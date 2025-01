Wartungsarbeiten lösen Fehlalarm bei C&A in Reutlingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Aufregung am Montagmittag in der C&A-Filiale in Reutlingen. Um etwa 13.30 Uhr ertönte in dem Bekleidungsgeschäft in der Gartenstraße eine laute Sirene, berichtet ein Augen- und Ohrenzeuge dem GEA, der sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befunden hat. Wenige Sekunden später war in der Filiale eine Band-Ansage aus den Lautsprechern zu hören: Wegen eines technischen Defektes werden alle Kunden gebeten, das Haus schnellstmöglich und ruhig durch den nächstgelegenen Ausgang zu verlassen. »Wenige Augenblicke später kam schon das erste Feuerwehrauto angefahren«, berichtet ein Kunde.

Als die Kundschaft den Laden verlassen hatte, wurden die Kundeneingänge verriegelt. Zwei weitere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr fuhren vor. Während die Einsatzkräfte drinnen zugange waren, rätselten draußen Kunden und Passanten, was wohl passiert sein mag. War ein Feuer ausgebrochen? Gab es ein Gas-Leck? Oder gar einen Amok-Alarm? Dieter Notter, Leiter der Reutlinger Feuerwehr-Leitstelle, gab schnell Entwarnung: »Es war nur ein Fehlalarm in Zusammenhang mit Wartungsarbeiten.« Nicht einmal eine Stunde nach dem Alarm konnten Kunden bereits wieder Kleidung shoppen. (GEA)