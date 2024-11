Vergriffenes Buch über die Reutlinger Straßenbahn zu gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Viel ist geschrieben worden über die Reutlinger Straßenbahn. Aber nie hat jemand die Geschichte vom Start der »Büschelesbahn« bis zum Ende der zu ihren besten Zeiten Eningen, Pfullingen, Altenburg, Oferdingen, Rommelsbach und Orschel-Hagen mit dem Reutlinger Stadtzentrum verbindenden Straßenbahn so umfassend dargestellt wie Wolf Rüdiger Gassmann (1943-2021). In seinem 1977 im Schweizer Verlag Eisenbahn – daher die Schreibweise mit Doppel-s – herausgegebenen Buch »Reutlinger Strassenbahn – The Tramway of Reutlingen (Germany): Von der Lokalbahn zur elektrischen Strassenbahn 1899 – 1912 – 1974« vereint der Reutlinger Texte, historische Dokumente, Streckenkarten, Fahrzeugdaten samt eigener Konstruktionszeichnungen und viele akribisch beschriftete Fotos – eine Fundgrube für Reutlinger Geschichtsbegeisterte und Straßenbahnfans in aller Welt. Zehn original eingeschweißte Exemplare dieses vergriffenen 300-seitigen Werks gibt es in diesem Quiz der Woche zu gewinnen. Wer es alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf eines der Bücher. Viel Erfolg!