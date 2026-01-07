Pfullinger Stadtbücherei: Neue und verbesserte »Onleihe« startet

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Gute Nachrichten für alle digitalen Freunde der Stadtbücherei Pfullingen: Aus der »eAusleihe Neckar-Alb – Medien zum Download« wird schon bald die »Onleihe Neckar-Alb«. Die überarbeitete Ausleihplattform bietet einige neue Funktionen und ein frisches Design. Für Büchereikunden und Onleihe-Nutzer wichtig zu wissen: Bestehende Ausleihen und Vormerkungen werden übernommen.

Die »Onleihe 3« bietet im Vergleich zu ihrer Vorgängerin wertvolle neue Möglichkeiten:

vorzeitige Rückgabe von eAudio

21 Tage Leihfrist für eAudio

Verlängerung der Leihfrist

einen Augen- und Akku-schonenden Dark Mode,

verbesserter Onleihe-Reader und -Player und vieles mehr.

Für eine optimale Nutzung ist eine Deinstallation der bisherigen Onleihe-App erforderlich. Sie erreichen die Onleihe Neckar-Alb zukünftig unter der Adresse neckar-alb.onleihe.de und über die neue App »Onleihe 3«, die kostenlos in den App Stores heruntergeladen werden kann.

Am PC/Laptop und auf eBook-Readern die neue URL https://neckar-alb.onleihe.deeingeben und sich wie gewohnt anmelden.

Für die Umstellung ist die eAusleihe Neckar-Alb am 15. Januar nicht verfügbar. Ab dem Folgetag, 16. Januar, kann der neue Zugang verwendet werden. Die Stadtbücherei Pfullingen wünscht ausgiebigen Lesespaß mit der neuen Onleihe-Version. (pm)