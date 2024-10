Warum fehlen im Reutlinger Hauptbahnhof Toiletten?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer dringend auf die Toilette muss, hat im Hauptbahnhof Reutlingen ein Problem: Es gibt keine. Und das führt zu manch enttäuschter Google-Bewertung. »Keine Toiletten zu finden, dafür aber viele schöne Ecken, wo man sein Geschäft verrichten kann. Taschentücher sind im Bahnhofsshop erhältlich«, schrieb etwa ein »Local Guide« in seinem (hoffentlich) scherzhaften Kommentar und vergab dem Bahnhof nur einen von fünf möglichen Sternen. Auch bei GEA-Leser sorgen die nicht existierenden »stillen Örtchen« für Unverständnis. Sie fragten die Redaktion daher: Wird es jemals wieder Toiletten im Bahnhofsgebäude geben?

Die Antwort auf diese Frage kann nur die Deutsche Bahn geben, die den Reutlinger Hauptbahnhof betreibt. Nach Angaben eines Sprechers der Bahn gab es bis in die 1980er- oder 1990er-Jahre eine Toilette in einem Kiosk. Später konnten Wartende noch die sanitären Anlagen der Bahnhofskneipe nutzen – doch auch die ist Geschichte. Die Bahn selbst hat jedenfalls keine neue Sanitäranlage installiert. Auch im Rahmen der Sanierung des Bahnhofs ab Mai 2025 sind keine neuen Toiletten geplant, bestätigt der Sprecher. In weiter Zukunft vielleicht? »Es ist nichts vorgesehen. Der Bedarf ist nicht gegeben.«

Die Reutlinger Stadtverwaltung kann nichts unternehmen

Zur Begründung führt der Bahn-Sprecher an: Toilettenanlagen würden an externe Betreiber vergeben, die wirtschaftliche Interessen verfolgen. Heißt konkret: Toilettenanlagen lohnen sich nur an Bahnhöfen mit regem Betrieb, wie Umsteigebahnhöfen. Reutlingen sei jedoch »kein klassischer Umsteigebahnhof« – laut Bahn-Sprecher halten sich zu wenig Fahrgäste auf, weshalb sich der Betrieb nicht lohne.

Was rät die Bahn Reisenden, die dringend auf die Toilette müssen? »Wir verweisen auf die Toiletten in unseren Zügen und auf die öffentlichen Toiletten in direkter Nähe des Bahnhofs.« Bis Ende 2022 war eine Automatentoilette der Firma Wall am Listplatz die nächstgelegene Option. Doch auch diese wurde geschlossen und abgebaut, da die Firma Wall eine Verlängerung der Mietverträge wegen »Unwirtschaftlichkeit« ablehnte, wie einem Protokoll des Betriebsausschusses der Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) zu entnehmen ist.

Die Stadtverwaltung weiß um den Wunsch einiger Reutlinger und bedauert die fehlenden Toiletten am Bahnhof - hat aber keine Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen. »Die Deutsche Bahn hat in früheren Gesprächen immer wieder die Bitte der Stadtverwaltung, im Bahnhofsgelände eine Toilettenanlage insbesondere für Reisende zur Verfügung zu stellen, abgelehnt«, sagt TBR-Betriebsleiter Dirk Kurzschenkel auf GEA-Anfrage. Auch die Firma Wall wollte man von einem Weiterbetrieb der Automatiktoilette am Listplatz überzeugen - vergeblich.

So bleibt für den dringenden Toilettengang weiterhin nur die Alternative, die etwa 150 Meter entfernte öffentliche Toilette am Regionalen Omnibusbahnhof (ROB) aufzusuchen. Für dieses »stille Örtchen« gibt es immerhin gute Nachrichten: Die Anlage aus dem Jahr 1986 wird von den TBR im Sommer nächsten Jahres erneuert. (GEA)