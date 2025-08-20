Vorfahrt missachtet: Ein Verletzter bei Unfall in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit leichten Verletzungen musste ein Pkw-Lenker nach einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag bei Metzingen in eine Klinik gebracht werden.

Eine 47-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einem 2er BMW an der Anschlussstelle Metzingen-West von der B 312 abgefahren und wollte nach links in Richtung Ortsmitte auf die L 378a abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Mondeo eines 23 Jahre alten Mannes, der in Richtung Rommelsbach fuhr.

Der Ford-Lenker verletzte sich hierbei und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt etwa 8.500 Euro. (pol)