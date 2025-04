Was die katholischen Kirchen in Reutlingen an den Ostertagen anbieten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In St. Wolfgang, Stadtmitte, und in St. Gebhard, Mittelstadt, starten die Feiern am Gründonnerstag um 18.30 und 19 Uhr. Sie werden von den Erstkommunion-Kindern der Seelsorgeeinheiten mitgestaltet. In St. Peter und Paul (Storlach) erklingen um 19.30 Uhr Chorsätze aus Taizé.

Am Vormittag des Karfreitags finden in St. Andreas und Heilig Geist (Hindenburgstraße) Kreuzweg- und Kinderkreuzweg-Andachten statt und es besteht Gelegenheit zur Beichte. Bereits um 5 Uhr startet ein »Gang in den Morgen« von der Kirche Zu unserer Lieben Frau in Eningen aus. Die Karfreitagsliturgie wird um 15 Uhr begangen – mit Ausnahme von St. Johannes in Ohmenhausen, dort um 9.30 Uhr. In St. Elisabeth, Sondelfingen, erklingen am Abend, 19 Uhr, Psalmengesänge.

Mit einem Osterfeuer wird am Abend des Karsamstags die Feier der Osternacht begonnen. So etwa am Boule-Platz der Pomologie um 20.30 Uhr. In einer Prozession tragen Diakone oder Pfarrer die am Osterfeuer entzündete Osterkerze in die dunklen Kirchen, die dann erst erhellt werden, indem die Flamme an die eigenen Kerzen aller Teilnehmenden weitergegeben wird.

Bewusst kindgerecht und mit Trompetenmusik wird die Osternachts-Feier um 19 Uhr in St. Wolfgang gestaltet, die Seelsorgeeinheit Reutlingen Nord feiert in St. Gebhard, Mittelstadt als Familien-Gottesdienst. In vielen Kirchen spielen Orchester-Musiker, so in Peter und Paul das Südwestdeutsche Posaunenquartett.

Speisen können geweiht werden

Gemäß der Überlieferung, dass sich die Auferstehung Jesu am Morgen der Nacht zum Sonntag ereignete, wird der Ostermorgen in St. Andreas, Orschel-Hagen, und St. Michael, Gönningen, bereits am frühen Morgen um 5.30 (St. Andreas) beziehungsweise 6 Uhr (St. Michael) gefeiert, jeweils mit anschließendem Osterfrühstück. Chöre und Orchester bereichern die Festmessen, Wasser und mitgebrachte Speisen werden geweiht.

In St.-Peter und Paul erklingt ab 10.45 Uhr die Krönungsmesse von W. A. Mozart, in St. Johannes, Ohmenhausen, 9.30 Uhr, singt das Vokalensemble Cantus5vocis, in St. Franziskus, Pliezhausen, bringt der Kirchenchor um 10.30 Uhr die romantische »Messe in C« des englischen Komponisten R. R. Terry zur Aufführung. In der Kirche Zu unserer Lieben Frau, Eningen, wird der Tag liturgisch um 18 Uhr in einem Vespergottesdienst mit Schola-Gesang beendet.

Der Gottesdienst am Ostermontag, 11 Uhr, wird in St. Elisabeth als Begegnungsfeier gestaltet, der in Heilig Geist wird um 9.30 Uhr von Kinder- und Kleinkindergottesdienst begleitet, ein Osterfrühstück schließt sich hier an. Alle weiteren Gottesdienste sind online zu finden. (h)

