Tempo-Messungen in Pfullingen: 711 Verstöße in drei Monaten

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Auch in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres hat die Stadt Pfullingen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet mit mobilen Anlagen innerorts Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Dabei wurden insgesamt 711 Verstöße registriert, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilung.

Die Verstöße werden im Rahmen von Ordnungswidrigkeitenverfahren geahndet. 43 der festgestellten Überschreitungen lagen im Bußgeldbereich. Das heißt die Fahrerinnen und Fahrer überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mindestens 16 Kilometer pro Stunde (km/h). Die höchste Überschreitung lag bei 39 km/h (nach Toleranzabzug 89 km/h bei erlaubten 50).

Neben den Geschwindigkeitsmessungen an sieben Tagen und an 13 unterschiedlichen Messstellen wurden vom 6. November bis 14. November außerdem ein drittes Mal im vergangenen Jahr mit einer semistatischen Messanlage, einem Blitzeranhänger, an zwei Standorten gemessen, schreibt die Stadtverwaltung. Ziel in den ersten Tagen war die Durchsetzung der nächtlichen Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h aus Gründen des Lärmschutzes in der Klosterstraße. Im Anschluss wurden für weitere Tage Messungen in einer der Tempo-30-Zonen vorgenommen.

Auch in 2026 wird neben den einzelnen Messungen der Blitzeranhänger wieder eingesetzt werden. Anlässlich von Rückfragen macht die Verwaltung außerdem darauf aufmerksam, dass über die genannten Messungen hinaus auch der Landkreis Reutlingen die Geschwindigkeit auf den Straßen in ihrer Zuständigkeit in und um Pfullingen überwacht. (eg)