Warnstreiks in Reutlingen bei Müllabfuhr und Kindergärten

Eine übervolle Restmülltonne wartet auf die Müllabfuhr. Wegen des zweitägigen Warnstreiks werden die Tonnen am Mittwoch und Donnerstag in Reutlingen nicht geleert.

REUTLINGEN. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Das hat in Reutlingen vor allem Auswirkungen auf die Müllabfuhr und die Kinderbetreuung. Die Stadtverwaltung hat deshalb eine Übersicht veröffentlicht, wo es in dieser Zeit in Reutlingen keine Müllabfuhr geben wird. Betroffen sind insgesamt acht sogenannte Abfallbezirke in der Stadt: Oststadt, Altstadt, Burgholz/Achalm, Betzenried, Oferdingen, Georgenberg/Steinenberg, Ringelbach und Hohbuch/Schafstall.

Das Rathaus teilt in diesem Zusammenhang mit: »Haushalte, deren Abfallbehälter die TBR an diesem Tag nicht leeren, können die dadurch entstandenen Mehrmengen an Abfall oder Wertstoffen bei der nächsten regulären Abfuhr kostenfrei neben den Behältern bereitstellen.«

Auch der Reutlinger Wertstoffhof Schinderteich, die Erd- und Bauschuttdeponie »Saurer Spitz«, sowie der Häckselplatz bleiben wegen des Streiks geschlossen. Außerdem gibt es keine Sperrmüllabfuhr, keine Straßenreinigung und keine Reinigung der öffentlichen Toiletten.

Da die Reutlinger Kindertagesstätten auch an den beiden Tagen bestreikt werden, rät die Stadt: »Eltern sollten sich direkt in ihrer Kita über die Auswirkungen in der jeweiligen Einrichtung informieren.« Es gebe eine »einrichtungsübergreifende Notbetreuung«. (GEA)