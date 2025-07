Warum lief das Wasser auf Reutlingens Spielplätzen nicht?

Wasser Marsch und viel Abkühlung sowie nasser Spaß auf den Reutlinger Spielplätzen. Mit wochenlanger Verspätung hat die Stadtverwaltung Ende der letzten Woche die 40 Wasserpumpen wieder in Betrieb genommen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei mehr als 30 Grad Hitze tut eine Abkühlung so richtig gut. Dafür sind die Wasserpumpen auf den Reutlinger Spielplätzen eigentlich auch gedacht. Wenn die Kleinen dort umhertollen, können sie spielerisch der Hitze trotzen. Insgesamt gibt es sogar 40 solcher Anlagen in ganz Reutlingen.

Nur sollten sie auch der Funktion einer spielerischen Abkühlung für Kinder nachkommen können. Konnten sie aber bislang nicht. Auf Reutlingens Top-Spielplätzen, wie beispielsweise an der Pomologie, blieb es knochentrocken. Die Pumpen pumpten nicht, so sehr sich kleine und große Hände auch an den entsprechenden Mechanismen abmühten, die Rohre blieben trocken. Das wunderte unter anderem einen GEA-Leser und fragte: »Warum sind die Wasserpumpen auf allen Reutlinger Spielplätzen aus?«

»Die Inbetriebnahme der Wasserpumpen auf den Kinderspielplätzen hat sich dieses Jahr leider verzögert«

Die Antwort der zuständigen Stadtverwaltung kam prompt, war dafür aber ziemlich knapp: »Die Inbetriebnahme der Wasserpumpen auf den Kinderspielplätzen hat sich dieses Jahr leider verzögert. Aufgrund von personellen Engpässen bei den Technischen Betriebsdiensten (TBR) mussten andere Aufgaben priorisiert werden.« Mit anderen Worten: Für die (TBR) waren andere Vorhaben mit Wasser zunächst wichtiger, als die Kinderspielplätze. »Um Trockenschäden an Bäumen, Rasenflächen und Pflanzflächen zu vermeiden, wurden zuerst die Baumbewässerungen und die Bewässerung der Rasenspielfelder auf den Sportplätzen in Betrieb genommen«, hieß es in der Antwort aus der städtischen Pressestelle.

Das für die Spielplätze und Grünflächen zuständige Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt kündigte Mitte vergangener Woche aber dann an, dass bis zum Wochenende voraussichtlich alle 40 Wasserpumpen, sogenannte Schwengelpumpen, wieder in Betrieb gehen und für die Kleinen einsatzbereit seien. Der Abteilungsleiter für Grünflächen und Umwelt bei der Stadt, Georg Frey, sagte, es sei schade für die Kinder, dass es in diesem Jahr länger gedauert habe: »Aber jetzt sollten wieder alle Pumpen laufen. Wenn nicht gleich Wasser kommt, einfach ein wenig länger und kräftiger pumpen. Das Wasser muss erst von ganz unter herauf gepumpt werden.«

»Wir sind extra aus Pfullingen gekommen und waren froh, dass es wieder klappt, mit den Wasserspielen«

Seit Donnerstagmittag funktioniert es beispielsweise auf dem beliebten Spielplatz in der Reutlinger Pomologie wieder. Die Kinder freuten sich riesig. Manche waren nach wenigen Minuten patschnass. Lisa Kittelberger war mit ihren drei Kindern da: »Wir sind extra aus Pfullingen gekommen und waren froh, dass es wieder klappt, mit den Wasserspielen.«

Jetzt können die Spielplatzfans den verspäteten Auftakt der »Spielplatz-Pumpensaison« in Reutlingen als Aufforderung betrachten, einmal genau nachzuprüfen, ob alle 40 Wasserspiele wieder richtig sprudeln. In diesem Sinne: Wasser Marsch. (GEA)