Streit unter Kindern auf Reutlinger Spielplatz endet in Schlägerei unter Erwachsenen

REUTLINGEN. Ein eskalierender Streit unter Kinder im Bereich eines Spielplatzes in der Reutlinger Theodor-Heuss-Straße hat am Montagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Erwachsenen geführt. Das berichtet die Polizei. Nachdem die Kinder gegen 20.15 Uhr aus noch unklarer Ursache in Streit gerieten, teilten sie dies Angehörigen mit. Im weiteren Verlauf tauschten auch mehrere Erwachsene verbale Meinungsverschiedenheiten aus, woraus sich eine kurze, körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 27- und 49-jährigen Mann entwickelte. Die verständigten Polizeibeamten griffen schlichtend ein. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt, verzichteten aber auf eine medizinische Behandlung. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)