Erste Hürde für eine Innenstadttrasse der Stadtbahn in Pfullingen

So könnte es ab 2033 aussehen, wenn eine Tram der Regionalstadtbahn durch Reutlingen fährt. Die Interessensgemeinschaft will, dass sie auch durch die Pfullinger Innenstadt rollt.

PFULLINGEN. Die erste Hürde auf dem Weg zum Bürgerbegehren ist genommen. Die Interessengemeinschaft Innenstadttrasse (IG) hat rund 1.800 Unterschriften gesammelt, um den Gemeinderatsbeschluss vom November zu kippen »und Pfullingen als Stadt sinnvoll und zukunftssicher mit der Innenstadt und dem Umland zu verbinden«. Damit hat die IG in kurzer Zeit mehr Unterschriften gesammelt als notwendig. Die baden-württembergische Gemeindeordnung verlangt, dass mindestens sieben Prozent der Bürger das Anliegen unterstützen. 1.100 wären das für Pfullingen. Das hat die Interessengemeinschaft locker geschafft.

Und darauf sind die Organisatoren auch stolz. »Innerhalb der kurzen Zeit«, betont Cornelia Gekeler, habe die IG 11,8 Prozent der Wahlberechtigten in der Echazstadt mobilisiert, ihr Anliegen zu unterstützen, mit demokratischen Mitteln den Gemeinderatsbeschluss vom November zu kippen. Damals hatte sich das Pfullinger Gremium in der Diskussion um die Trasse für die Regional-Stadtbahn mehrheitlich für die Alte Bahntrasse entschieden. Für die IG die falsche Entscheidung: Die Stadtbahn müsse künftig durch die Innenstadt fahren, um zum einen nah bei den Menschen zu sein und um zum anderen die alte Bahntrasse als innerstädtischen Grünzug und Erholungsraum zu erhalten, so ihr Credo.

Engagierte Unterschriftensammler

Rund 120 Mitglieder hat die IG laut eigenen Angaben, und davon haben sich seit dem 17. Dezember viele auf den Weg gemacht, um Unterschriften zu sammeln. Auch an zahlreichen öffentlichen Orten lagen die Listen aus, in die sich die Bürger eintragen konnten. Dass es jetzt schon deutlich vor Ablauf der Frist am 17. Februar so viele sind, stärkt die IG-Vertreter für das, was noch kommen wird. In diesem Zusammenhang loben Sieglinde Schairer und Cornelia Gekeler ausdrücklich das Engagement ihrer Helfer: Manche hätten 80 und mehr Unterschriften mitgebracht.

Viele hätten die Entscheidung des Gemeinderats nicht verstehen können, berichten die beiden davon, warum die Menschen so zahlreich unterschrieben haben. Außerdem sei einigen nicht klar gewesen, dass die Regional-Stadtbahn die Linie 2 des Busverkehrs ersetzt, sie seien davon ausgegangen, dass die Tram-Trains auf der alten Bahntrasse fahren und die Busse weiter durch die Innenstadt. »Heißt das, ich muss dann am alten Bahnhof aussteigen?«, habe etwa eine ältere Dame ungläubig mit Blick auf den GR-Beschluss gefragt und sich dann in die Unterschriftenliste eingetragen. Die Unterzeichner, das betonen die Vertrauenspersonen der IG nachdrücklich, wohnen im ganzen Stadtgebiet – nicht nur entlang der alten Bahntrasse. Die Liste sei ein Spiegelbild der Stadt.

»Jeder hat eine Meinung und darf sie auch äußern«, geht Sieglinde Schairer auf die teilweise harschen Diskussionen um die Regional-Stadtbahn ein. Sie betont aber auch, dass der jetzt von der IG eingeschlagene Weg ein demokratisches Mittel der Bürgerbeteiligung ist, das die Gemeindeordnung genau so vorsieht. Das gelte es zu akzeptieren. Damit, dass Bürger auf ihrer Liste nicht unterschrieben haben, etwa weil sie generell keine Stadtbahn wollen oder die Alte Bahntrasse für die bessere Alternative halten, haben sie dann auch kein Problem. Auch wenn sie finden, dass die IG die besseren Argumente auf ihrer Seite hat, etwa die deutlich geringeren Baukosten von rund 30 Millionen Euro. »Die zahlen alle«, betont Gekeler, egal, wer sie letztlich beisteuern muss. Denn davon bleibt nur ein kleiner Betrag direkt bei der Stadt hängen.

Unterschriften werden geprüft

In der kommenden Woche übergibt die IG die bisher gesammelten Unterschriften an die Stadtverwaltung, die diese prüfen muss. Der IG ist es wichtig, dass der Prozess möglichst schnell startet. Denn nach der Übergabe der Liste samt Antrag hat der Gemeinderat zwei Monate Zeit, über dessen Zulässigkeit zu entscheiden. Dabei geht es aber nicht um die Frage, ob die Bürgervertreter ein Bürgerbegehren gut finden oder nicht, sondern darum, ob die formalen Vorgaben erfüllt sind. Sobald die Zulässigkeit des Antrags festgestellt ist, darf der Gemeinderat keine Entscheidungen mehr treffen, die dem Bürgerentscheid entgegenstehen. Dieser muss innerhalb von vier Monaten nach der Entscheidung über die Zuverlässigkeit stattfinden.

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid Ein Bürgerentscheid zu einem bestimmten Sachthema kann vom Gemeinderat beschlossen oder von Bürgerinnen und Bürgern beantragt werden (Bürgerbegehren). Bürgerentscheide und Bürgerbegehren sind in fast allen Angelegenheiten der Gemeinde möglich, für die der Gemeinderat zuständig ist. Darunter fallen zum Beispiel der Bau, die wesentliche Erweiterung oder auch die Schließung eines Schwimmbads, einer Bücherei oder von Freizeit- und Begegnungsstätten. Bei einem Bürgerentscheid stimmen die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde über die gestellte Frage ab. Die Mehrheit der gültigen Stimmen (ja oder nein) entscheidet. Diese Mehrheit muss jedoch zugleich mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten betragen. Ist dies nicht der Fall, hat der Gemeinderat die Angelegenheit zu entscheiden. Ein Bürgerbegehren muss von mindestens sieben Prozent der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde unterzeichnet werden und die zur Entscheidung zu bringende Frage, eine Begründung und einen Kostendeckungsvorschlag für die verlangte Maßnahme enthalten. Richtet sich das Bürgerbegehren gegen einen Gemeinderatsbeschluss, muss es innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntgabe des Beschlusses eingereicht werden. Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheidet der Gemeinderat. (Quelle: Innenministerium Baden-Württemberg)

Darauf will die Initiative jetzt hinarbeiten. Und Sieglinde Schairer und Cornelia Gekeler ist es bewusst, dass damit die Arbeit jetzt erst recht beginnt. Stellungnahmen, Flyer, Banner: Was die Interessengemeinschaft in den kommenden Monaten auf die Beine stellen will, um die Pfullinger Wahlberechtigten von ihrer Meinung zu überzeugen, ist zwar schon grob vorgeplant, aber noch nicht in trockenen Tüchern. Und die IG weiß, da muss sie etwas vorlegen. Denn will sie ihr Ziel erreichen, braucht sie bei der Abstimmung noch deutlich mehr Wähler auf ihrer Seite – nämlich mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten, und diese müssen dann auch die Mehrheit bei der Abstimmung haben. (GEA)