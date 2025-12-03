Vorläufiges Ergebnis: Kirchenwahl in Reutlingen

Auch in der Neuen Marienkirchengemeinde in Reutlingen wurden die Kirchengemeinderäte gewählt. FOTO: PIETH

REUTLINGEN. Bei der Kirchenwahl der Evangelischen Landeskirche in Württemberg wurden neben den örtlichen Kirchengemeinderäten die Mitglieder der Landessynode gewählt.

Synodalwahl

Der Vertrauensausschuss hat das vorläufige Ergebnis der Synodalwahl im Wahlkreis 11 Reutlingen festgestellt: In den 82 Stimmbezirken haben von den 91.789 Wahlberechtigten insgesamt 22.284 Wähler abgestimmt, was einer Wahlbeteiligung von 24,3 Prozent entspricht.

- Theologen

Maike Sachs, Pfarrerin, St. Johann-Gächingen, Lebendige Gemeinde, mit 14.149 Stimmen, und Martin Breitling, Pfarrer, Engstingen-Kohlstetten, Offene Kirche, mit 9.880 Stimmen.

Als Ersatzkandidaten wurden bei den Theologen gewählt: Tobias Schreiber, Pfarrer, Bad Urach, Kirche für morgen, mit 9.455 Stimmen; Marcus Keinath, Dekan, Reutlingen, Evangelium und Kirche, mit 7.563 Stimmen.

- Laien

Karl-Wilhelm Röhm, Oberstudiendirektor außer Dienst, Gomadingen-Steingebronn, Lebendige Gemeinde, mit 14.536 Stimmen; Anette Rösch, Bürgermeisterin außer Dienst, Wannweil, Lebendige Gemeinde, mit 14.482 Stimmen; Klaus Hirrle, Diplom-Verwaltungswirt, Dettingen/Erms, Kirche für morgen, mit 13.715 Stimmen; Elisabeth Holm, Studentin, Tübingen, Offene Kirche, mit 13.048 Stimmen. Die Ersatzkandidaten bei den Laien sind Ingrid Schaar, Lehrerin im Ruhestand, Eningen, Evangelium und Kirche, mit 11.161 Stimmen; Tilmann Müller, Studiendirektor, Reutlingen, Offene Kirche, mit 11.150 Stimmen. Das landeskirchliche Gesamtergebnis der Synodalwahl ist online einsehbar.

Kirchengemeinderatswahl

Für die Kirchengemeinderatsgremien im Evangelischen Kirchenbezirk Reutlingen gibt es folgende vorläufige Endergebnisse für die Kirchengemeinden im Stadtgebiet Reutlingen.

- Degerschlacht-Sickenhausen

Rose Bazlen (Sickenhausen), Sigrid Böhringer (Sickenhausen), Susanne Fritz (Sickenhausen), Marina Fuhr (Degerschlacht), Heike Geckeler (Degerschlacht), Jaqueline Kretzschmar (Sickenhausen), Ulrike Kuder (Sickenhausen), Gernot Schullerus (Degerschlacht), Christian Tietzsch (Degerschlacht). 1.501 Wahlberechtigte, 25 Prozent Wahlbeteiligung.

- Emmaus Reutlingen

Daniel Aichelin (Bronnweiler), Kathrin Findling (Ohmenhausen), Stephan Fritz (Gönningen), Rebecca Geiger (Ohmenhausen), Ulrike Gerstlauer (Gönningen), Lothar Heissel (Bronnweiler), Thomas Kriegs (Ohmenhausen), Katrin Künstle (Ohmenhausen), Dr. Ralf Lang (Ohmenhausen), Heidrun Maier (Gönningen), Andrea Ott (Ohmenhausen), Dr. Matthias Rauschenbach (Bronnweiler), Sabine Schall (Gönningen), Nadja Schuhmacher (Bronnweiler), Gaby Ziegler (Gönningen) und Martin Zirngibl (Gönningen). 3.421 Wahlberechtigte, 24 Prozent Wahlbeteiligung.

- Reutlingen-Nord

Mathias Böckmann (Rommelsbach), Antje Doms (Rommelsbach), Kerstin Leonhardt (Oferdingen), Kathrin Pregizer (Oferdingen), Tanja Schwörer (Altenburg), Rainer Topp (Altenburg), Erwin Wild (Oferdingen). 3.176 Wahlberechtigte, 18 Prozent Wahlbeteiligung.

- Reutlingen Süd

Friedrich Buck, Karsten Donner, Bettina Freise, Karin Frey, Ulrike Hipp, Claus Leonhard, Kristina Lippold, Maria Luik, Katrin Motta, Klaus Petzold, Margot Rageth Zieger, Beate Walcher. 5.658 Wahlberechtigte 18 Prozent Wahlbeteiligung.

- Reutlingen West-Betzingen

Martina Eberle, Charlotte Heß, Dr. Jörg Lamparter, Frieder Leube, Corinna Lorch, Dorothee Mäck-Schneider, Irene Michelsburg, Dr. Heike von Raven, Angelika Schmid. 3.334 Wahlberechtigte, 16 Prozent Wahlbeteiligung.

- Neue Marienkirchengemeinde

Antonia Bader, Martin Dege, Cornelia Dörr, Judith Jünger, Renate Maier, Katja Otter, Dr. Martin Plümicke, Martin Preuß, Dietmar Tochtermann, Dr. Karsten-Patrick Urban, Dr. Cornelius Vollmer, Alexandra Weber. 3.540 Wahlberechtigte, 17 Prozent Wahlbeteiligung.

- Kirchengemeinde Sondelfingen

Heike Goller-Lenz, Renate Häußler, Peter Heiß, Andreas Hipp, Beate Kiefner, Christoph Lang, Dr. Jürgen Schütz, Marlies Waedt, Frank Ziegler. 2.174 Wahlberechtigte, 21 Prozent Wahlbeteiligung.

- Jakobus-Kirchengemeinde Reutlingen

Es fand am 1. Dezember keine Kirchengemeinderatswahl statt. Der Oberkirchenrat hat eine ortskirchliche Verwaltung bestellt, die die Aufgaben des Kirchengemeinderats übernimmt. Dieser gehören neben den Pfarrpersonen an: Anja Benz, Heike Dollinger, Katrin Fehrle, Angelika Frosch, Frank Höwner, Joachim Lante, Rolf-Dieter Nerz, Ulf Palmer, Rosemarie Schlüntz, Jürgen Simon, Isabell Wahl, Frank Walter, Dr. Martin Willmann. (eg)

