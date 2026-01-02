Wer schreibt die GEA-Kolumne »Schwätz Schwäbisch«?

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Schwätz Schwäbisch« lautet die sanfte Aufforderung, mehr Dialekt zu wagen, die jeden Mittwoch im GEA zu lesen ist. Eine Kolumne, die eine feste Fangemeinde hat und auch immer neue Freunde dazugewinnt. Und viele fragen nach: Wer verbirgt sich eigentlich hinter dem Kürzel tb? Ein Interview mit dem Autor.

GEA: Herr Baral, Sie sind ja im Schwarzwald aufgewachsen. Ist man da eigentlich überhaupt »an richtiger Schwoab«?

Thomas Baral: Aber natürlich. Zwar kein so reiner Schwabe, wie sie hier sind, in der Pfullinger oder Reutlinger Gegend, aber es ist immerhin sogenanntes Fränkisch-Schwäbisch. Und meine Großmutter hat wirklich noch total Schwäbisch geschwätzt.

Wo sind Sie denn genau aufgewachsen?

Baral: Also geboren bin ich in Calw, aufgewachsen in Bad Liebenzell, zur Schule gegangen im badischen Pforzheim.

»Irgendwie musste ich meine Familie versorgen. «

Studiert haben Sie ja bei den Goaga in Tübingen. Was eigentlich?

Baral: Da man mich in Freiburg nicht wollte, wurde ich nach Tübingen geschickt. Ich habe dort Germanistik, Geschichte und Pädagogik studiert. Und das auch abgeschlossen, bis das gnädige Kultusministerium in Stuttgart beschlossen hat, dass es solche Leute nicht brauchen können. Das war damals halt so. Wir sind ja in diese Berufsausbildung eingestiegen, weil es zu wenig Lehrer gab. Und als ich fertig war, gab es zu viele Lehrer, angeblich.

Und worum sind Sie dann zum Generaler?

Baral: Irgendwie musste ich meine Familie versorgen. Und das ergab sich durch Freunde, die da schon gearbeitet haben. So kam ich schnell rein und offensichtlich war man überzeugt von dem, was ich schreibe und dass es sich eignet für die Zeitung. Also mit diesen Vorgeschichten - ich habe ja zuerst in Tübingen lange Zeit gearbeitet, dann in der Reutlinger Lokalredaktion und zuletzt in der Redaktion in Pfullingen - war ich von 1988 bis Ende 2017 beim Generaler. Damals schrieb ich aber noch unter dem Kürzel ara und nicht tb.

»Ich habe gefragt, wo das Wort Bärendreck seinen Ursprung hat.«

Sie schreiben schon seit Jahren, ja, wie lang eigentlich schon, die Kolumne »Schwätz Schwäbisch«? Geht es Ihnen ums Geld oder um den Spaß?

Baral: Also zum ersten Teil, das läuft seit Mitte 2007. Da haben wir das mit den Pfullinger Kollegen angefangen. Die eigentlich mithelfen wollten und sich dann aber verabschiedet haben, relativ schnell. Damals hat auch noch der Hermann Fischer, der Verfasser des Schwäbischen Handwörterbuchs, mitgearbeitet, zwei-, dreimal, bis er gesagt hat: »Sie können das besser.« Und dann aufhörte. Mir hat es immer viel Spaß gemacht. Tatsächlich, es ist eine Geschichte, die mich auch von meiner Ausbildung her immer interessierte, weil Geschichte und Sprache, das hängt ja irgendwie miteinander zusammen. Sprachdenkmäler herauszufinden, sich mit Worten zu beschäftigen, bei denen man sich einfach fragt, wo kommen die her. Ich habe mich beispielsweise irgendwann mal gefragt, wo das Wort Bärendreck seinen Ursprung hat. Das hört sich Schwäbisch an und überall wird behauptet, dass ein fränkischer Konditor aus Nürnberg das Wort erfunden habe. Jetzt gibt es das aber schon 100 Jahre früher, in einem ganz alten Wörterbuch. Und da stellte sich heraus, oder da wurde damals schon erklärt, dass es mit eingekochtem Birnensirup zusammenhängt. Es gibt Belege aus der Ravensburger Gegend, dass das halt einfach an Beerendreck ist. Das macht mir Spaß, solche Sachen, auch solche Missverständnisse aufzuklären, das nennt sich Volksetymologie.

