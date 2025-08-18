Wer das Open-Air-Kino in Reutlingen zum Genuss macht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Viele Faktoren spielen eine Rolle, nicht nur das Wetter«, sagt Hasan Ugur über die erfreuliche Resonanz aufs Reutlinger Open-Air-Kino, das dieses Jahr mit 22 Vorführungen 25-jähriges Bestehen feiert. »Allein das Banner am Eingang zum Spitalhof«, das erstmals den Weg hinein zur fachwerkumsäumten Spielstätte weist, »hat viel geholfen«, findet der Geschäftsführer des Kamino. »Mit der Website, Newslettern, Zeitungsmeldungen und Flyern haben wir alle Möglichkeiten genutzt, Werbung zu machen.« Fraglos aber trugen seit dem Start am 7. August die trockenen, warmen Abende neben der Filmauswahl maßgeblich dazu bei, dass die Stühle vor der großen Leinwand bis zum Filmstart um 21. 15 Uhr erst mit Tüchern, Kissen und Taschen belegt - und dann von Filmfans besetzt wurden.

Nach dem mit 500 Besuchern ausverkauften GEA-Wunschfilm zum Auftakt waren viele der bislang zehn Vorstellungen mit insgesamt 4.000 Besuchern bestens besucht. Das macht im Schnitt 400 pro Abend - langjährigen Mitarbeitern zufolge mehr denn je. Selbst das Krankenhausdrama »Heldin«, das dem Programmmacher wegen seines Themas so wichtig war, zog mit etwa 250 Filmfans mehr Menschen an als erwartet. Für den Papstwahlthriller »Konklave«, die deutsche Komödie »Alter weißer Mann« und den Frauen-Episodenfilm »Wunderschöner« wurden sogar mehr als 400 Karten verkauft. Beim überragenden Bob-Dylan-Musikfilm »Like A Complete Unknown« am Samstag waren alle Plätze besetzt - bis auf ein paar in der ersten Reihe - und am Ende gab's Applaus.

Nachdem am Dienstag, 19. August, mit »Maria« über die letzten Tage der Operndiva Callas Halbzeit ist, hoffen das Genossenschaftskino und das Kulturamt der Stadt Reutlingen, seit 2021 Kooperationspartner für das beliebte Angebot, dass Wetter und Begeisterung auch für die verbleibenden elf Abende halten. Ugur lobt die vielen ehrenamtlichen Helfer, die dafür sorgen, dass die Freiluftvorstellungen allabendlich - außer montags - zum Genuss fürs Publikum werden. Zum Kernteam gehören:

Susanne Mayer-Hagmann vom Kamino-Vorstand ist so gut wie jeden Abend im Sommernachtskino anzutreffen. In unterschiedlichen Rollen. Foto: Steffen Schanz

Susanne Mayer-Hagmann

»Ich mach' alles, natürlich auch das Aufstuhlen«, sagt Susanne Mayer-Hagmann, »oder Laub wegkehren.« Wobei die meisten der 500 Stühle nach den Vorstellungen stehen bleiben. Doch vorn und im Mittelgang muss im Spitalhof tagsüber Platz zum Durchfahren geschaffen werden. Ab 19 Uhr ist die 72-Jährige dort, wenn nach und nach die anderen Helfer eintreffen. Seit acht Jahren ist die Germanistin, Musikwissenschaftlerin und Historikerin im Vorstand der Kamino-Genossenschaft und auch im Kino im Wendler-Areal für die Abendregie zuständig. Sie weist etwa neue Helfer ein und verkauft Karten.

»Es hängt wahnsinnig viel von der Atmosphäre hier ab«, sagt die Pfullingerin, die unter anderem als Lektorin arbeitete, für den SWR Drehbücher schrieb und Regie führte. »Das Wichtigste ist, dass wir zu den Leuten freundlich sind. Schnell und freundlich. Und dass das Programm ausgewogen ist.« Gut und sympathisch finden Besucher ihre Anmoderation zu »Wunderschöner«, bei der sie ausdrücklich auch männliche Filmfans begrüßt. Für ihren Vorschlag, »wir lassen den Film einfach ein bisschen schneller laufen, damit Sie trocken heimkommen«, erntet sie Lacher. Und wenn mal kein Dienst angesagt ist? Dann trifft man die 72-Jährige fast jeden Abend trotzdem beim Open-Air-Kino an, im Publikum. Selbst bei Blockbustern, die normalerweise nicht zu ihren Favoriten zählen. »Dann seh ich die auch mal.«

Martina Schröder am Getränkestand des Reutlinger Open-Air-Kinos im Spitalhof. Auch sie hilft als Kamino-Vorstandsmitglied in unterschiedlichen Funktionen. Foto: Steffen Schanz

