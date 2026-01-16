Pfullinger Magdalenenkirche wird kurzfristig zum Indoor-Spielplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Wo früher einmal das Glockenläuten ertönte, hallt seit Kurzem fröhliches Kinderlachen durch die Magdalenenkirche in Pfullingen. Kinder flitzen in bunten Socken über den alten Steinboden, eines zieht auf dem Laufrad schwungvolle Kreise und dort, wo sich einst die Kirchengemeinde traf, stehen nun Rutsche und Klettergerüst. Vor Kurzem hat der Indoor-Spielplatz Maggy in der Kirche eröffnet und lädt seitdem Kinder zum Spielen, Toben und Basteln ein. Die Magdalenenkirche ist kaum wiederzuerkennen – und doch erfüllt sie genau das, wofür sie immer da war: Sie ist ein Ort des Lebens und der Begegnung.

Eigentlich sollte die Magdalenenkirche mittlerweile zum Kindergarten umgebaut sein. »Leider haben sich die Bauarbeiten aber verzögert und wir konnten nicht so früh damit anfangen wie gedacht«, sagt Tabea Pascher, Mitorganisatorin des Indoor-Spielplatzes. Umso schöner findet die Ehefrau von Pfarrer Christoph Pascher es, dass der Architekt und die Kirchengemeinde den Spielplatz in den Kirchenräumen ermöglichen: »So haben die Kinder jetzt schon einen Platz und die Räumlichkeiten werden genutzt.«

Bis zu den Osterferien geöffnet

Während sich in der linken Hälfte der Magdalenenkirche Kinder von 0 bis 6 Jahren auspowern können, ist nebenan in der rechten Hälfte die Baustelle in vollem Gange. Bis zu den Osterferien öffnen die Türen des Spielplatzes dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr. »Dann müssten die Bauarbeiten so weit vorangeschritten sein, dass dann die Räumlichkeiten, in denen jetzt gespielt wird, saniert werden können«, erklärt Pascher. Das wiederum bedeutet jedoch das Ende des Indoor-Spielplatzes. Geöffnet werden soll der Kindergarten zum Kindergartenjahr 2026/27 – »wenn alles nach Plan läuft«.

Im Indoor-Spielplatz gibt's einen Extraraum für kleine Kicker. Foto: Dieter Reisner Im Indoor-Spielplatz gibt's einen Extraraum für kleine Kicker. Foto: Dieter Reisner

Bis dahin sorgen ein Bällebad, verschiedene Bausteine sowie ein Bastel- oder Kickraum, eine Rutsche und viele weitere Spielsachen dafür, dass die Magdalenenkirche belebt wird. »Für die Eltern gibt es eine Elternoase mit Kaffee und Kuchen«, sagt Pascher. Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten auf dem Indoor-Spielplatz spielen. Zwar gebe es Ansprechpartner, die während der Öffnungszeiten vor Ort sind, doch die könnten nicht die ganze Zeit auf alle Kinder aufpassen. »Wer mithelfen möchte, kann sich gerne bei uns melden«, sagt Pascher. Wichtig auch: Eigene Socken mitbringen, da in den Räumen des Indoor-Spielplatzes nicht mit Straßenschuhen gespielt werden darf.

Rund 50 Kinder sollen Platz haben

1967 wurde die Magdalenenkirche von Architekt Eugen Riehle erbaut. Im Juli 2023 traf der Kirchengemeinderat die Entscheidung, die Kirche zu entwidmen und einen Kindergarten daraus zu machen. Im Dezember desselben Jahres stimmte der Gemeinderat dem Vorhaben zu. Die Kirchengemeinde bleibt Eigentümer des Gebäudes und wird auch die geistliche Betreuung der Kinder sowie der Erzieherinnen und Erzieher übernehmen. Sie ist auch an der inhaltlichen Gestaltung des Kindergartens beteiligt. Vorgesehen sind eine U3- und zwei Ü3-Gruppen, insgesamt sollen rund 50 Kinder aufgenommen werden.

»Jetzt dürfen aber erstmal die Kinder hier spielen«, sagt Pascher. Wer sich übrigens gewundert hat, woher der Name des Indoor-Spielplatzes kommt: »Maggy ist ein Spitzname, die Kirche heißt ja schließlich Magdalenenkirche und den wollten wir verniedlichen.« (GEA)