Bei Grundsteinlegung im Storlach: »Wohnraum für alle in Reutlingen schaffen«

Wer will fleißige Handwerker seh'n? Der muss in den Storlach geh`n: IBA’27-Intendant Andreas Hofer, vbw-Verbandsdirektorin Dr. Iris Beuerle, die GWG-Geschäftsführer Lars Grüttner und Heiko Kasten, Oberbürgermeister Thomas Keck, Baubürgermeisterin Angela Weiskopf und Erster Bürgermeister Robert Hahn legen den Grundstein fürs neue Quartier.

REUTLINGEN. Die Zahlen für das neue Wohnquartier im Storlach sind beeindruckend: Auf 10.500 Quadratmetern Wohnfläche sollen in acht Gebäuden 158 Wohneinheiten entstehen, davon 155 öffentlich gefördert. Doch es ist eine weitere Zahl, die besonders aufhorchen lässt: 18 Monate. So lange, oder besser gesagt kurze Zeit, hat es gedauert von der politischen Entscheidung des Gemeinderats für das Projekt bis hin zum Beginn der Umsetzung. Am Montag war die Grundsteinlegung, und bereits im Lauf des Jahres 2028 soll das Quartier bezugsfertig sein.

»Das ist mehr als ein Bauprojekt«, betonte Oberbürgermeister Thomas Keck in seinem Grußwort, »das ist ein Bekenntnis«. Zeige es doch, dass die Wohnungsgenossenschaft Reutlingen (WGR) wieder baue. »Das ist lange nicht geschehen.« Die Genossenschaft habe sich 1892 eine erste Satzung gegeben und darin das Ziel formuliert, dass Wohnen in der Stadt Reutlingen »bezahlbar, sicher und sozial verantwortungsvoll zu gestalten«. Das, so Keck, sei ein Auftrag, der bis heute Gültigkeit besitzt. Die WGR ist Mitgesellschafter in der 1951 gegründeten Wohnungsgesellschaft Reutlingen (GWG) und vertritt die Interessen ihrer Mitglieder. Das gemeinsame Ziel von WGR und GWG ist es, bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen - was heute dringlicher ist denn je.

Teil der Internationalen Bauausstellung

Das Projekt auf dem einstigen Bauhof-Areal macht genau dies. GWG-Geschäftsführer Lars Grüttner ging in seiner kurzen Rede ebenfalls mit lobenden Worten auf die rasche Realisierung sein: So etwas könne nur gelingen, »wenn alle Beteiligten mit Entschlossenheit, Vertrauen und einem gemeinsamen Willen an einem Strang ziehen«. Dabei ist das Bauvorhaben gleichzeitig ein Modellprojekt, das überregionale Beachtung findet. Die Matthias-Erzberger-Höfe sind nämlich Teil der Internationalen Bauausstellung 2027 (IBA '27) als Beispiel für innovativen, sozial verantwortlichen und zukunftsfähigen Wohnungsbau.

Das Besondere ist, dass hier eine serielle Bauweise mit lokalen Gestaltungsanforderungen verbunden werde. »Serielles Bauen bedeutet, dass Bauteile standardisiert geplant und mehrfach eingesetzt werden können«, schreibt die GWG in ihrer Pressemitteilung - allerdings wurden sie an die Gegebenheiten vor Ort angepasst. Diese Serienfertigung spart Zeit, aber auch Ressourcen. Ein weiterer Faktor, der zur Kostensenkung beitrug, war der Verzicht auf Tiefgaragen. Diese verteuern Neubauten ungemein. Stattdessen soll eine Quartiersgarage ein weitgehend autofreies Areal ermöglichen. »Plötzlich werden Dinge neu gemacht, weil sie neu gedacht werden müssen«, lobte IBA’27-Intendant Andreas Hofer die Innovationen, die im neuen Quartier umgesetzt werden.

Grundsteinlegungen werden selten

Dr. Iris Beuerle, Verbandsdirektorin im Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen, ging ebenfalls kurz auf die schwierige Lage auf dem Wohnungsmarkt ein. »Grundsteinlegungen sind seltener geworden«, fasst sie zusammen, ebenso wie Mieten, die bezahlbar seien. Das, was Reutlingen hier schaffe, sei das Fundament für künftige Generationen, »Sie haben etwas Tolles vor«, zeigte sie sich überzeugt.

Dabei sollen die künftigen Bewohner hier nicht nur wohnen, sondern auch Gemeinschaft erleben. Dafür sind zwei Quartiersplätze vorgesehen, begrünte Wohnhöfe und ein Stadtteilcafé. Für letzteres wird das historische Gebäude Christophstraße 11 erhalten und zum Treffpunkt umgebaut. Zudem gibt es gemeinschaftliche Räume wie einen Waschsalon oder eine Mobilitätszentrale mit Lastenradverleih oder Reparaturmöglichkeiten.

Das historische Gebäude Christophstraße 11 bleibt erhalten und wird künftig als Stadtteilcafé genutzt.

Namensgeber Matthias Erzberger

Benannt wird das Quartier nach dem einstigen Zentrumspolitiker Matthias Erzberger, der nach dem Ersten Weltkrieg den Friedensvertrag unterschrieben hat und der 1921 in Bad Griesbach von Attentätern der rechtsterroristischen Organisation Consul ermordet wurde. Erzberger stammt aus dem heutigen Münsinger Teilort Buttenhausen. Es sei an der Zeit, endlich auch in Reutlingen an diesen großen Diplomaten zu erinnern, sagte Keck. »Er hatte den Mut, Verantwortung für das Allgemeinwohl zu übernehmen, als viele diesen nicht hatten«, betonte auch Beuerle. (GEA)