Martina Schröder

Seit Sommer 2022 hilft Dr. Martina Schröder im Kamino, bald schon war sie im Vorstand aktiv. Schon beim Studium der Kunstgeschichte, Empirischen Kulturwissenschaft und Geschichte war sie filmbegeistert. Später arbeitete sie als stellvertretende Leiterin im Reutlinger Heimatmuseum. Die Reutlingerin unterstützt Ugur das Jahr hindurch bei Abrechnungen, Protokollen, Statistiken und Förderanträgen - »Zeitfresser, die den Geschäftsführer belasten«. Beim Abenddienst macht es ihr »total Spaß«, Besucher in Sachen Filmauswahl zu beraten. »Man sieht den Leuten an, ob sie eine heitere Komödie gesehen haben oder einen Film zum Nachdenken«, sagt die 66-Jährige. »Das gemeinsame Erleben, sei es Lachen oder Erschrecken, hat eine größere Macht.« So ist sie beim Open-Air-Kino ebenfalls fast jeden Abend am Einlass oder Getränkeverkauf anzutreffen und übernimmt etwa zu »Konklave« die fachkundige, faktenreiche Einführung.

Der Mann für viel mehr als Getränke, Snacks und Klopapier: Egbert Schönefeld ist nicht nur im Kamino, sondern auch beim Sommernachtskino unverzichtbar. Foto: Steffen Schanz

Egbert Schönefeld

Seit zehn Jahren im Kamino aktiv ist Egbert Schönefeld. Ugur nennt ihn den »Mann für die Konzessionen«. Er selbst erklärt, er mache »den Einkauf«. Von allem, außer Filmen. Dazu gehören Getränke, Snacks, Seifen und Klopapier - ohne den 68-Jährigen wäre auch das Open-Air-Kino kein Genuss. Deshalb ist Egbert Schönefeld jeden Tag zuverlässig da, macht vorab Bestellungen, räumt nach der Anlieferung ein und, wenn die Besucher kommen, nach Bedarf wieder raus. Der gelernte Einzelhändler weiß aus Erfahrung, was läuft - beim Sommernachtkino etwa der Rosé-Wein des neuen Getränkevertragshändlers.

Im Spitalhof ist er schon früh am Abend vor dem Kühlwagen anzutreffen. Damit die Getränke gerade an heißen Abenden schön kühl sind, holt er sie auf Zuruf der Thekenkräfte frisch aus dem Anhänger. Das Kistenschleppen ist anstrengend. »Ich merke es in den Knochen«, sagt er. Am Freitag etwa hat er 97 Leerkisten aus dem Kühlanhänger rausgeholt und 72 reingeräumt. Der Vorteil: So weiß er immer, was wo steht. Nach dem Film räumt er das Leergut wieder zurück. »Mitternacht wird es da immer.« Er genießt es, dass er Teil des Teams ist und in Abstimmung mit dem Geschäftsführer doch freie Hand hat. Und zwischendrin die Filme anschauen kann. Wobei: »Viele hab' ich schon gesehen - und manche muss ich auch nicht sehen.«

Gerd Gawlowski ist als Filmvorführer seit dem ersten Tag des Genossenschaftskinos beim Kamino. Im Spitalhof spielt er fürs Open-Air-Kino täglich die Filme auf den Server. Foto: Steffen Schanz

Gerd Gawlowski

Als »Maestro« stellt Kamino-Chef Ugur den Besuchern Gerd Gawlowski vor. Der 71-Jährige agiert seit dem ersten Tag des Genossenschaftskinos auch im Spitalhof hinter den Kulissen. Vielfach außerhalb der Vorführzeiten. Denn seit der Digitalisierung 2010/11 müssen Filmvorführer keine Filmrollen mehr einlegen oder wechseln. »Mit Rollen hab' ich zu meinem Bedauern nie zu tun gehabt«, sagt der Mann, der seinen ersten Disney-Film schon als kleiner Bub genoss und später Fernsehserien liebte. Stattdessen spielt er die Trailer der kommenden Abende ebenso wie den Film des jeweiligen Datums ins System, macht daraus eine Playlist und lädt alles »vormittags oder wann ich lustig bin« auf den Server im Gebäude hinter der letzten Stuhlreihe.

So hat der Vermessungstechniker, der lange bei der Stadt im Bauverwaltungsamt arbeitete, vor Filmstart, wenn die Menschen eintrudeln und sich bei Getränken und Flammkuchen oder Crêpes unterhalten, auch mal Zeit, mit Schönefeld ein Bier zu trinken. Am Stehtisch neben der Getränkeausgabe genießen die beiden die Einlassmusik, die sie zusammen ausgewählt und deren Lautstärke sie ausgetüftelt haben. Nach Filmschluss ist es dann an ihm, die Technik wieder runterzufahren. »Passieren kann immer was«, sagt er gutgelaunt. »Wenn was schiefgeht, dann geht es halt schief.« (GEA)