Vom Reutlinger Tierheim geretteter Uhu in Freiheit entlassen

REUTLINGEN. Es ist ein rührender Moment, wenn sich ehemals verletzte Wildtiere erholen und wieder in die Freiheit entlassen werden. Der Uhu Klara flog kurz vor Weihnachten über ein Reutlinger Freigehege für Hühner und verfing sich in einem Netz. Das war über dem Gelände gespannt, um die Hühner zu schützen. Die Eule hatte Glück im Unglück, denn der Hühnerbesitzer entdeckte sie noch rechtzeitig und verständigte dann das Reutlinger Tierheim. Dort fiel auf, dass ein Fuß des Tiers sehr schwach war. »Wir konnten nicht einschätzen, wie schlimm die Lage war, da wir mit so einem Tier keine ähnliche Erfahrung hatten«, sagt die Sabine Mayer vom Kleintierzentrum.

Von drei Ärzten operiert

Die Mitarbeiter des Tierheims beschlossen, das Weibchen in das Greifvogelzentrum Filstal bei Uhingen im Kreis Göppingen zu bringen. Nach einer Röntgenaufnahme stellte sich heraus, dass der Fuß des Tiers gebrochen war. Klara musste operiert werden. »Die Lage war sehr schwierig, dem Wildvogel musste eine Metallstange eingesetzt werden. Aus diesem Grund nahmen drei Tierärzte die Operation vor«, sagt Sandra Hildebrandt vom Greifvogelzentrum. Seitdem sind drei Monate vergangen und es hat sich einiges getan. Der Bruch ist verheilt und die Flugmuskulatur wieder gestärkt. Clara wurde aufgepäppelt und konnte wieder an ihrem Fundort zurückgebracht werden.

Aufnahmen des Tierheims zeigen, wie der Uhu aus einer Transportbox herausfliegt und zunächst auf einem Baum landet. Auf dem sitzt bereits ein weiterer Vogel. Dann breitet der Uhu seine weiten Flügel aus und fliegt in Begleitung des zweiten Vogels ins Unbekannte. »Wir freuen uns riesig, dass das Tier vollständig genesen ist und somit eine zweite Chance bekommen hat«, sagt Mayer. Das Tierheim verabschiedet sich von dem Tier mit den Worten: »Mach's gut, du ganz besondere Schönheit.« (GEA)