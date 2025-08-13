Reutlinger Kreisveterinär über Leid auf Tiertransporten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf einem Foto ist ein Rind zu sehen, das eine deutlich sichtbare und tiefe Grube in der Flanke hat. »Hier spricht man von einer Hungergrube«, sagt Dr. Thomas Buckenmaier. »Wenn der Magen gut gefüllt ist, ist das aufgebläht. Aber bei diesem Tier war er so gut wie leer.« Laut Ohrmarke handelte es sich um Rinder aus Österreich. Hungrige Rinder – die Buckenmaier vor sieben Jahren gemeinsam mit Aktivisten der Tierschutzorganisation Animal Welfare in Bulgarien fotografiert hat.

Die Tiere hatten damals gerade einen 24-stündigen Stopp in einer sogenannten Versorgungsstation in Swilengrad hinter sich. Diese Pause ist bei Tiertransporten per EU-Gesetz vorgeschrieben, wenn die Tiere insgesamt 18 Stunden Transport (zweimal neun Stunden, unterbrochen von einer Stunde Pause) hinter sich haben. Und sie dient eigentlich dazu, dass sich die Tiere ausruhen und fressen können. Doch die Rinder, die auf Buckenmaiers Fotos zu sehen sind, haben offensichtlich lange Zeit nichts mehr zu essen bekommen.

Kein Einzelfall, da sind sich Buckenmaier und die anderen Aktivisten von Animal Welfare sicher. Fahrer von Tiertransportern hätten ihnen erzählt, »dass sie höchste Zweifel haben, dass die Tiere in Swilengrad adäquat versorgt werden«, sagt Buckenmaier. Weiteres Indiz, neben der Hungergrube: »Wenn die Fahrer den Tieren nach der 24-Stunden-Pause Heu hinwerfen, dann bringen sich die Tiere fast um.« Im Kampf ums Futter - weil sie so hungrig sind.

Dreimal war Thomas Buckenmaier schon in seiner Freizeit mit Animal Welfare unterwegs. Einmal im türkisch-bulgarischen Grenzgebiet, zweimal in Richtung Spanien. »Immer als Privatperson, nicht als Amtsleiter«, sagt er. Um Tiertransporte zu beobachten, mit Fahrern zu sprechen, die Situation vor Ort zu dokumentieren, vor allem im Grenzgebiet und bei den gesetzlich vorgeschriebenen Pausen. »Mir ist irgendwann klar geworden, dass ich Teil des Systems bin«, erinnert er sich. Denn Veterinärämter müssen Tiertransporte genehmigen. »Und deshalb wollte ich die Realität sehen«, so Buckenmaier Und zu dieser Realität gehört eben auch die besagte Station bei Swilengrad.

Animal Welfare wollte diese Station besichtigen, »aber wir haben erst keinen Zugang bekommen«, sagt Buckenmaier. Auch die Fahrer dürfen »aus Tierseuchen-Gründen« nicht rein. »Für mich nicht nachvollziehbar, das ergibt keinen Sinn«, sagt Buckenmaier. »Die Fahrer sind ja den ganzen Transport über schon mit den Tieren in Kontakt.« Erst als Europaparlamentarier Jörn Dohrmann, der mit der Gruppe unterwegs war, seinen Diplomatenstatus geltend machte, durften die Aktivisten mit einem Tag Verzögerung die Station besichtigen. »Dort fanden wir dann Futter ohne Ende vor«, sagt Buckenmaier. Er vermutet stark, dass die Station für den Besuch schnell aufgehübscht wurde.

Auf den drei Reisen mit Animal Welfare habe er Eindrücke gewonnen, die anhalten, sagt der Tierarzt. Und Erkenntnisse, die seine Arbeit bis heute beeinflussen. Dass das Thema Tiertransporte weiter top aktuell und hochbrisant ist, hat sich erst im Oktober 2024 wieder gezeigt. Da schaffte es ein dramatischer Fall in die Schlagzeilen: Ein Transport mit knapp 70 trächtigen Rindern stand wochenlang an der bulgarisch-türkischen Grenze, es gab bürokratische Missverständnisse. Die meisten Tiere verendeten qualvoll. Die, die nicht auf dem Transporter starben, mussten danach aufgrund ihres furchtbaren Zustands notgeschlachtet werden.

»Ich kann die Tiere einmal um die Welt schicken, wenn ich den Rhythmus mit der 24-Stunden-Pause einhalte«

Die geltende EU-Verordnung zu Tiertransporten »ist in ihrer aktuellen Form leider alles andere als eindeutig. Sie lässt sehr viel Spielraum für Auslegung«, sagt Thomas Buckenmaier. Die besagte 24-Stunden-Pause, die meist in Swilengrad stattfindet, dient dem Tierwohl. Doch diesen Zyklus kann man theoretisch ohne Begrenzung wiederholen. »Ich kann die Tiere einmal um die Welt schicken, wenn ich nur den Rhythmus mit der 24-Stunden-Pause einhalte«, erklärt Buckenmaier. Eine Begrenzung der Transportzeit sei aktuell Thema im EU-Parlament.

