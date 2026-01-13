Wie sich eine Pfullingerin für herrenlose Hunde einsetzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Davi und Kira sind der Grund, warum sich Carmen Richter aus Lichtenstein seit Jahren für herrenlose Hunde im Ausland einsetzt. Bei Davi handelt es sich um eine etwa zehnjährige Schäferhündin, die fast achtjährige Kira ist ein Schäferhund-Mischling. Beide stammen aus einem spanischen Tierheim. »Durch sie kam ich zum Auslandstierschutz. Ihr Schicksal hat mich so berührt, dass ich mich zur Hundetrainerin und Hundeverhaltensberaterin mit Zusatzqualifikation verhaltensmedizinische Tierpsychologie weitergebildet habe«, sagt Richter.

Sie ist Mitglied beim Tierschutzverein Europa und hat dort ehrenamtlich viele Aufgaben übernommen. Zum einen betreut sie in Pfullingen den Pfandbriefkasten und die Futterspendenbox bei Rewe, holt regelmäßig Futterspenden bei Dehner ab (vor allem Spenden mit überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum, die deutsche Tierheime nicht mehr annehmen dürfen) und sammelt Sachspenden von Privatpersonen ein.

Sämtliches Gespendetes bringt Richter anschließend an Sammelpunkte bei Stuttgart und Freiburg, von wo aus sie an die Partnertierheime des Vereins weitergeleitet werden. Außerdem organisiert Richter die Dehner-Weihnachtsaktion, eine besondere Spendenaktion zugunsten der Tiere in den Kooperationstierheimen des Vereins: An einem geschmückten Weihnachtsbaum hängen Fotos von Hunden und Katzen mit individuellen Wünschen – zum Beispiel Trocken-, Nass- oder Spezialfutter, Decken oder Bettchen. Kunden können die gewünschten Artikel kaufen und direkt im Markt spenden. Seit Dezember betreut Carmen Richter zusätzlich eine Pflegestelle in Pfullingen. Dort ist vor Kurzem der neunjährige Hachiko eingezogen, ein stubenreiner, verschmuster und pflegeleichter Schäferhund-Mischling, der aus einem Partnertierheim in Spanien stammt, wo bald eine Tötungsstation mit angeschlossen werden sollte. »Da machen die Tierschützer natürlich nicht mit, weshalb das Tierheim jetzt geschlossen werden soll.« Hachiko hatte offenbar großes Glück. Der Rüde geht an der Leine, lässt sich anfassen und hat eine gute Strategie entwickelt, mit Stress umzugehen. Richter wünscht sich, dass ihr Schützling bald ein liebevolles Zuhause findet, wo er für den Rest seines Lebens bleiben darf.

Ihr zweites großes Anliegen ist aktuell die Beschaffung von faltbaren Palettenboxen mit Deckel und Palette als Unterbau, die im Sozialisierungsprogramm von Dogs without Borders Romania als Hundehütten eingesetzt werden sollen. Das Programm wurde entwickelt, um verängstigte und nicht vermittelbare Hunde aus einem Tierheim in Bukarest gezielt auf ein Leben in Familien vorzubereiten. »Der Tierschutzverein Europa engagiert sich dafür, weil viele Hunde ohne diese Arbeit keine Chance auf Adoption hätten und ihr Leben im Zwinger verbringen müssten.«

Die Lage bei Dogs without Borders Romania ist laut dem Tierschutzverein Europa sehr angespannt: »Dort leben rund 600 Hunde in maroden Zwingern. Der Verein betreut zusätzlich etwa 100 Hunde in Pflegestellen. Täglich kommen neue Hunde hinzu und die Arbeit hängt stark von Spenden und freiwilliger Hilfe ab.« Die Umwandlung von den sogenannten Euroboxen in Hundehütten ist laut Richter recht einfach und effektiv. In die Vorderseite wird eine Öffnung geschnitten, groß genug für mittelgroße bis große Hunde.

Die Boxen werden mit Stroh ausgelegt und auf Paletten gestellt, um Bodenkälte und Feuchtigkeit fernzuhalten. Sie bestehen aus robustem Kunststoff und sind daher wetterfest, stabil und leicht zu reinigen. Außerdem lassen sie sich stapeln, transportieren und flexibel einsetzen – ideal also für Tierheime mit wechselnden Bedürfnissen.

Für die Beschaffung ist der Verein – hier in der Region in Person von Carmen Richter – auf die Mithilfe von Bürgern und Firmen angewiesen: Privatpersonen könnten ungenutzte Euroboxen spenden. Diese sollten mindestens 120 × 100 × 80 Zentimeter groß sein. Aber auch Firmen, die solche Boxen im Lager oder in der Produktion einsetzen, könnten ausgemusterte oder überschüssige Boxen zur Verfügung stellen. Lokale Vereine, Schulen oder Geschäfte könnten als Sammelstelle fungieren, wo Bürger ihre Boxen abgeben. Von dort würden sie nach Rumänien weitergeleitet. Bereits jetzt können Euroboxen bei Carmen Richters Hundeschule ALBPfoten in der Bergstraße 41 in Lichtenstein abgegeben werden.

Wer keine Boxen hat, könnte Geld spenden, damit Euroboxen gezielt eingekauft werden. Firmen könnten Sponsoring übernehmen. Speditionen oder Handwerksbetriebe könnten beim Transport helfen. Des Weiteren könnten Bürger die Aktion über soziale Medien teilen und Firmen könnten ihre Netzwerke nutzen, um Aufmerksamkeit zu schaffen.

Auch wer nicht mit Palettenboxen aushelfen kann oder möchte, kann den Tierschutzverein Europa auf vielfältige Weise unterstützen – durch Sachspenden wie Futter, Arznei und Decken oder aber auch durch Geldspenden, die gezielt Projekte finanzieren, durch die Übernahme einer Pflegestelle, sowie einer Patenschaft für ein Tier. Auch eine Mitgliedschaft oder Spenden über Onlineshopping-Portale sind möglich. (GEA)

