Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

Vorfahrt missachtet: Ein Verletzter bei Unfall in Reutlingen

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme
Foto: Stefan Puchner/DPA
Foto: Stefan Puchner/DPA

REUTLINGEN. Mit leichten Verletzungen musste ein Pkw-Lenker nach einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag bei Metzingen in eine Klinik gebracht werden.

Eine 47-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einem 2er BMW an der Anschlussstelle Metzingen-West von der B 312 abgefahren und wollte nach links in Richtung Ortsmitte auf die L 378a abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Mondeo eines 23 Jahre alten Mannes, der in Richtung Rommelsbach fuhr.

Der Ford-Lenker verletzte sich hierbei und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt etwa 8.500 Euro. (pol)

Stadt Reutlingen