Mit der Antwort habe ich fast gerechnet. Ein Schwabe spricht ja nicht gern übers Geld. Ist denn das Schreiben so einer Kolumne ein richtiges Geschäft für einen gestandenen Mann? Oder setzen Sie sich in Ihren schönen Wintergarten, zehn Minuten später ist alles erledigt und die Frau ruft zum Kaffee?

Baral: Das ist tatsächlich ein richtiges Geschäft. Früher ist man in die Bibliothek gelaufen und hat im Wörterbuch von Hermann Fischer, also dem großen alten Wörterbuch, nachgeschlagen. Heutzutage kann man das mit dem Internet machen. Ich arbeite viel mit dem Wörterbuch der Brüder Grimm. Da steht schon vieles drin, das ist eine fantastische Lektüre. Aber es gibt auch, wie gesagt, schwäbische Wörterbücher, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind. Da kann man viel herausfinden, auch die Rückbeziehung aufs Mittelalter und auf die mittelalterliche Sprache. Das Schwäbische hat ja ganz viele Elemente vom Mittelalter behalten.

Wie lange brauchen Sie denn für so eine Kolumne?

Baral: Sehr unterschiedlich. Also einmal geht es ja darum, dass man überhaupt ein Thema findet oder ein Wort findet, dass Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Und dann sitze ich da schon oft einen halben Tag dran. Oft auch länger - je nachdem.

»Dann bin ich mit einer echten Pfullingerin verheiratet. «

Woher kommen die Ideen?

Baral: Das ist unterschiedlich. Einmal, dass einem irgendwo mal so ein Wort aufstößt, dass man es auf der Straße hört oder es einem irgendwo begegnet und man sich erinnert, dann ist die Neugierde da: Wo kommt’s her, wie hat es sich verändert? Dann bin ich mit einer echten Pfullingerin verheiratet, der oft alte Wörter einfallen.

Wird man als Schwäbisch-Influencer eigentlich reich oder sollten Sie auch noch einen Podcast machen?

Baral: Reich wird man ganz bestimmt nicht. Seit acht Jahren die gleiche Aufwandsentschädigung, wie dereinst mal ausgemacht.

Für so einen Schwäbisch-Schreiberling sind Sie ganz schön viel unterwegs, hört man. Wo geht es eigentlich immer hin?

Baral: Meistens nach Frankreich. Ich habe ja französische Vorfahren und irgendwie liegt mir das Französische. Aber im nächsten Jahr, haben wir beschlossen, fahren wir nicht so weit. Dann geht's an den Bodensee.

Und wenn Sie fort sind, kommen Sie nachher gern wieder heim oder würden Sie lieber weiter Beaujolais statt Trollinger trinken?

Baral: Nein, nein, ich komme immer sehr gern heim. Ich fühle mich sehr wohl im Häusle mit eigenem Garten, bei meinen Büchern. Was will ich mehr! Viele Kinder und Enkel gibt es auch.

Was ist denn Ihr schwäbisches Leibgericht?

Baral: Wahrscheinlich schon »Lensa mit Spätzla«. Da bin ich schon traditionell.

Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag, wenn Sie gerade keine Schwäbisch-Kolumne schreiben?

»Kochen, das ist meine zweite Leidenschaft.«

Baral: Viel lesen, den Garten, Bäume muss man jetzt richten. Den Enkeln beim Lernen zu helfen, ist auch gerade ein Thema. Viel kochen, das ist meine zweite Leidenschaft.

Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Frauen?

Baral: Ich versuche ja in der Kolumne ein bisschen lustige Sachen zu machen und nicht bloß bierernstes Zeug wiederzugeben. Ich habe schon öfter zu hören gekriegt, dass ich eher frauenfeindlich eingestellt bin, aber das stimmt gar nicht. Was sich liebt, das neckt sich.

Wie lange haben Sie vor, das noch zu machen?

Baral: Solange man mich lässt und es vom Kopf her noch geht. Ich erinnere mich an die Anfänge. Da hat mal ein Kollege beim Generaler gesagt: »So ein Scheiß gehört nicht in die Zeitung.« Am Anfang gab es auch heftige Kritik, vor allem von Älblern: »Das ist ja gar kein Schwäbisch, so spricht man bei uns doch nicht.« Aber danach sind es eher Anfragen gewesen, dass Leute uns Wörter geschickt haben, gefragt haben: Was ist das, woher kommt es und solche Sachen. Aber seit mindestens 15 Jahren kommt überwiegend positive Kritik nach dem Motto: Wenn es die Kolumne nicht gäbe, dann müssten wir sie gerade erfinden. (GEA)