Reutlingen soll für Busreisen attraktiver werden

Die Gütegemeinschaft Buskomfort (gbk) kam am Montag mit rund 40 Busunternehmern in Reutlingen zusammen, um sich über die Stadt als Reiseziel zu informieren: (von links) gbk-Vorsitzender Hermann Meyering, Reutlinger Tourismusleiterin Selina Schröder und Mitarbeiter Markus Zeidler sowie gbk-Geschäftsführer Martin Becker.

REUTLINGEN. In die Stadt Reutlingen kommen bereits viele Geschäftsreisende, zu Tagungen, Delegationstreffen oder Kongressen in der Region. Aber: »Es gibt durchaus ein großes saisonunabhängiges Potenzial für neue Ziele, die Busreisende noch nicht kennen«, sagte Hermann Meyering am Montag beim Treffen der Gütegemeinschaft Buskomfort e.V. (gbk) in Reutlingen.

Einen Tag später trafen sich die Busunternehmer bei der CMT in Stuttgart zur Mitgliederversammlung. Zum jährlichen Treffen gehört ein touristisches Programm, um sich über mögliche neue Ziele zu informieren. »Heute sind 40 Unternehmen aus ganz Deutschland auf einmal hier in Reutlingen, eine bessere Werbung für eine Stadt oder Region kann man nicht kriegen«, sagte gbk-Geschäftsführer Martin Becker.

Bustourismus verstärkt im Fokus

Das Reutlinger Tourismusmarketing Start nimmt den Bustourismus seit vergangenem Jahr verstärkt in den Fokus – und hat auch dafür gesorgt, dass 14 Busparkplätze innenstadtnah zur Verfügung stehen. »2025 sind zwölf neue Stellplätze geschaffen worden«, sagte Markus Zeidler, der bei StaRT für touristische Angebote zuständig ist. Reutlingen habe durchaus einiges zu bieten, wie Selina Schröder ausführte. Neben der Mutschel, Stadt- und Naturerlebnissen gebe es zahlreiche touristische Ziele in der Region. Wie die Schwäbische Alb, Schloss Lichtenstein, das Biosphärengebiet, auch geführte Wanderungen und Erlebnisse für Jüngere könnten in direkter Umgebung angeboten werden, so die Tourismus-Leiterin.

Weitere Highlights seien das Reutlinger Weindorf, Veranstaltungen zu 300 Jahre Stadtbrand, Weihnachts- und Neigschmeckt-Markt, Wanderungen in den Metzinger Weinbergen, um Bad Urach herum und noch viel mehr – die Region habe viel zu bieten. Nach den Worten von Bülent Menekse, Busunternehmer aus Bietigheim-Bissingen, lassen sich »vor allem Firmen aus dem Ausland von uns das touristische Programm zusammenstellen, dabei gilt es, eine Region als Ganzes zu sehen«. Die Outlets in Metzingen seien dabei, natürlich, gesetzt.

Passende Hotels für Gruppenreisen

Doch da sei noch viel Platz für weitere Ziele, betonte auch Meyering, der aus Lingen in Nordrhein-Westfalen stammt. »Wenn wir 550 Kilometer anreisen, dann sind Viertages-Aufenthalte passend«, so der gbk-Vorsitzende und Chef von zwölf Busunternehmen. »In Reutlingen finden sich auch Hotels, die für Gruppenreisen passend sind«, betonte Schröder.

An die 70 Kontakte mit Busreiseunternehmen hatte Zeidler im vergangenen, ersten Jahr der verstärkten Bewerbung der Stadt in diesem Segment. »Der Vorlauf ist etwas länger, denn im Sommer werden die Angebotskataloge für das kommende Jahr geplant«, so Meyering. Wenn Unternehmen ein neues Ziel anfahren, dann spreche sich das herum. »Wir müssen aber zuerst mal ein gewisses Grundrauschen schaffen«, sagte Selina Schröder.

Outlets und Schloss Lichtenstein

»Unsere Gäste sind das Gegenteil von Individualtouristen, sie wollen ein Programm geboten bekommen und wissen, was jeden Tag ansteht«, so Meyering. Zu den Zielen in der Region gehören natürlich die Top-Adressen wie die Outlets oder Schloss Lichtenstein und Hohenzollern. Allerdings könnten immer auch weitere und neue Ziele aufgenommen werden. Die Qualität stimme schon mal, die Reisen würden laut Becker zu mehr als 80 Prozent mit Vier- bis Fünf-Sterne-Bussen angeboten.

Allerdings habe die Branche nach den Worten des gbk-Vorsitzenden Meyering durchaus auch mit Problemen zu kämpfen: Busfahrer fehlen, in Deutschland koste der Busführerschein um die 12.000 Euro – in Österreich nur etwa 3.000 Euro, so Hermann Meyering. Außerdem fehlen bei Busunternehmen oft die Nachfolger. »Wir kämpfen an vielen Fronten«, sagte Hermann Meyering. »Busse werden in den Medien aber nur erwähnt, wenn es zu einem Unfall kommt«, sagte Josef Weiermair als Busunternehmer aus Oberösterreich. »Dass es im vergangenen Jahr keinen einzigen Unfalltoten bei einem Busunglück gab, das interessiert dann keinen.« Zudem seien Busreisen umweltfreundlich, wie Becker sagte. »Ein Bus ersetzt im Schnitt 22 Pkw.« (GEA)