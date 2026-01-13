Gefahren im Netz: Pfullinger Schüler lernen, sich online zu bewegen

Scrollen sich Kinder um den Verstand? Damit die jungen Menschen früh lernen, was es für Risiken im Internet gibt, bietet die Pfullinger Uhlandschule SBBZ ihnen einen Workshop an.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Kinder und Jugendliche verbringen immer früher immer mehr Zeit am Bildschirm. Das zeigt eine Studie der internationalen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Schon in jungen Jahren wächst die Bildschirmzeit deutlich. Demnach kommen 15-Jährige in Deutschland bereits auf 48 Stunden wöchentlich – also fast sieben Stunden am Tag. »Auch wir beobachten, dass das Handy eine wichtige Rolle im Alltag unserer Schülerinnen und Schüler spielt«, sagt Alexandra Brendle, Konrektorin der Pfullinger Uhlandschule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, kurz SBBZ). Damit die jungen Menschen früh lernen, sich sicher im Internet zu bewegen, haben einige Lehrkräfte ein Projekt zur Medienbildung und Gewaltprävention konzipiert.

»Die Medienbildung steht eigentlich mit auf dem Lehrplan«, erklärt Brendle im GEA-Gespräch. Doch das Thema müsse breiter aufbereitet und schon früh an die Kinder herangetragen werden, seien sich die Lehrkräfte einig gewesen. »Wir haben das Projekt ausgearbeitet und uns dann damit bei der Jugendstiftung der Kreissparkasse Reutlingen beworben.« Die Bewerbung deswegen, weil die Schule nur begrenzte Mittel hat und eine Förderung für das Projekt benötigte. »Das Geld haben wir dann glücklicherweise auch erhalten.«

»Wir beobachten, dass das Handy eine wichtige Rolle im Alltag unserer Schüler spielt«

An den Freitagen im Januar bietet Heidrun Assert vom Reutlinger Verein »Medien und mehr« (Mum) nun also Workshops für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 an. »Auf den Verein und Frau Assert sind wir durch einen Kollegen gekommen«, erklärt Brendle. Inhaltlich geht es darum, den jungen Menschen ausreichend Kenntnisse über Risiken, Datenschutz und respektvolles Verhalten im digitalen Raum zu vermitteln.

»Heutzutage haben die meisten Schüler ein Smartphone, mit dem sie im Internet surfen können«, sagt Assert. Doch das Internet berge Gefahren und Inhalte, die nicht kindergerecht seien. »Dieser uneingeschränkte Zugang auf Seiten und Plattformen ist wirklich problematisch«, findet Brendle. Klar, immer mal wieder gebe es Webseiten, bei denen Nutzer ihr Alter angeben müssen, doch die Angaben würden nicht kontrolliert werden. »Hinzu kommt noch, dass die wenigsten Eltern neben Arbeit, Haushalt und Co. direkt kontrollieren können, was ihr Kind im Internet macht«, ergänzt Assert.

»Es gibt so viele verschiedene Meinungen im Netz. Das beeinflusst«

Allgemein sei es schwierig, zu bewerten, was gut ist und was nicht. »Und das wird auch immer schwieriger«, sagt Assert. Nicht nur, weil die Vielzahl an verschiedenen Seiten erschlage, sondern auch, weil schnell der Bezug zur Realität verloren gehe – sowohl bei Jung als auch bei Alt »Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen im Netz. Das beeinflusst früher oder später.« Auch der Bezug zur eigenen Handynutzung gehe verloren, ergänzt Brendle. Zu Beginn des Workshops schauen die Kinder nach, wie hoch ihre Bildschirmzeit ist, also wie lange sie pro Tag am Handy hängen. »Das ist manchmal selbst für die Kinder erschreckend, wie hoch diese Zahl ist.«

Früher hätte man seine Kindheit vor allem in der Natur verbracht, erklärt Assert. »In einer Studie wurde aufgezeigt, dass der Radius, in dem sich ein Kind um das Zuhause bewegt hat, einige Kilometer lang war. Heute sind es nur noch einige Meter.« Assert ist es wichtig, den Workshop interaktiv zu gestalten. »Ich erhoffe mir so, die Kinder mental zu erreichen, damit sie bei einem so wichtigen Thema nicht aussteigen.« Sie gibt ihnen beispielsweise einen Stundenplan zur Mediennutzung mit, in dem die Schülerinnen und Schüler eine Zeit lang notieren, wie lange sie wann am Handy und auf welchen Seiten oder Apps sie waren. Sie spricht mit ihnen über das Thema Datenschutz und über die Gefahren, die die Veröffentlichung privater Bilder birgt. Außerdem geht es in einem Modul um das Thema Fake News und darum, wie die Kinder solche erkennen können.

»Ich möchte, dass die Kinder aus ihrem Alltag mit dem Handy berichten«

Ein ganzes Modul hat Assert auch dem Thema Mobbing und Cybermobbing gewidmet – mit der Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu teilen. Das ist ihr auch wichtig: »Allgemein möchte ich, dass die Kinder aus ihrem Alltag mit dem Handy oder dem Computer berichten, damit die Themen des Workshops nah an ihrer Realität bleiben.« Gut sei es daher auch, dass die Klassenlehrer nicht die Module leiten, erklärt Brendle. Außerdem gibt es eine besondere Regel: Was während des Workshops erzählt wird, wird an keine Eltern weitergetragen. »Wir wollen das Vertrauen, das die Kinder uns schenken, nicht missbrauchen«, sagt Assert. Trotzdem müssen sich Eltern keine Sorgen machen: Für sie gibt es zum Ende der Workshops einen eigenen Elternabend, in dem zusammenfassend über das Projekt gesprochen wird.

Das übergeordnete Ziel lautet: die Selbstreflexion anregen. »Wir wollen mit dieser etwas anderen Medienbildung die Schülerinnen und Schüler anstoßen, über das eigene Verhalten nachzudenken«, erklärt Brendle. Die Kinder sollen dafür sensibilisiert werden, was es bedeutet, online aktiv zu sein. Schon in einer der ersten Stunden wird deutlich, dass die jungen Menschen interessiert an dem Thema hängen und rege mitdiskutieren: Sie tauschen sich darüber aus, welche Apps sie auf ihren Handys haben. Ein Schüler berichtet davon, dass er nur kindergerechte Browser benutzen darf, die schon im Vorfeld vermeintlich gefährliche Seiten sperren. Ein anderer spricht davon, wie er Spiele ab 16 Jahren spielt. Nicht alle Schüler besitzen ein Handy, auch darüber wird kurz gesprochen. Eindrücklich ist, dass sie aufeinander eingehen und über das Gesagte diskutieren – genau das, was der Workshop erreichen soll. (GEA)

www.medien-und-mehr.net