Ein weiteres Problem: In der Türkei gibt es keine Rinder-Zucht. Das Land ist also auf Zukauf aus dem EU-Gebiet angewiesen. »Die Türkei hat keine Futtergrundlage für Hochleistungsrinder, diese Tiere brauchen spezielles Futter«, sagt Buckenmaier. »Schon bei uns schaffen es manche Landwirte nicht, diesen Tieren bezüglich Futter gerecht zu werden«, erklärt er. »In der Türkei ist das noch viel problematischer.« Oft werden weibliche Rinder trächtig in die Türkei transportiert. Dort gebären sie ein Kalb, produzieren noch einen Zyklus lang Milch. Dann werden sie geschlachtet.

Auf der bulgarischen Seite der Grenze beobachteten Buckenmaier und seine Begleiter damals vor allem eins: Stau. Und zwar rund 30 Kilometer lang. »Die Fahrer stehen da oft tagelang«, sagt er. Er zeigt ein an der Grenze gemachtes Foto eines Transportplans, auf diesem hat das zuständige Veterinäramt die Wartezeit an der Grenze als Pause deklariert. »Die Pausen-Kalkulation halte ich für falsch. Die Tiere können ja nicht raus - und es gibt nichtmal mehr Fahrtwind, wenn die Transporter da warten müssen«, sagt Buckenmaier. Für Mensch und Tier gibt's in diesem Stau keinerlei Infrastruktur. Für die Tiere bedeutet das Warten: purer Stress. »Wenn die Rinder dann durstig werden, beginnen sie, das Gitter zu belecken«, sagt Buckenmaier. Auch davon hat er ein Beweisbild. »Das soll sie von ihrem Leiden ablenken.«

»Vieles erscheint willkürlich, macht keinen Sinn«

Manche Transporter schaffen es recht schnell durch die Grenze, andere müssen tage- bis wochenlang warten. »Oft verweigert die Türkei die Annahme aus Tierseuchen-Gründen«, sagt Buckenmaier. »Vieles erscheint willkürlich, macht keinen Sinn. Und außerdem weisen auch Fahrer immer wieder drauf hin, dass hier Korruption herrscht.« Heißt: Wer bezahlt, darf offenbar schneller durch.

Auf der türkischen Seite der Grenze beobachteten Buckenmaier und sein Team einen Rindertransporter, der fürs Wiegen dreimal be- und entladen wurde. »Weiterer Stress für die Tiere.« Eine andere Herde lebte offenbar schon wochenlang in Ställen hinter der Grenze. »Die waren beschlagnahmt von den Behörden - und niemand wusste so recht, wie es nun mit ihnen weitergeht.« Was aber klar ersichtlich war: »Die waren alle in einem miserablen Ernährungszustand«, sagt Buckenmaier - und zeigt gleich das entsprechende Bild. Die Rinder sehen stark abgemagert aus. »Eins ist klar: Die waren in einem vernünftigen Zustand, als die ankamen«, sagt Buckenmaier. »Das waren Masttiere, die werden ja nach Gewicht bezahlt.« Ein anderer Transporter, den das Team an der Grenze sah, war deutlich zu eng beladen. Fotos zeigen, dass die Rinder mit dem Kopf an die Decke stoßen. 30 bis 40 ausgewachsene Rinder passen auf einen Transporter, »aber hier wurde zweistöckig geladen, obwohl sie zu groß sind«.

Seine Reisen mit Animal Welfare haben Buckenmaier die Schwachstellen des Tiertransportsystems aufgezeigt, ihn sensibilisiert, wie er sagt. Er appelliert zu allererst an die Verantwortung der Tiertransport-Unternehmen, die »geltenden Regeln wirklich einzuhalten«. »Und dann sind natürlich auch die Veterinärämter in Verantwortung«, sagt er. »Durch die Reisen hab' ich gelernt: Man muss mehr hinterfragen, was einem erzählt wird, wenn man so einen Transport überprüft und freigibt.« Pausen, Versorgung - »überall kann getrickst werden.«

»Es wird lediglich die Klappe des Transporters geöffnet«

Außerdem müsse man sich laut Buckenmaier ehrlich machen "und sich fragen: Ist es überhaupt möglich, Tiere, die noch Milch benötigen, also beispielsweise Kälber, bei so einem Transport adäquat zu versorgen?" Seine zweite und dritte Reise mit Animal Welfare ging in Richtung Spanien, auf den Spuren von Kälber-Transporten. Auch hier zeigte sich: Nur weil Pausen auf dem Papier stehen, werden sie nicht unbedingt fachgerecht eingehalten. Kälber-Transporte nach Spanien sind wegen geltender Zeit-Begrenzungen recht stressig, in 21 Stunden müssen die Tiere ihr Ziel erreicht haben. Das führt oft dazu, dass sie bei der einstündigen Pause gar nicht abgeladen werden - um Zeit zu sparen. »Es wird lediglich die Klappe des Transporters geöffnet«, sagt Buckenmaier. Da sich diese Öffnung nachvollziehen lässt.

Auch die adäquate Versorgung der Kälber ist kaum möglich. Selbst bei einem Transporter, der extra mit entsprechenden Tränken konstruiert wurde. Diesen verfolgten Buckenmaier und seine Kollegen bei der dritten Reise. »Statt Milch haben die Kälber dann aber nur Elektrolytlösung bekommen«, berichtet er. In dem danach angefertigten Bericht wird recht nüchtern bilanziert, dass die »Bedürfnisse von nicht abgesetzten Kälbern auf langen Transporten, auch unter Verwendung dieses Systems, nicht ausreichend erfüllt werden«. (GEA)