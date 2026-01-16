Warum die Zeiger der Pfullinger Martinskirche stillstehen

Da läuft etwas gewaltig schief an der Pfullinger Martinskirche: Die Uhren gehen nicht im Gleichtakt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Wer hat an der Uhr gedreht? Die Zeiger an der Pfullinger Martinskirche stehen schon seit einigen Tagen still. Der GEA hat beim Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde der Echazstadt nachgefragt, warum das so ist und was dagegen unternommen wird.

GEA: Warum steht die Uhr an der Martinskirche still?

Gemeindebüro: Die Uhr am Turm der Martinskirche funktioniert noch. Es ist nur das Uhrwerk, das defekt ist und deswegen stehen die Zeiger still. Das Schlagen zur Viertel-, halben, Dreiviertel- und zur vollen Stunde, und das Läuten zum Gottesdienst funktionieren noch. Die Zeiger und die Glocken laufen getrennt voneinander.

Kommt es öfter vor, dass die Zeiger stillstehen?

Gemeindebüro: Nein, das kommt zum Glück nicht öfter vor. Aber das Uhrwerk ist aus den 70er-Jahren und hat nach so langer Zeit im Einsatz jetzt einfach den Geist aufgegeben.

Was wird dagegen unternommen?

Gemeindebüro: Am Donnerstag erst war ein Turmuhrentechniker aus Pfullingen da und hat sich nochmal alles angeschaut. Ein neues Uhrwerk ist auch schon bestellt. Wann das kommt, ist leider noch nicht absehbar. (GEA)