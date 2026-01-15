Neuer Rüstwagen für die Pfullinger Feuerwehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Weil der alte Rüstwagen über 25 Jahre alt ist und nicht mehr den Anforderungen entspricht, braucht die Pfullinger Feuerwehr einen neuen. Darüber hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gesprochen, kurz diskutiert und schließlich mehrheitlich – bei zwei Enthaltungen – entschieden, die Ersatzbeschaffung zu genehmigen. Kosten wird das Ganze rund 750.000 Euro.

Der neue Wagen müsse her, da sonst die Einsatzbereitschaft der Rettungskräfte nicht mehr aufrechterhalten werden könne, heißt es in der Rats-Drucksache. »Ich tue mich schwer mit dem neuen Rüstwagen«, sagte Bürgermeister Stefan Wörner. Vor allem in Anbetracht der schwierigen Haushaltslage. Trotzdem werde er dem Beschlussvorschlag zustimmen, da er die Folgen einer nicht einsatzfähigen Feuerwehr als äußerst schlimm ansehe. »Wir können und müssen in Zukunft aber auch über eine interkommunale Zusammenarbeit nachdenken, um so Ressourcen und Geld zu sparen.« Auch müsse überdacht werden, welche Pflichtaufgaben überhaupt noch geleistet werden könnten.

Zuwendung in Höhe von rund 235.000 Euro

Timo Plankenhorn (CDU) hielt die Ersatzbeschaffung für eine große Investition. »Aber es gibt ja auch eine hohe Bewilligung, das dürfen wir nicht vergessen.« Eine Zuwendung in Höhe von rund 235.000 Euro hat das Landratsamt Reutlingen in einem Bewilligungsbescheid bestätigt – das Geld kommt vom Land Baden-Württemberg. Außerdem, so erklärte es Feuerwehrkommandant Dietmar Rall, werde die Feuerwehr die noch verwendbare Beladung des alten Fahrzeuges übernehmen. Auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten sei die Idee entstanden.

»Die interkommunale Zusammenarbeit ist schon weit«, erklärte Rall weiter. Es bestünden Kooperationen mit der Werksfeuerwehr Bosch und der Reutlinger Feuerwehr. »Dadurch werden Posten entlastet.« Er verstehe, dass die Investitionssumme für den neuen Rüstwagen sehr hoch erscheine. »Das Auto sieht optisch zwar gut aus, aber es kann nur noch dank kleiner Basteleien am Leben erhalten werden.« Darauf sei auch schon bei der letzten Feuerwehr-Besichtigung durch den Gemeinderat aufmerksam gemacht worden. Der regelmäßigen Einladung dazu dürften laut Rall gerne mehr Rätinnen und Räte folgen. »Wir wollen den Gemeinderat in unseren Entscheidungen immer mitnehmen, das ist uns wichtig.« (GEA)