und ab wann Ohmenhausen mit einer Fahrplananpassung rechnen kann.

Messanlage defekt

Beantragt wurde von CDU/Unabhängige außerdem, die bei einer Baumaßnahme beschädigte Kontaktschleife auf der Hohe/Neue Straße zu reparieren – und zwar auf Kosten der Baufirma, die den Schaden verursacht hat. Wegen des Ausfalls der Messanlage werde das Tempo-30-Limit nur in eine Richtung überwacht, mit der Verkehrsberuhigung sei es deshalb nicht weit her, und Anlieger der Ortsdurchfahrt beschwerten sich wegen des zunehmenden Lärms. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. (keg)