Volkshochschule geht mit Zeichen der Ermutigung an den Start

REUTLINGEN. Die weltpolitische Lage und die in der Krise steckende Wirtschaft verunsichern die Menschen. In dieser Situation setzt das neue Programm der Volkshochschule Reutlingen ein Zeichen der Ermutigung. Mit einem vielfältigen Angebot an Vorträgen, Diskussionen, Workshops, Studienfahrten und Kursen zeigt es, wie Bildung Orientierung geben, Zusammenhalt stärken und Hoffnung stiften kann.

Bildung wird dabei als zentrales Fundament einer lebendigen Demokratie verstanden – nicht nur als Wissensvermittlung, sondern als Raum für kritisches Denken, Meinungsbildung und Dialog. Das Programm greift aktuelle gesellschaftliche Fragen auf: Wie kann mit Desinformation, Vereinfachungen und wachsendem Misstrauen umgegangen werden? Ist die Berichterstattung in den traditionellen Medien objektiv? Soll es ein Handy-Verbot an Schulen geben? Wie kann ich mit meinen Kindern über Medienkonsum sprechen?

Bildung als wichtigstes Werkzeug

Unter dem Motto »Baustellen der Demokratie. Bildung« werde deutlich: »Demokratie ist kein Zustand, den man einmal erreicht und dann bewahrt, sondern ein Prozess, der immer wieder neu ausgehandelt werden muss«, so die VHS. Bildung sei dabei das wichtigste Werkzeug. Sie befähige Menschen, Zusammenhänge zu verstehen, unterschiedliche Perspektiven auszuhalten und eigene Positionen reflektiert zu entwickeln.

Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Journalismus, Kultur und Zivilgesellschaft kommen ebenso zu Wort wie engagierte Akteurinnen und Akteure aus der Region, etwa in der »StreitBar«, im neuen Format »Sprechen und Zuhören« oder beim Wahlpodium mit den Reutlinger Kandidaten zur Landtagswahl. Unterschiedliche Blickwinkel seien ausdrücklich erwünscht, denn demokratische Bildung lebe vom offenen Austausch und vom respektvollen Streit.

Gleichzeitig richtet das Programm den Blick nach vorn und mache Menschen Mut, selbst Verantwortung zu übernehmen. »MediaMosaik«, ein Familientag rund um Medien, setzt auf Dialog statt Verbot. Der Gesundheitstag widmet sich der Vielfalt der Frauengesundheit.

Die Volkshochschule sei der Ort, an dem Menschen ins Gespräch kommen, voneinander lernen und gemeinsam an der Zukunft arbeiten können. Das Programmheft ist ab sofort in den Häusern der Volkshochschule erhältlich und on-line abrufbar. (eg)

www.vhsrt.de 07121 3360