Neue Allee im Reutlinger Sportpark Markwasen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch müssen Sportler und Spaziergänger im Sport- und Freizeitpark Markwasen bei sonnigem Wetter auf einigen Wegen ganz schön schwitzen. Ohne Schattenspender kann es auf den asphaltierten Wegen schnell sehr heiß werden. Mit den frisch gepflanzten Bäumen entlang des Querwegs zwischen der Schlattwiesenstraße und dem Naturtheater soll sich das in Zukunft nun aber ändern. Die Stadt Reutlingen ließ auf einer Strecke von 250 Metern 45 Ahornbäume zu einer Allee pflanzen. Nach nur wenigen Tagen waren alle Bäumchen in Reih und Glied gepflanzt und mit Drahtgittern zum Schutz vor Wildtieren umspannt. Die hitzeresistenten Spitzahornbäume sollen aber nicht nur Schatten spenden, sondern auch weitere Vorteile für die Umwelt schaffen.

»Die Bäume haben einen sehr hohen ökologischen Wert«, erklärte Lucas Baum, der Fachgebietsleiter der Grünflächenplanung der Stadt Reutlingen beim Pressetermin. Für Bienen und Schmetterlinge seien die Bäume wichtiger Nektarlieferant. Außerdem wirken sich die frisch gepflanzten Bäume positiv auf das Stadtklima aus, denn sie binden Staub und Kohlendioxid.

Idealer Standort für die Baumallee

Dass die Wahl auf das Sportgelände Markwasen als neuen Standort für die Baumpflanzung fiel, hängt unter anderem mit den verbundenen Kosten zusammen. Um die 40.000 Euro gingen für die Pflanzung und die Bäume drauf. Hinzu kommen rund 30.000 Euro für die Fertigstellungspflege im ersten Jahr nach der Pflanzung. Kosten, die zu Buche schlagen, sich aber von möglichen Kosten in der Innenstadt abheben. »Im innerstädtischen Bereich ist eine Baumpflanzung oft deutlich aufwendiger und kostspieliger«, sagte Lucas Baum. Dort seien die Flächen stärker versiegelt, was die Baumpflanzung zunächst erschwere.

Aber nicht nur die Kosten spielten eine Rolle bei der Standortwahl. »Da hier zwischen dem Naturtheater und der Schlattwiesenstraße immer recht viele Leute unterwegs sind und das Gelände nicht nur als Sportpark, sondern auch als Freizeitgelände genutzt wird, eignet sich der Standort hier sehr gut«, betonte Georg Frey, der Abteilungsleiter für Grünflächen und Umwelt der Stadt Reutlingen. Auf der langen Strecke können außerdem möglichst viele Bäume untergebracht werden.

Damit sich die Bäume in ihr neues Umfeld gut eingliedern und wachsen, bedarf es einer guten Pflege. Damit beauftragte die Stadt Reutlingen die Landschaftsgärtnerei Garten Moser. Einmal pro Woche wird jeder Baum mit rund 100 Litern gegossen. Wenn die Bäume größer werden, erhöht sich auch der Wasserbedarf. Rund ein Jahr läuft die Fertigstellungspflege, die sich vor allem um die Bewässerung kümmert, danach läuft dann die Entwicklungspflege für vier Jahre weiter.

Leuchtend rote Herbstfärbung

Das Ziel der Baumpflanzung sei es, dass ein sogenannter Alleetunnel, also ein geschlossenes Dach der Baumkronen, entsteht. Bis zu 15 Meter hoch und 10 Meter breit kann die nordamerikanische Spitzahornart werden. Bis diese Höhe erreicht ist, kann es aber allerdings bis zu 40 Jahre dauern. Worauf sich die Besucher des Sport- und Freizeitparks aber möglicherweise schon jetzt freuen können, ist die leuchtend rote Färbung im Herbst. Ob sich die Bäume schon dieses Jahr so rot färben werden, ist allerdings noch ungewiss, da die herbstliche Färbung oft erst nach einer Weile zum Vorschein kommt. (GEA)