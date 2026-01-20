Leiter der Pfullinger Volkshochschule: »Unsere Welt von morgen beginnt heute«

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Mit ihrem neuen Programmheft lädt die Pfullinger Volkshochschule (VHS) dazu ein, offen, neugierig und gemeinsam Zukunft zu gestalten. Das Titelbild des Semesters zeigt in diesem Jahr ein Kind und seinen Vater beim Pflanzen eines jungen Setzlings. Ein Bild, das verdeutlicht, worum es in diesem Semester geht: Zukunft entsteht nicht irgendwann, sondern durch unser Handeln im Hier und Jetzt.

»Unsere Welt von morgen beginnt heute. Bildung kann dabei Orientierung geben und Mut machen, selbst aktiv zu werden«, sagt VHS-Leiter Mert Akkeceli. Themen wie Klimaschutz, nachhaltiger Konsum oder ein verantwortungsvoller Umgang miteinander sind längst Teil des Alltags vieler Menschen. Die Volkshochschule greift diese Fragen auf und zeigt praxisnahe Wege, wie Veränderung gelingen kann – ohne erhobenen Zeigefinger, dafür mit konkreten Angeboten und neuen Perspektiven.

Ort der Begegnung

Die Volkshochschule versteht sich dabei als Ort der Begegnung. Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe kommen hier zusammen, lernen miteinander und tauschen sich aus. »Unser neues Programm lädt mit seinen Vorträgen, Kursen und Ausfahrten wieder dazu ein, sich zu treffen, voneinander zu lernen und gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln«, betont die stellvertretende Leitung Judith Steinhardt. »Ganz gleich, für welche Themen sich unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessieren: Der persönliche Austausch vor Ort ist zentral. Wir möchten Räume schaffen für ein Miteinander und persönliche Weiterentwicklung – denn Zukunft gestalten wir am besten gemeinsam.« Das neue Programm bietet dafür Anknüpfungspunkte: Infoveranstaltungen, Kurse und dialogorientierte Formate. Die Schwerpunktthemen sind im Heft klar gekennzeichnet und damit leicht auffindbar. Auch Online-Kurse sind entsprechend markiert und ergänzen das Angebot flexibel.

Heft bald im Briefkasten

Neu ist außerdem, dass nahezu alle Kurse ab sofort buchbar sind. Sie finden sich bereits jetzt auf der Homepage der VHS oder im bald erscheinenden Programmheft, das die Bürger im Briefkasten finden werden. »Eine frühe Anmeldung hilft nicht nur bei der eigenen Planung, sondern trägt auch dazu bei, dass Angebote verlässlich stattfinden können«, erklärt Akkeceli. Für Kurse im Hallenbad – darunter Kinderschwimmen, Wassergymnastik und Aquafitness – beginnt die Anmeldung am 2. Februar um 9 Uhr.

Am Ende steht eine Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger: »Wir möchten zeigen, dass Bildung ein Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft ist und dass jeder einzelne Schritt zählt«, so Akkeceli. »Wir freuen uns auf ein lebendiges Semester mit vielen Begegnungen, neuen Ideen und gemeinsamen Erfahrungen an Ihrer Volkshochschule.« (eg)

