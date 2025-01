Umfrage zur Grundschulbetreuung startet: Reutlinger Eltern sind gefragt

Reutlingen startet eine Umfrage zur Ganztagesbetreuung an Grundschulen in der Stadt. (Symbolbild)

REUTLINGEN. Die Stadt Reutlingen startet am Montag, 20. Januar, in Zusammenarbeit mit dem Planungsinstitut Gebit Münster eine umfassende Online-Elternbefragung, die einen wichtigen Baustein für die laufende Schulentwicklungsplanung darstellt. Ziel der Befragung ist es, Hinweise auf die Bedürfnisse und Wünsche von Eltern im Hinblick auf den ab dem Schuljahr 2026/2027 geltenden Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter und weitere wichtige Schulentwicklungsthemen zu erhalten.

Befragt werden Eltern von Grundschulkindern sowie von Kindern in den letzten beiden Kindergartenjahren. Betroffene Haushalte haben in den vergangenen Tagen per Post ein Anschreiben mit Einladung zur Teilnahme erhalten.

Breite Online-Beteiligung erwünscht

Die Befragung läuft online und kann in wenigen Minuten bequem über PC, Smartphone oder Tablet ausgefüllt werden. Ziel ist die Mitwirkung möglichst vieler betroffener Eltern. Denn: Nur durch eine breite Beteiligung kann sichergestellt werden, dass sich die Planungen an den tatsächlichen Bedarfen vor Ort orientieren. Um eine möglichst umfassende Rückmeldung zu erhalten, steht der Fragebogen auch in englischer Sprache zur Verfügung. Der Datenschutz hat bei der Befragung oberste Priorität. Die Antworten werden anonymisiert ausgewertet, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Familien möglich sind.

Die Ergebnisse der Befragung liefern wertvolle Einblicke in die tatsächlichen Ausgangslagen von Familien, die in Reutlingen leben. Sie bilden, in Kombination mit weiteren Statistikdaten, die Grundlage für Empfehlungen bezüglich weiterer Planungen im Bereich der Schul- und Betreuungsinfrastruktur. Die Elternbefragung ist Teil eines Ende 2024 begonnenen Schulentwicklungsplanungsprozess, der durch das Planungsinstitut Gebit Münster ausgeführt wird.

Abschlussbericht Ende des Jahres

Neben einer umfassenden Datenanalyse sind auch Schulbesuche angedacht, um die Situation vor Ort in den Blick zu nehmen.

Ein Abschlussbericht, in dem auch die Ergebnisse der Elternbefragung eingebunden sein werden, wird gegen Ende des Jahres erwartet. Die Stadt arbeitet derzeit in einem mit dem Prozess der Schulentwicklungsplanung abgestimmten Netzwerkprozess gemeinsam mit weiteren Akteuren und Partnern an der Weiterentwicklung von Ganztag und Betreuung in Reutlingen. Dieser soll in einem gesamtstädtischen Orientierungsrahmen münden. (eg)