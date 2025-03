Warnstreiks in Reutlingen und Tübingen bei Müllabfuhr und Kindergärten

Eine übervolle Restmülltonne wartet auf die Müllabfuhr. Wegen des zweitägigen Warnstreiks werden die Tonnen am Mittwoch und Donnerstag in Reutlingen nicht geleert.

REUTLINGEN. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Das hat in Reutlingen vor allem Auswirkungen auf die Müllabfuhr und die Kinderbetreuung. Die Stadtverwaltung hat deshalb eine Übersicht veröffentlicht, wo es in dieser Zeit in Reutlingen keine Müllabfuhr geben wird. Betroffen sind insgesamt acht sogenannte Abfallbezirke in der Stadt: Oststadt, Altstadt, Burgholz/Achalm, Betzenried, Oferdingen, Georgenberg/Steinenberg, Ringelbach und Hohbuch/Schafstall.

Das Rathaus teilt in diesem Zusammenhang mit: »Haushalte, deren Abfallbehälter die TBR an diesem Tag nicht leeren, können die dadurch entstandenen Mehrmengen an Abfall oder Wertstoffen bei der nächsten regulären Abfuhr kostenfrei neben den Behältern bereitstellen.«

Auch der Reutlinger Wertstoffhof Schinderteich, die Erd- und Bauschuttdeponie »Saurer Spitz«, sowie der Häckselplatz bleiben wegen des Streiks geschlossen. Außerdem gibt es keine Sperrmüllabfuhr, keine Straßenreinigung und keine Reinigung der öffentlichen Toiletten.

Da die Reutlinger Kindertagesstätten auch an den beiden Tagen bestreikt werden, rät die Stadt: »Eltern sollten sich direkt in ihrer Kita über die Auswirkungen in der jeweiligen Einrichtung informieren.« Es gebe eine »einrichtungsübergreifende Notbetreuung«.

Streik auch in Tübingen

Auch in Tübingen wird an beiden Tagen gestreikt. Bürgeramt, Ausländeramt und Telefonzentrale

Zu kurzfristigen streikbedingten Personalausfällen kann es unter anderem im Bürgerbüro Stadtmitte und im Ausländeramt kommen. Das teilt die Stadt Tübingen mit. Es sei möglich, dass bereits vereinbarte Termine entfallen müssen. Wer für Mittwoch und Donnerstag einen Termin im Bürgerbüro vereinbart hat, kann über die Online-Terminvereinbarung mit wenigen Klicks einen neuen Termin vereinbaren. Das Ausländeramt wird bei Ausfall des Termins ein neues Terminangebot verschicken. Auch die Telefonzentrale der Stadtverwaltung ist möglicherweise nur eingeschränkt erreichbar.

Städtische Kitas sind ebenfalls vom Warnstreik betroffen. Die Eltern werden direkt von den Einrichtungsleitungen informiert. Es gibt keine einrichtungsübergreifende Notbetreuung. In den Schulen erfahren die Eltern direkt von der Schulkindbetreuung, ob diese vom Streik betroffen ist. Zu kurzfristigen streikbedingten Personalausfällen kann es zudem in den Bereichen Schulsozialarbeit und Schulbegleitungen kommen.

In der Hauptstelle der Stadtbücherei kann es zu Einschränkungen im Serviceangebot und bei den Öffnungszeiten kommen. Entliehene Medien kann man jederzeit über den Rückgabeautomaten zurückgeben. Auch an der Tübinger Musikschule kann es zu kurzfristigen Personalausfällen kommen.

Streikbedingte Personalausfälle sind laut Mitteilung auch bei den Kommunalen Servicebetrieben Tübingen möglich. Betroffen sein könnten am Dienstag, 12. März, die Restmüll-Abholung im Bezirk 1 (Uhlandstraße über Bismarckstraße bis Düsseldorferstraße/Mühlstraße über Gartenstraße, Stuttgarter Straße bis Nürtinger Straße, Europastraße und Europaplatz, Mühlenviertel), die Biomüll-Abholung in der Südstadt und am Galgenberg sowie der angemeldete Sperrmüll. Am Donnerstag, 13. März, könnten die Restmüll-Abholung auf der Wanne und in der Altstadt, die Biomüll-Abholung auf der Wanne und WHO sowie die Häckselgut-Abholung auf dem Österberg und den Kliniken betroffen sein. (GEA)