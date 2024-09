Volkshochschule Reutlingen präsentiert neues Programm

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Volkshochschule Reutlingen hat ihr Programm für Herbst und Winter vorgelegt. Es ist der Startschuss zu einer Themenreihe unter dem Sammelbegriff »Baustellen der Demokratie« – die Mobilität wird nun als erste Baustelle bearbeitet.

In zahlreichen Kursen, Aktionen und Veranstaltungen geht es um die Fragen, die den Bürgern in Sachen Verkehr unter den Nägeln brennen. Bewährte wie neue Formate aus den Abteilungen Gesellschaft, Kultur, Kunst, Sprachen, Gesundheit und Beruf ergeben ein vielfältiges Angebot für die Reutlinger.

»Unsere Demokratie ist gefährdet«, mahnt Dr. Ulrich Bausch, Geschäftsführer der Volkshochschule Reutlingen (vhsrt). Es sei Eile geboten, die Kluft zwischen gefühlter Verschlechterung im Lande und tatsächlicher Leistungsfähigkeit der Gesellschaft durch Fakten zu überbrücken. »Dort sehen wir uns als Volkshochschule in der Pflicht«, so Bausch weiter, »und nehmen deshalb die Baustellen der Demokratie in den Fokus«.

Claus Kleber spricht über Demokratie

Warum ist Demokratie so anstrengend? Das fragt sich und alle der ehemalige Moderator des ZDF-heute-Journals Claus Kleber am Abend der Langen Nacht der Demokratie am 2. Oktober. Die VHS teilt mit, sie stelle innovative Diskussionsräume zur Verfügung, mache Fachwissen für die Öffentlichkeit zugänglich und möchte die demokratische Kompromissfindung sowie bürgerschaftliche Partizipation vor Ort ankurbeln.

Baustellen gibt es viele. Im Herbstsemester 2024/25 widmet sich die VHS zunächst der Baustelle »Mobilität«. »Wir wollen streiten auf der Grundlage von Fakten und mit Respekt«, heißt es weiter aus dem Haus der Volkshochschule: »Konstruktiv diskutieren« kann man lernen (am 28. November). Mit der StreitBar wird ein Diskussionsforum eingeführt, an dem am 4. Dezember zunächst Verkehrsminister Winfried Hermann Rede und Antwort steht. Zusammen mit der Stadt und dem BUND hat die VHS Reutlinger Bürger zum Forum eingeladen: »Reutlingen 2029 – Wie packst Du die Mobilitätswende an?«. Die erarbeiteten Vorschläge fließen direkt in das neue städtische Mobilitätskonzept ein.

Kurs zum Fechten

In den kommenden Semestermonaten informiert die Volkshochschule Reutlingen in verschiedenen Veranstaltungen unter anderem zu Verkehrsalternativen wie Radfahren, Busfahren und Elektromobilität.

In den Kursen aus dem Bereich »Gesund durchs Leben« wird Bewegung und Beweglichkeit der Teilnehmenden gefördert, unter anderem beim Fechten (ab 11. Oktober) und im Wald.

»Eine Sprache zu lernen, macht mobil«

In einer sich derart wandelnden Gesellschaft wie der heutigen müsse man sich stets anpassen und mobil bleiben. Ob für die Reise oder im beruflichen Kontext: »Eine Sprache zu lernen, macht mobil«, heißt es im neuen Semesterprogramm. Im Angebot stehen mehr als 35 Sprachen aus aller Welt, die vor Ort oder auch von unterwegs ganz mobil erlernt oder vertieft werden können.

Auch im Bereich »Schule, Beruf, Karriere« ist Mobilität mehr denn je gefragt. Dabei stehen Kompetenzen in der Digitalisierung und im Konfliktmanagement (16. November) ganz oben auf dem Zettel. Die Design + Kunst Akademie macht Studierende mobil für Bewerbungen an Kunst- und Gestaltungshochschulen, fürs Studium, für den »kreativen« Job und schickt sie auf die Reise. Kids und Jugendliche werden in der Jugendkunstschule nicht nur sprichwörtlich bewegt: Hier können sie zeichnen, malen, tonen, modellieren, filmen, nähen und vieles mehr.

Kultur bleibt relevant

Das vielfältige vhsrt-Programm macht deutlich: Kultur und Kunst waren zu allen Zeiten gleichzeitig Garant und Motor menschlicher Mobilität und werden es auch weiterhin sein. Die Kunst bewegt: Dostojewskis »Der Idiot« (2. Dezember), der Gregorianische Choral (6. November), Henri Matisse (23. September) beispielsweise. Buchstäblich in Bewegung bringen die zahlreichen Tanzangebote mit Tänzen aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen sowie die Vielfalt der praxisorientierten Kurse im Bereich Kunst- und Kunsthandwerk. Der Fotowettbewerb »Der ÖPNV und ich« wird die ÖPNV-Nutzung der Reutlinger Bürger dokumentieren.

Das Programmheft ist an alle Haushalte der Stadt verteilt worden. Es liegt im Haus der Volkshochschule, in der Gartentorschule sowie in den Zweig- und Außenstellen der Volkshochschule zur Mitnahme aus. Außerdem kann es auf der Webseite der Volkshochschule heruntergeladen werden. (eg)

